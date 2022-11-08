https://ria.ru/20221108/bayden-1829843648.html

В США сравнили Байдена с Пиноккио

В США сравнили Байдена с Пиноккио - РИА Новости, 08.11.2022

В США сравнили Байдена с Пиноккио

Газета The Washington Post присудила президенту США Джо Байдену звание Bottomless Pinocchio ("Абсолютный Пиноккио") из-за его ложных заявлений. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T06:42

2022-11-08T06:42

2022-11-08T10:37

в мире

джо байден

дональд трамп

си цзиньпин

сша

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Газета The Washington Post присудила президенту США Джо Байдену звание Bottomless Pinocchio ("Абсолютный Пиноккио") из-за его ложных заявлений.Данная категория была учреждена изданием для случаев ложных или вводящих в заблуждение заявлений, повторяемых с такой частотой, что их можно охарактеризовать как "форму пропаганды". Единственным человеком, кому WP также присуждала данный рейтинг, был экс-президент Дональд Трамп.Так, американский лидер регулярно заявляет о том, что "много времени" провел с лидером КНР Си Цзиньпином, проехав вместе с ним в совместных поездках "17 тысяч миль". Как пишет газета, нет никаких доказательств того, что Байден так много путешествовал с китайским лидером, при этом он продолжает повторять этот тезис, несмотря на фактчекинг и признание Белым домом того, что слова президента "не были точными". "Теперь Байден заработал своего собственного "Абсолютного Пиноккио", — указывает издание.Газета также разоблачила ряд других утверждений Байдена. "Итак, вот сводка некоторых недавних фактических ошибок президента, допущенных им, когда он выступал с речами по стране, поддерживая демократов и собирая взносы в преддверии промежуточных выборов", — пишет журналист Гленн Кесслер.Это, к примеру, заявление главы государства о том, что в момент, когда он вступил в должность, бензин в США стоил пять долларов за галлон. "Многие читатели недовольны его комментарием, учитывая, что, по данным Управления энергетической информации, в ту неделю, когда Байден вступил в должность, средняя цена на бензин составляла около 2,48 доллара", — указывает WP.Кроме того, ложным газета назвала и недавнее высказывание главы государства о том, что "впервые за десять лет" пенсионеры получат крупнейшую за десятилетие индексацию пенсий. Как отмечает издание, в тот же день Белый дом опубликовал в Twitter пост (впоследствии удаленный. — Прим. ред.), в котором индексация ставилась в заслугу "лидерству президента"."Проблема? Причина, по которой растут выплаты по социальному обеспечению, заключается в том, что пособия по социальному обеспечению в соответствии с законом, принятым в 1972 году, ежегодно корректируются в соответствии с (рекордной за последние десятилетия. — Прим. ред.) инфляцией", — резюмирует WP.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, а его оппоненты считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20221107/bayden-1829651443.html

https://ria.ru/20221108/vybory-1829828493.html

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в мире, джо байден, дональд трамп, си цзиньпин, сша