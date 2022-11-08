https://ria.ru/20221108/ekipirovka-1829975912.html

СПЧ призвал пофамильно назвать тех, кто завысил цены на военную экипировку

СПЧ призвал пофамильно назвать тех, кто завысил цены на военную экипировку - РИА Новости, 08.11.2022

СПЧ призвал пофамильно назвать тех, кто завысил цены на военную экипировку

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал пофамильно называть лиц, завышающих цены на военную экипировку, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T15:01

2022-11-08T15:01

2022-11-08T15:01

валерий фадеев

сергей шойгу

владимир путин

украина

томск

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал пофамильно называть лиц, завышающих цены на военную экипировку, сообщила пресс-служба Совета.Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ сообщили, что анализ цен на армейскую экипировку и иную армейскую продукцию показал существенное повышение цен и были выданы предостережения прокуратуры. Позже Фадеев приветствовал реакцию ФАС на случаи завышения цен на армейскую экипировку и назвал такие действия со стороны бизнеса мародерством."Я уже называл это мародерством. Надо рассказывать публично и с помощью правоохранительных органов о том, что владелец такой-то лавки (фамилия!) поднял цены на военную экипировку!", - прводит пресс-служба из выступления Фадеева на встрече с общественниками в Томске.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. После сообщений о нарушениях на местах (брали не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".

https://ria.ru/20221106/ekipirovka-1829495495.html

https://ria.ru/20221026/mobilizatsiya-1826892136.html

украина

томск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

валерий фадеев, сергей шойгу, владимир путин, украина, томск, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), генеральная прокуратура рф