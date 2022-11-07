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Два ведущих вуза Мурманской области объединят в один университет - РИА Новости, 07.11.2022
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Мурманская область
https://ria.ru/20221107/vuzy-1829801404.html
Два ведущих вуза Мурманской области объединят в один университет
Два ведущих вуза Мурманской области объединят в один университет - РИА Новости, 07.11.2022
Два ведущих вуза Мурманской области объединят в один университет
Два ведущих государственных вуза Мурманской области – технический (МГТУ) и Арктический (МАГУ) будут объединены в Мурманский Арктический Университет в следующем... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T20:20
2022-11-07T20:20
мурманская область
общество
денис мантуров
мурманская область
россия
мария князева
новатэк
газпром нефть
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МУРМАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Два ведущих государственных вуза Мурманской области – технический (МГТУ) и Арктический (МАГУ) будут объединены в Мурманский Арктический Университет в следующем году, сообщила пресс-служба правительства региона."Создание единого вуза на базе Мурманского арктического государственного университета одобрено наблюдательным советом МГТУ под председательством заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова", - говорится в сообщении.Сообщается, что наблюдательный совет одобрил инициативу ученых советов двух вузов по созданию единого мощного современного арктического университета на территории региона. Также выбран вариант названия, который студенты и преподаватели предлагали в ходе голосования – Мурманский арктический университет."Необходимо проявлять внимание к региональным учебным заведениям, – так мы обеспечиваем к ним интерес молодежи, а также крупных компаний, готовых реализовывать совместные проекты. Поэтому будем и далее помогать региональным высшим учебным заведениям", – приводятся в сообщении слова Мантурова.В ходе заседания совета глава Мурманской области отметил, что в рамках программы развития МГТУ активно идет работа с партнерами, среди которых компании "НОВАТЭК", "Норникель", "Газпромнефть", "Роснефть", "Атомфлот", "Норебо", "Сбер", Мурманский морской торговый порт, а также Северный флот."Новатэк выделил более 150 миллионов рублей на обновление инфраструктуры МГТУ, еще 26 миллионов рублей мы получили от других партнеров. Университет вошел в научно-образовательный центр мирового уровня "Российская Арктика", – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он добавил, что при поддержке министерства науки и высшего образования РФ вузы получили целевую субсидию в 68 миллионов рублей, приобрели тренажерное оборудование, а также программное обеспечение для центра морской подготовкиИсполняющая обязанности ректора МГТУ Мария Князева отметила, что юридический процесс реорганизации вузов согласно дорожной карте должен завершиться весной 2023 года. "После одобрения наблюдательного совета пакет документов будет отправлен в министерство науки и высшего образования РФ. Ориентировочно ближе к концу апреля должно состояться юридическое объединение двух университетов. Мы надеемся, что уже с 2023 года абитуриенты будут поступать в объединенный Мурманский арктический университет", - рассказала Князева и подчеркнула, что будут сохранены все программы подготовки, преподаватели останутся на своих местах.Как пояснили в пресс-службе, трансформация образовательной деятельности предполагает переход на исследовательские программы, в которых будут предусмотрены два трека – исследовательский и технологический. Технологический подразумевает непосредственное участие партнеров в образовательном процессе. Взаимодействие будет расширяться и становиться содержательнее. Образовательные программы будут выстраиваться под нужды работодателя.
https://ria.ru/20221026/murmansk-1826873913.html
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общество, денис мантуров, мурманская область, россия, мария князева, новатэк, газпром нефть
Мурманская область, Общество, Денис Мантуров, Мурманская область, Россия, Мария Князева, Новатэк, Газпром нефть
20:20 07.11.2022
 
Два ведущих вуза Мурманской области объединят в один университет

МГТУ и МАГУ объединят в Мурманский Арктический Университет в следующем году

© РИА Новости / Евгений БиятовВид на Мурманск с сопки Зеленый мыс
Вид на Мурманск с сопки Зеленый мыс - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Вид на Мурманск с сопки Зеленый мыс. Архивное фото
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МУРМАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Два ведущих государственных вуза Мурманской области – технический (МГТУ) и Арктический (МАГУ) будут объединены в Мурманский Арктический Университет в следующем году, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Создание единого вуза на базе Мурманского арктического государственного университета одобрено наблюдательным советом МГТУ под председательством заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова", - говорится в сообщении.
На Севере – отдыхать! В Мурманской области открылся горнолыжный сезон
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

"Большой Вудъявр" в Кировске любители катания по склонам называют "БигВуд". В этом году он открыл сезон раньше всех в России — 6 ноября, говорится на странице курорта в соцсетях.

Открытие горнолыжного сезона в Хибинах
1 из 6

"Большой Вудъявр" в Кировске любители катания по склонам называют "БигВуд". В этом году он открыл сезон раньше всех в России — 6 ноября, говорится на странице курорта в соцсетях.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Курорт находится на южном склоне горы Айкуайвенчорр. Длина трасс там превышает 30 километров, кататься можно восемь месяце в году. В предыдущем сезоне здесь побывало более 268 тысяч гостей.

Отдыхающий на одной из трасс горнолыжного комплекса Большой Вудъявр в Кировске
2 из 6

Курорт находится на южном склоне горы Айкуайвенчорр. Длина трасс там превышает 30 километров, кататься можно восемь месяце в году. В предыдущем сезоне здесь побывало более 268 тысяч гостей.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Открытие сезона — это не только возможность покататься на сноуборде или горных лыжах, но и потанцевать. Организаторы пригласили музыкантов и диджеев.

Отдыхающие на территории горнолыжного комплекса Большой Вудъявр в Кировске
3 из 6

Открытие сезона — это не только возможность покататься на сноуборде или горных лыжах, но и потанцевать. Организаторы пригласили музыкантов и диджеев.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Весь день на курорте проходил гастрономический фестиваль арктической кухни, работали тематические фотозоны, ярмарка. А также были разыграны сезонные ски-пассы.

Отдыхающие на территории горнолыжного комплекса Большой Вудъявр в Кировске
4 из 6

Весь день на курорте проходил гастрономический фестиваль арктической кухни, работали тематические фотозоны, ярмарка. А также были разыграны сезонные ски-пассы.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

Первыми спустились с горы воспитанники спортивной школы олимпийского резерва.

Отдыхающие на одной из трасс лыжного комплекса Тирвас в Кировске
5 из 6

Первыми спустились с горы воспитанники спортивной школы олимпийского резерва.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанк

"Склоны и условия для катания отличные, убедился в этом сам. Так что доставайте лыжи с полки и приезжайте кататься на наш Север", — написал в Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Отдыхающие на одной из трасс горнолыжного комплекса Большой Вудъявр в Кировске
6 из 6

"Склоны и условия для катания отличные, убедился в этом сам. Так что доставайте лыжи с полки и приезжайте кататься на наш Север", — написал в Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
1 из 6

"Большой Вудъявр" в Кировске любители катания по склонам называют "БигВуд". В этом году он открыл сезон раньше всех в России — 6 ноября, говорится на странице курорта в соцсетях.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
2 из 6

Курорт находится на южном склоне горы Айкуайвенчорр. Длина трасс там превышает 30 километров, кататься можно восемь месяце в году. В предыдущем сезоне здесь побывало более 268 тысяч гостей.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
3 из 6

Открытие сезона — это не только возможность покататься на сноуборде или горных лыжах, но и потанцевать. Организаторы пригласили музыкантов и диджеев.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
4 из 6

Весь день на курорте проходил гастрономический фестиваль арктической кухни, работали тематические фотозоны, ярмарка. А также были разыграны сезонные ски-пассы.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
5 из 6

Первыми спустились с горы воспитанники спортивной школы олимпийского резерва.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
6 из 6

"Склоны и условия для катания отличные, убедился в этом сам. Так что доставайте лыжи с полки и приезжайте кататься на наш Север", — написал в Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Сообщается, что наблюдательный совет одобрил инициативу ученых советов двух вузов по созданию единого мощного современного арктического университета на территории региона. Также выбран вариант названия, который студенты и преподаватели предлагали в ходе голосования – Мурманский арктический университет.
"Необходимо проявлять внимание к региональным учебным заведениям, – так мы обеспечиваем к ним интерес молодежи, а также крупных компаний, готовых реализовывать совместные проекты. Поэтому будем и далее помогать региональным высшим учебным заведениям", – приводятся в сообщении слова Мантурова.
В ходе заседания совета глава Мурманской области отметил, что в рамках программы развития МГТУ активно идет работа с партнерами, среди которых компании "НОВАТЭК", "Норникель", "Газпромнефть", "Роснефть", "Атомфлот", "Норебо", "Сбер", Мурманский морской торговый порт, а также Северный флот.
"Новатэк выделил более 150 миллионов рублей на обновление инфраструктуры МГТУ, еще 26 миллионов рублей мы получили от других партнеров. Университет вошел в научно-образовательный центр мирового уровня "Российская Арктика", – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он добавил, что при поддержке министерства науки и высшего образования РФ вузы получили целевую субсидию в 68 миллионов рублей, приобрели тренажерное оборудование, а также программное обеспечение для центра морской подготовки
Проспект Ленина в Мурманске - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 12:32Мурманская область
В Мурманске открыли самый северный в России Центр обработки данных
Исполняющая обязанности ректора МГТУ Мария Князева отметила, что юридический процесс реорганизации вузов согласно дорожной карте должен завершиться весной 2023 года. "После одобрения наблюдательного совета пакет документов будет отправлен в министерство науки и высшего образования РФ. Ориентировочно ближе к концу апреля должно состояться юридическое объединение двух университетов. Мы надеемся, что уже с 2023 года абитуриенты будут поступать в объединенный Мурманский арктический университет", - рассказала Князева и подчеркнула, что будут сохранены все программы подготовки, преподаватели останутся на своих местах.
Как пояснили в пресс-службе, трансформация образовательной деятельности предполагает переход на исследовательские программы, в которых будут предусмотрены два трека – исследовательский и технологический. Технологический подразумевает непосредственное участие партнеров в образовательном процессе. Взаимодействие будет расширяться и становиться содержательнее. Образовательные программы будут выстраиваться под нужды работодателя.
Сервер в машинном зале в региональном опорном ЦОД компании Ростелеком в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 12:32
В Мурманске открылся первый в российской Арктике Центр обработки данных
 
Мурманская областьОбществоДенис МантуровМурманская областьРоссияМария КнязеваНоватэкГазпром нефть
 
 
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