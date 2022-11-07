https://ria.ru/20221107/zapad-1829583689.html

"Либерализм" Запада отказывает странам в равенстве, заявил Косачев

"Либерализм" Запада отказывает странам в равенстве, заявил Косачев - РИА Новости, 07.11.2022

"Либерализм" Запада отказывает странам в равенстве, заявил Косачев

Либеральные идеи о всеобщем равенстве, проповедуемые Западом в отношении между людьми, почему-то не распространяются на равенство в отношениях между странами,... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T10:27

2022-11-07T10:27

2022-11-07T10:27

константин косачев

совет федерации рф

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601599376_0:48:2617:1520_1920x0_80_0_0_8a71550d4c27ff93650ec072523d80f9.jpg

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Либеральные идеи о всеобщем равенстве, проповедуемые Западом в отношении между людьми, почему-то не распространяются на равенство в отношениях между странами, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Когда речь заходит о равенстве народов, наций и государств, как это записано в Уставе ООН, апологеты либеральной идеи исчезают. Такое равенство не выгодно тем, кто насаждает либеральную идею в качестве общечеловеческой идеологии... что и было блестяще описано Оруэллом в "Скотном дворе" - некоторые животные равнее других", - отметил Косачев.По его словам, в этом произведении до сходства, граничащего с совпадением, описан вектор развития, а точнее - неизбежной деградации либеральной идеи. "Нынешний либерализм Запада, прекращающего мир в скотный двор, стремительно скатывается к тоталитаризму", - написал политик.

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

константин косачев, совет федерации рф, оон, в мире