https://ria.ru/20221107/vuzy-1829801404.html

Два ведущих вуза Мурманской области объединят в один университет

Два ведущих вуза Мурманской области объединят в один университет - РИА Новости, 07.11.2022

Два ведущих вуза Мурманской области объединят в один университет

Два ведущих государственных вуза Мурманской области – технический (МГТУ) и Арктический (МАГУ) будут объединены в Мурманский Арктический Университет в следующем... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T20:20

2022-11-07T20:20

2022-11-07T20:20

мурманская область

общество

денис мантуров

мурманская область

россия

мария князева

новатэк

газпром нефть

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МУРМАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Два ведущих государственных вуза Мурманской области – технический (МГТУ) и Арктический (МАГУ) будут объединены в Мурманский Арктический Университет в следующем году, сообщила пресс-служба правительства региона."Создание единого вуза на базе Мурманского арктического государственного университета одобрено наблюдательным советом МГТУ под председательством заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова", - говорится в сообщении.Сообщается, что наблюдательный совет одобрил инициативу ученых советов двух вузов по созданию единого мощного современного арктического университета на территории региона. Также выбран вариант названия, который студенты и преподаватели предлагали в ходе голосования – Мурманский арктический университет."Необходимо проявлять внимание к региональным учебным заведениям, – так мы обеспечиваем к ним интерес молодежи, а также крупных компаний, готовых реализовывать совместные проекты. Поэтому будем и далее помогать региональным высшим учебным заведениям", – приводятся в сообщении слова Мантурова.В ходе заседания совета глава Мурманской области отметил, что в рамках программы развития МГТУ активно идет работа с партнерами, среди которых компании "НОВАТЭК", "Норникель", "Газпромнефть", "Роснефть", "Атомфлот", "Норебо", "Сбер", Мурманский морской торговый порт, а также Северный флот."Новатэк выделил более 150 миллионов рублей на обновление инфраструктуры МГТУ, еще 26 миллионов рублей мы получили от других партнеров. Университет вошел в научно-образовательный центр мирового уровня "Российская Арктика", – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он добавил, что при поддержке министерства науки и высшего образования РФ вузы получили целевую субсидию в 68 миллионов рублей, приобрели тренажерное оборудование, а также программное обеспечение для центра морской подготовкиИсполняющая обязанности ректора МГТУ Мария Князева отметила, что юридический процесс реорганизации вузов согласно дорожной карте должен завершиться весной 2023 года. "После одобрения наблюдательного совета пакет документов будет отправлен в министерство науки и высшего образования РФ. Ориентировочно ближе к концу апреля должно состояться юридическое объединение двух университетов. Мы надеемся, что уже с 2023 года абитуриенты будут поступать в объединенный Мурманский арктический университет", - рассказала Князева и подчеркнула, что будут сохранены все программы подготовки, преподаватели останутся на своих местах.Как пояснили в пресс-службе, трансформация образовательной деятельности предполагает переход на исследовательские программы, в которых будут предусмотрены два трека – исследовательский и технологический. Технологический подразумевает непосредственное участие партнеров в образовательном процессе. Взаимодействие будет расширяться и становиться содержательнее. Образовательные программы будут выстраиваться под нужды работодателя.

https://ria.ru/20221026/murmansk-1826873913.html

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общество, денис мантуров, мурманская область, россия, мария князева, новатэк, газпром нефть