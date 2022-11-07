https://ria.ru/20221107/zemletryasenie-1829687012.html
На Камчатке произошло третье за четыре часа землетрясение
На Камчатке произошло третье за четыре часа землетрясение - РИА Новости, 07.11.2022
На Камчатке произошло третье за четыре часа землетрясение
Новое землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, оно стало третьим за последние четыре часа, следует из сообщений... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T15:25
2022-11-07T15:25
2022-11-07T15:25
происшествия
петропавловск-камчатский
тихий океан
российская академия наук
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, оно стало третьим за последние четыре часа, следует из сообщений Камчатского филиала Геофизической службы РАН.Ранее сообщалось, что подземный толчок магнитудой 5,0 зафиксировали в понедельник в 19.20 по камчатскому времени (10.50 мск), второе землетрясение, магнитуда которого составила 5,5, произошло в 22.56 по камчатскому времени (13.56 мск). В Петропавловске-Камчатском толчки ощущались силой до четырёх баллов.Третье землетрясение случилось в 23.19 по местному времени (14.19 мск) в 121 километре от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 10 километров.Согласно карте Геофизической службы Камчатки, все три землетрясения произошли в одной зоне — в Тихом океане к востоку от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20221102/zemletryasenie-1828804295.html
петропавловск-камчатский
тихий океан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук, россия
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Российская академия наук, Россия
На Камчатке произошло третье за четыре часа землетрясение
В Тихом океане у восточного побережья Камчатки произошло третье землетрясение