https://ria.ru/20221107/vyplata-1829583033.html

Семьям погибших при пожаре в кафе в Костроме выплатят по сто тысяч рублей

Семьям погибших при пожаре в кафе в Костроме выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 07.11.2022

Семьям погибших при пожаре в кафе в Костроме выплатят по сто тысяч рублей

Семьям погибших при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме выплатят по 100 тысяч рублей из резервного фонда администрации региона, сообщил губернатор Сергей... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T10:25

2022-11-07T10:25

2022-11-07T10:25

происшествия

сергей ситников

кострома

пожар в кафе в костроме

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Семьям погибших при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме выплатят по 100 тысяч рублей из резервного фонда администрации региона, сообщил губернатор Сергей Ситников.Он заявил в своем Telegram-канале, что подписал постановление о единовременной выплате семьям граждан, погибших в пожаре в кафе "Полигон"."Из резервного фонда администрации региона родным выплатят по 100 000 рублей на каждого погибшего", - написал Ситников.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Погибли 13 человек. В Костромской области 7 ноября объявлен траур, на территории региона приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

https://ria.ru/20221107/arest-1829562408.html

кострома

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, сергей ситников, кострома, пожар в кафе в костроме