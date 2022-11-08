https://ria.ru/20221108/bilety-1829698438.html

Названы цены самых дорогих билетов на ноябрьские праздники

Названы цены самых дорогих билетов на ноябрьские праздники - РИА Новости, 08.11.2022

Названы цены самых дорогих билетов на ноябрьские праздники

В сервисе для планирования путешествий рассказали, сколько стоили самые дорогие авиа- и железнодорожные билеты, которые приобрели клиенты на ноябрьские... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T07:00

2022-11-08T07:00

2022-11-08T07:00

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В сервисе для планирования путешествий рассказали, сколько стоили самые дорогие авиа- и железнодорожные билеты, которые приобрели клиенты на ноябрьские праздники, сообщает OneTwoTrip.В этом году выходные длились три дня, многие туристы дополнительно брали отпуск, чтобы отправиться в мини-путешествие.Самый дорогой авиабилет стоил больше 155 тысяч рублей, а железнодорожная поездка на несколько человек — около 100 тысяч.Больше всего клиент сервиса потратил на билет из Москвы в Дубай и обратно: перелёт обошелся в 157 тысяч рублей. На втором месте — авиапутешествие из российской столицы в Сантьяго (в одну сторону), за которое пассажир заплатил 154 тысячи рублей. Чуть меньше, 152 тысячи рублей, стоил билет из Москвы в Берлин и обратно.За 112 тысяч рублей путешественник отправился из российской столицы в Денпасар без обратного билета. Перелет из Москвы в Тель-Авив и назад стоил 111 тысяч рублей, отметим, что в заказе было два билета, то есть туристы потратили в сумме более 220 тысяч рублей.Почти все самые дорогие заказы с вылетами из Москвы: на билет в Стамбул и обратно пользователь сервиса потратил 107 тысяч рублей, добраться в Буэнос-Айрес без обратного проездного документа стоило 104 тысячи рублей, в Кейптаун и обратно — 97 тысяч рублей, а в Будапешт (в одну сторону) — в 92 тысячи рублей. В десятку самых дорогих вошел один перелет из Санкт-Петербурга: пассажир отправился в Бангкок за 101 тысячу рублей, обратный билет при этом приобретен не был.Дороже всего обошлось клиентам сервиса железнодорожное путешествие на ноябрьские праздники из Москвы в Санкт-Петербург на "Сапсане": один билет стоил 23 700 рублей, в заказе их было четыре, а значит, общая сумма составила 95 тысяч рублей. На втором месте — поездка из Самары в Москву в мягком вагоне поезда "Жигули", билет в который стоил 20 800 рублей, а на весь заказ было потрачено 41 600 рублей. Третью строку рейтинга занимает поездка трех человек из Москвы в Адлер и обратно в вагоне класса "Люкс" поезда "Премиум": сумма заказа превысила 73 тысячи рублей.В число наиболее дорогих железнодорожных билетов начала ноября вошёл один по маршруту Москва — Новороссийск за 18 тысяч рублей (поезд "Премиум", вагон класса "Люкс"), общая стоимость заказа составила 36 тысяч рублей. Из Москвы в Анапу турист доехал за 17 700 рублей классом "Люкс" в поезде "Премиум". За поездку из Ростова-на-Дону в Сочи в мягком вагоне поезда "Премиум" турист заплатил 17 500 рублей (заказ на двоих пассажиров стоил 35 тысяч рублей). Самый дорогой билет из Санкт-Петербурга на ноябрьские праздники был оформлен в Москву: 16 750 рублей стоила поездка на "Сапсане". Кроме того, в десятку вошли путешествие из Севастополя в столицу за 16 500 рублей (поезд "Таврия", вагон "Люкс"), из Москвы в Анапу за 14 400 рублей (поезд "Премиум") и из Симферополя в Москву за 14 100 рублей (поезд "Таврия", вагон "Люкс").

https://ria.ru/20221107/puteshestviya-1829629043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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