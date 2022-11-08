https://ria.ru/20221108/dtp-1829951461.html
В Челябинской области два человека погибли в ДТП с грузовиком
В Челябинской области два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 08.11.2022
В Челябинской области два человека погибли в ДТП с грузовиком
Два человека погибли, еще шестеро, включая троих детей, получили травмы в результате столкновения большегруза и компактвэна в Челябинской области, сообщает... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T14:14
2022-11-08T14:14
2022-11-08T14:14
происшествия
авто
челябинская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Два человека погибли, еще шестеро, включая троих детей, получили травмы в результате столкновения большегруза и компактвэна в Челябинской области, сообщает региональное управление ГИБДД.По информации ведомства, вечером в понедельник на 33-м километре автодороги Восточный обход Челябинска водитель компактвэна Toyota Verso выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania."В результате ДТП два пассажира легкового автомобиля – мужчина 1948 года рождения и женщина 1953 года рождения - скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и еще пять пассажиров легкового автомобиля получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних – мальчики 2012, 2014 и 2017 годов рождения", - говорится в сообщении.Уточняется, что Toyota двигалась со стороны границы с Казахстаном в Тюмень, все пассажиры – жители одной из стран ближнего зарубежья. По данным ГИБДД, детей перевозили с нарушением правил.
https://ria.ru/20221107/dtp-1829770914.html
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происшествия, авто, челябинская область, челябинск, казахстан, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Челябинская область, Челябинск, Казахстан, ГИБДД МВД РФ
В Челябинской области два человека погибли в ДТП с грузовиком
В Челябинской области два человека погибли, еще шестеро пострадали в ДТП с грузовиком