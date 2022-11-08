https://ria.ru/20221108/bayden-1830038707.html
EuroWeekly News: Байден оказался под угрозой импичмента из-за Украины
EuroWeekly News: Байден оказался под угрозой импичмента из-за Украины - РИА Новости, 08.11.2022
EuroWeekly News: Байден оказался под угрозой импичмента из-за Украины
Возможная экстрадиция украинских олигархов Николая Злочевского и Игоря Коломойского в США резко повысит шансы Республиканской партии добиться импичмента... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:03
2022-11-08T18:03
2022-11-08T19:04
в мире
джо байден
николай злочевский
игорь коломойский
сша
украина
китай
приватбанк
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Возможная экстрадиция украинских олигархов Николая Злочевского и Игоря Коломойского в США резко повысит шансы Республиканской партии добиться импичмента президенту Джо Байдену, пишет испанское издание EuroWeekly News."Экстрадиция двух украинских олигархов в США может стать "бомбой" в продолжающемся расследовании ФБР по делу Хантера Байдена и довести его отца до импичмента", — говорится в материале.Издание напомнило, что олигархи и политики Злочевский и Коломойский связаны с сыном Байдена Хантером через фирму Burisma, в которой тот работал с 2014 по 2019 год. Хантера обвиняют в том, что он пользовался своим родством с тогдашним вице-президентом.Речь, в частности, идет о том, что офшорная компания Байдена в 2014-2015 годах получила от принадлежавшей Злочевскому Burisma как минимум 3,5 миллиона долларов. При этом не исключено, что в действительности сын американского лидера получил больше. Так, например, от китайской фирмы, связанной с Компартией КНР, он получил более пяти миллионов долларов, также он добивался ежегодного гонорара в два миллиона долларов за помощь в разморозке ливийских активов. Часть этих сумм он не задекларировал, из-за чего позднее заплатил около миллиона долларов в счет погашения задолженностей.Злочевский и Коломойский также были связаны с ПриватБанком, национализированным в 2016 году после обнаружения финансовой дыры в 5,5 миллиарда долларов. Оба олигарха отрицают обвинения в хищении этих средств, однако их могут экстрадировать в США, если расследование по делу о приобретении ими активов в Америке закончится судебным разбирательством."Показания этих людей могут стать сенсацией в проводимом расследовании о налоговых нарушениях Байдена", — говорится в статье.Дело в том, что через ПриватБанк проводились выплаты компании Burisma Хантеру Байдену и речь может идти также о заведомо невозвратных кредитах. Сейчас финансовое учреждение ликвидировано и никто не знает схему работы, кроме Коломойского и приближенных к нему людей.Также в материале утверждается, что у американских властей достаточно улик, чтобы завести уголовное дело против Байдена. Его могут обвинить не только в налоговых нарушениях, но и в подаче фальшивых документов."Если сыну президента будут предъявлены обвинения, республиканцы получат возможность реанимировать всю эту историю о коррупции Байдена", — пишет издание.Если же Республиканская партия выиграет промежуточные выборы, президента могут попытаться подвергнуть импичменту, а его семья может оказаться под "волной расследований", подытожило EuroWeekly News.О набирающем обороты налоговом расследовании в отношении Хантера Байдена в конце марта писала газета The Wall Street Journal. По данным газеты, следователей интересовало, нарушал ли он налоговые или другие законы, включая те, что регулируют лоббистскую деятельность в интересах иностранных правительств, в деловых отношениях на Украине, в Китае, Казахстане и других странах.Согласно публикации, за работу в совете директоров Burisma Хантер Байден в период с 2014 по 2019 год получал по 50 тысяч долларов в месяц, которые поступали на счет компании Rosemont Seneca Bohai LLC. Большая часть его деятельности в этом качестве пришлась на годы вице-президентства его отца Джо Байдена.
https://ria.ru/20221029/tramp-1827774346.html
https://ria.ru/20221006/bayden-1822109182.html
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в мире, джо байден, николай злочевский, игорь коломойский, сша, украина, китай, приватбанк, федеральное бюро расследований сша
В мире, Джо Байден, Николай Злочевский, Игорь Коломойский, США, Украина, Китай, ПриватБанк, Федеральное бюро расследований США
18:03 08.11.2022 (обновлено: 19:04 08.11.2022)
EuroWeekly News: Байден оказался под угрозой импичмента из-за Украины
EuroWeekly News: Байден может лишиться поста из-за украинского олигарха Коломойского
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Возможная экстрадиция украинских олигархов Николая Злочевского и Игоря Коломойского в США резко повысит шансы Республиканской партии добиться импичмента президенту Джо Байдену, пишет испанское издание EuroWeekly News
.
"Экстрадиция двух украинских олигархов в США может стать "бомбой" в продолжающемся расследовании ФБР
по делу Хантера Байдена и довести его отца до импичмента", — говорится в материале.
Издание напомнило, что олигархи и политики Злочевский и Коломойский связаны с сыном Байдена Хантером через фирму Burisma, в которой тот работал с 2014 по 2019 год. Хантера обвиняют в том, что он пользовался своим родством с тогдашним вице-президентом.
Речь, в частности, идет о том, что офшорная компания Байдена в 2014-2015 годах получила от принадлежавшей Злочевскому Burisma как минимум 3,5 миллиона долларов. При этом не исключено, что в действительности сын американского лидера получил больше. Так, например, от китайской фирмы, связанной с Компартией КНР
, он получил более пяти миллионов долларов, также он добивался ежегодного гонорара в два миллиона долларов за помощь в разморозке ливийских активов. Часть этих сумм он не задекларировал, из-за чего позднее заплатил около миллиона долларов в счет погашения задолженностей.
Злочевский и Коломойский также были связаны с ПриватБанком
, национализированным в 2016 году после обнаружения финансовой дыры в 5,5 миллиарда долларов. Оба олигарха отрицают обвинения в хищении этих средств, однако их могут экстрадировать в США, если расследование по делу о приобретении ими активов в Америке закончится судебным разбирательством.
"Показания этих людей могут стать сенсацией в проводимом расследовании о налоговых нарушениях Байдена", — говорится в статье.
Дело в том, что через ПриватБанк проводились выплаты компании Burisma Хантеру Байдену и речь может идти также о заведомо невозвратных кредитах. Сейчас финансовое учреждение ликвидировано и никто не знает схему работы, кроме Коломойского и приближенных к нему людей.
Также в материале утверждается, что у американских властей достаточно улик, чтобы завести уголовное дело против Байдена. Его могут обвинить не только в налоговых нарушениях, но и в подаче фальшивых документов.
"Если сыну президента будут предъявлены обвинения, республиканцы получат возможность реанимировать всю эту историю о коррупции Байдена", — пишет издание.
Если же Республиканская партия выиграет промежуточные выборы, президента могут попытаться подвергнуть импичменту, а его семья может оказаться под "волной расследований", подытожило EuroWeekly News.
О набирающем обороты налоговом расследовании в отношении Хантера Байдена в конце марта писала газета The Wall Street Journal. По данным газеты, следователей интересовало, нарушал ли он налоговые или другие законы, включая те, что регулируют лоббистскую деятельность в интересах иностранных правительств, в деловых отношениях на Украине, в Китае, Казахстане
и других странах.
Согласно публикации, за работу в совете директоров Burisma Хантер Байден в период с 2014 по 2019 год получал по 50 тысяч долларов в месяц, которые поступали на счет компании Rosemont Seneca Bohai LLC. Большая часть его деятельности в этом качестве пришлась на годы вице-президентства его отца Джо Байдена.