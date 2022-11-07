"Либерализм" Запада отказывает странам в равенстве, заявил Косачев
Сенатор Косачев: Запад отказывает странам в равенстве, скатываясь к тоталитаризму
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Либеральные идеи о всеобщем равенстве, проповедуемые Западом в отношении между людьми, почему-то не распространяются на равенство в отношениях между странами, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Когда речь заходит о равенстве народов, наций и государств, как это записано в Уставе ООН, апологеты либеральной идеи исчезают. Такое равенство не выгодно тем, кто насаждает либеральную идею в качестве общечеловеческой идеологии... что и было блестяще описано Оруэллом в "Скотном дворе" - некоторые животные равнее других", - отметил Косачев.
По его словам, в этом произведении до сходства, граничащего с совпадением, описан вектор развития, а точнее - неизбежной деградации либеральной идеи. "Нынешний либерализм Запада, прекращающего мир в скотный двор, стремительно скатывается к тоталитаризму", - написал политик.
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