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Ленобласть – в ТОПе регионов по решению проблем обманутых дольщиков - РИА Новости, 08.11.2022
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Ленобласть – в ТОПе регионов по решению проблем обманутых дольщиков
Ленобласть – в ТОПе регионов по решению проблем обманутых дольщиков - РИА Новости, 08.11.2022
Ленобласть – в ТОПе регионов по решению проблем обманутых дольщиков
Ленинградская область вошла в тройку лучших субъектов России по числу дольщиков, чьи права в этому году были восстановлены с использованием механизмов... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:55
2022-11-08T13:55
ленинградская область
ленинградская область
россия
общество
жилье
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
обманутые дольщики в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Ленинградская область вошла в тройку лучших субъектов России по числу дольщиков, чьи права в этому году были восстановлены с использованием механизмов федерального Фонда развития территорий, сообщил заместитель председателя правительства региона Евгений Барановский.По его словам, соответствующие данные опубликовал федеральный Фонд развития территорий."С начала года правительство региона помогло восстановить права свыше трех тысяч человек. Из них почти двум тысячам удалось помочь с использованием механизмов федерального Фонда развития территорий. Работу продолжаем и усиливаем, ведь до конца года необходимо ввести еще 12 домов, чтобы помочь 3,6 тысячи людей обрести долгожданное жилье", — сказал чиновник и уточнил, что за минувшие десять месяцев путем выплат или ввода объектов в эксплуатацию Фондом развития территорий восстановлены в области права 1,9 тысячи человек.Среди знаковых объектов, введенных в 2022 году — ЖК "Щегловская усадьба" и ЖК "Шотландия". Сегодня в стройке Фонда находятся еще 44 проблемных объекта. В ТОП Фонда развития территорий также вошла Московская область (4,3 тысячи человек), Краснодарский край (2,2 тысячи человек), Ленинградская область (1,9 тысячи человек), Республика Башкортостан (1,7 тысячи человек) и Новосибирская область (1,2 тысячи человек).
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ленинградская область, россия, общество, жилье, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), обманутые дольщики в россии
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия, Общество, Жилье, Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков), Обманутые дольщики в России
13:55 08.11.2022
 

Ленобласть – в ТОПе регионов по решению проблем обманутых дольщиков

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Строительство жилья
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Ленинградская область вошла в тройку лучших субъектов России по числу дольщиков, чьи права в этому году были восстановлены с использованием механизмов федерального Фонда развития территорий, сообщил заместитель председателя правительства региона Евгений Барановский.
По его словам, соответствующие данные опубликовал федеральный Фонд развития территорий.
"С начала года правительство региона помогло восстановить права свыше трех тысяч человек. Из них почти двум тысячам удалось помочь с использованием механизмов федерального Фонда развития территорий. Работу продолжаем и усиливаем, ведь до конца года необходимо ввести еще 12 домов, чтобы помочь 3,6 тысячи людей обрести долгожданное жилье", — сказал чиновник и уточнил, что за минувшие десять месяцев путем выплат или ввода объектов в эксплуатацию Фондом развития территорий восстановлены в области права 1,9 тысячи человек.
Среди знаковых объектов, введенных в 2022 году — ЖК "Щегловская усадьба" и ЖК "Шотландия". Сегодня в стройке Фонда находятся еще 44 проблемных объекта. В ТОП Фонда развития территорий также вошла Московская область (4,3 тысячи человек), Краснодарский край (2,2 тысячи человек), Ленинградская область (1,9 тысячи человек), Республика Башкортостан (1,7 тысячи человек) и Новосибирская область (1,2 тысячи человек).
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Ленинградская областьЛенинградская областьРоссияОбществоЖильеФонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)Обманутые дольщики в России
 
 
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