https://ria.ru/20221107/ukraina-1829747069.html

РБК: более ста тысяч россиян пересекли границу с Украиной в III квартале

РБК: более ста тысяч россиян пересекли границу с Украиной в III квартале - РИА Новости, 07.11.2022

РБК: более ста тысяч россиян пересекли границу с Украиной в III квартале

Граждане России совершили более 100 тысяч выездов на Украину в период с июля по сентябрь текущего года, сообщает РБК со ссылкой на данные ФСБ. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T17:48

2022-11-07T17:48

2022-11-07T22:58

общество

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Граждане России совершили более 100 тысяч выездов на Украину в период с июля по сентябрь текущего года, сообщает РБК со ссылкой на данные ФСБ.В третьем квартале количество выездов на Украину в 2,5 раза превысило показатели апреля — июня. Тогда границу пересекли 42 тысяч россиян.Чаще всего целью поездок называли частную (более 66 тысяч раз). Деловые визиты совершили 1,7 тысячи россиян, еще 32 тысячи указаны в статистике ведомства как обслуживающий персонал транспортных средств.Большая часть посещавших Украину россиян сделала это на автомобиле (84 тысячи человек), 15 тысяч пересекли границу пешком, по железной дороге в республику въехали 707 человек, водным транспортом воспользовались 49 человек.В ДНР и ЛНР в третьем квартале въехали более 700 тысяч человек: 367 тысяч — в ДНР, 350 тысяч — в ЛНР. Обе республики попали в десятку самых посещаемых россиянами направлений. По сравнению со вторым кварталом число пересечений границ с ДНР и ЛНР выросло на 70 процентов (тогда показатели были 211 и 200 тысяч человек соответственно).Всего же с июля по сентябрь россияне совершили 9,7 миллиона выездов за рубеж, что вдвое выше показателя за второй квартал. Почти 70 процентов поездок пришлось на Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию. При этом число посещений Армении, Монголии, Абхазии, Казахстана и республик Средней Азии стало рекордным за пять лет.

https://ria.ru/20221107/kazakhstan-1829724781.html

https://ria.ru/20221105/pribaltika-1829323957.html

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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общество, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)