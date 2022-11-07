https://ria.ru/20221107/zemletryasenie-1829664486.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 07.11.2022
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло вечером в понедельник в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:21
2022-11-07T14:21
2022-11-07T14:21
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происшествия
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тихий океан
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло вечером в понедельник в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.Землетрясение зафиксировали в 22.56 по камчатскому времени (13.56 мск)."Расстояние от города Петропавловск-Камчатский 136 километров, глубина 44.2 километра, магнитуда: 5.5", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По данным МЧС региона, в Петропавловске-Камчатском толчки ощущались силой в четыре балла.
https://ria.ru/20221106/zemletryasenie-1829439459.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тихий океан, новости - туризм, туризм
Туризм, Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тихий океан, Новости - Туризм, Туризм
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Тихом океане у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5