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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 07.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221107/zemletryasenie-1829664486.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 07.11.2022
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло вечером в понедельник в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:21
2022-11-07T14:21
туризм
происшествия
петропавловск-камчатский
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тихий океан
новости - туризм
туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло вечером в понедельник в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.Землетрясение зафиксировали в 22.56 по камчатскому времени (13.56 мск)."Расстояние от города Петропавловск-Камчатский 136 километров, глубина 44.2 километра, магнитуда: 5.5", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По данным МЧС региона, в Петропавловске-Камчатском толчки ощущались силой в четыре балла.
https://ria.ru/20221106/zemletryasenie-1829439459.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тихий океан, новости - туризм, туризм
Туризм, Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тихий океан, Новости - Туризм, Туризм
14:21 07.11.2022
 
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Тихом океане у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

© РИА Новости / Евгений Нескоромный / Перейти в медиабанкКроноцкий заповедник, Камчатка
Кроноцкий заповедник, Камчатка - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Евгений Нескоромный
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Кроноцкий заповедник, Камчатка. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло вечером в понедельник в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Землетрясение зафиксировали в 22.56 по камчатскому времени (13.56 мск).
"Расстояние от города Петропавловск-Камчатский 136 километров, глубина 44.2 километра, магнитуда: 5.5", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным МЧС региона, в Петропавловске-Камчатском толчки ощущались силой в четыре балла.
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ТуризмПроисшествияПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тихий океанНовости - ТуризмТуризм
 
 
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