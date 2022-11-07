https://ria.ru/20221107/zemletryasenie-1829687012.html

На Камчатке произошло третье за четыре часа землетрясение

На Камчатке произошло третье за четыре часа землетрясение - РИА Новости, 07.11.2022

На Камчатке произошло третье за четыре часа землетрясение

Новое землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, оно стало третьим за последние четыре часа, следует из сообщений... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T15:25

2022-11-07T15:25

2022-11-07T15:25

происшествия

петропавловск-камчатский

тихий океан

российская академия наук

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, оно стало третьим за последние четыре часа, следует из сообщений Камчатского филиала Геофизической службы РАН.Ранее сообщалось, что подземный толчок магнитудой 5,0 зафиксировали в понедельник в 19.20 по камчатскому времени (10.50 мск), второе землетрясение, магнитуда которого составила 5,5, произошло в 22.56 по камчатскому времени (13.56 мск). В Петропавловске-Камчатском толчки ощущались силой до четырёх баллов.Третье землетрясение случилось в 23.19 по местному времени (14.19 мск) в 121 километре от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 10 километров.Согласно карте Геофизической службы Камчатки, все три землетрясения произошли в одной зоне — в Тихом океане к востоку от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20221102/zemletryasenie-1828804295.html

петропавловск-камчатский

тихий океан

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происшествия, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук, россия