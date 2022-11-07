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На Камчатке произошло третье за четыре часа землетрясение - РИА Новости, 07.11.2022
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На Камчатке произошло третье за четыре часа землетрясение
На Камчатке произошло третье за четыре часа землетрясение - РИА Новости, 07.11.2022
На Камчатке произошло третье за четыре часа землетрясение
Новое землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, оно стало третьим за последние четыре часа, следует из сообщений... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T15:25
2022-11-07T15:25
происшествия
петропавловск-камчатский
тихий океан
российская академия наук
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, оно стало третьим за последние четыре часа, следует из сообщений Камчатского филиала Геофизической службы РАН.Ранее сообщалось, что подземный толчок магнитудой 5,0 зафиксировали в понедельник в 19.20 по камчатскому времени (10.50 мск), второе землетрясение, магнитуда которого составила 5,5, произошло в 22.56 по камчатскому времени (13.56 мск). В Петропавловске-Камчатском толчки ощущались силой до четырёх баллов.Третье землетрясение случилось в 23.19 по местному времени (14.19 мск) в 121 километре от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 10 километров.Согласно карте Геофизической службы Камчатки, все три землетрясения произошли в одной зоне — в Тихом океане к востоку от Петропавловска-Камчатского.
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происшествия, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук, россия
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Российская академия наук, Россия
15:25 07.11.2022
 
На Камчатке произошло третье за четыре часа землетрясение

В Тихом океане у восточного побережья Камчатки произошло третье землетрясение

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, оно стало третьим за последние четыре часа, следует из сообщений Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
Ранее сообщалось, что подземный толчок магнитудой 5,0 зафиксировали в понедельник в 19.20 по камчатскому времени (10.50 мск), второе землетрясение, магнитуда которого составила 5,5, произошло в 22.56 по камчатскому времени (13.56 мск). В Петропавловске-Камчатском толчки ощущались силой до четырёх баллов.
Третье землетрясение случилось в 23.19 по местному времени (14.19 мск) в 121 километре от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Согласно карте Геофизической службы Камчатки, все три землетрясения произошли в одной зоне — в Тихом океане к востоку от Петропавловска-Камчатского.
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ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийТихий океанРоссийская академия наукРоссия
 
 
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