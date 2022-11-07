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Семьям погибших при пожаре в кафе в Костроме выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 07.11.2022
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Семьям погибших при пожаре в кафе в Костроме выплатят по сто тысяч рублей
Семьям погибших при пожаре в кафе в Костроме выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 07.11.2022
Семьям погибших при пожаре в кафе в Костроме выплатят по сто тысяч рублей
Семьям погибших при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме выплатят по 100 тысяч рублей из резервного фонда администрации региона, сообщил губернатор Сергей... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:25
2022-11-07T10:25
происшествия
сергей ситников
кострома
пожар в кафе в костроме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Семьям погибших при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме выплатят по 100 тысяч рублей из резервного фонда администрации региона, сообщил губернатор Сергей Ситников.Он заявил в своем Telegram-канале, что подписал постановление о единовременной выплате семьям граждан, погибших в пожаре в кафе "Полигон"."Из резервного фонда администрации региона родным выплатят по 100 000 рублей на каждого погибшего", - написал Ситников.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Погибли 13 человек. В Костромской области 7 ноября объявлен траур, на территории региона приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.
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происшествия, сергей ситников, кострома, пожар в кафе в костроме
Происшествия, Сергей Ситников, Кострома, Пожар в кафе в Костроме
10:25 07.11.2022
 
Семьям погибших при пожаре в кафе в Костроме выплатят по сто тысяч рублей

Губернатор Ситников: семьям погибших в кафе в Костроме выплатят по сто тысяч рублей

© РИА Новости / Ольга Евтушкова / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС России работают на месте пожара в ночном клубе "Полигон" на Никитской улице в Костроме
Сотрудники противопожарной службы МЧС России работают на месте пожара в ночном клубе Полигон на Никитской улице в Костроме - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Ольга Евтушкова
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС России работают на месте пожара в ночном клубе "Полигон" на Никитской улице в Костроме
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Семьям погибших при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме выплатят по 100 тысяч рублей из резервного фонда администрации региона, сообщил губернатор Сергей Ситников.
Он заявил в своем Telegram-канале, что подписал постановление о единовременной выплате семьям граждан, погибших в пожаре в кафе "Полигон".
"Из резервного фонда администрации региона родным выплатят по 100 000 рублей на каждого погибшего", - написал Ситников.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Погибли 13 человек. В Костромской области 7 ноября объявлен траур, на территории региона приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.
Здание ночного клуба Полигон на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
08:41
В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в кафе "Полигон"
 
ПроисшествияСергей СитниковКостромаПожар в кафе в Костроме
 
 
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