17:48 07.11.2022 (обновлено: 22:58 07.11.2022)
РБК: более ста тысяч россиян пересекли границу с Украиной в III квартале
РБК: ФСБ зафиксировала более 100 тысяч выездов россиян на Украину в третьем квартале
© РИА Новости / Валерий Морев / Перейти в медиабанкОфицер таможенной службы контролирует работу нового пункта пропуска "Шебекино" на российско-украинской границе
Офицер таможенной службы контролирует работу нового пункта пропуска "Шебекино" на российско-украинской границе. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Граждане России совершили более 100 тысяч выездов на Украину в период с июля по сентябрь текущего года, сообщает РБК со ссылкой на данные ФСБ.
В третьем квартале количество выездов на Украину в 2,5 раза превысило показатели апреля — июня. Тогда границу пересекли 42 тысяч россиян.
Чаще всего целью поездок называли частную (более 66 тысяч раз). Деловые визиты совершили 1,7 тысячи россиян, еще 32 тысячи указаны в статистике ведомства как обслуживающий персонал транспортных средств.
Большая часть посещавших Украину россиян сделала это на автомобиле (84 тысячи человек), 15 тысяч пересекли границу пешком, по железной дороге в республику въехали 707 человек, водным транспортом воспользовались 49 человек.
В ДНР и ЛНР в третьем квартале въехали более 700 тысяч человек: 367 тысяч — в ДНР, 350 тысяч — в ЛНР. Обе республики попали в десятку самых посещаемых россиянами направлений. По сравнению со вторым кварталом число пересечений границ с ДНР и ЛНР выросло на 70 процентов (тогда показатели были 211 и 200 тысяч человек соответственно).
Всего же с июля по сентябрь россияне совершили 9,7 миллиона выездов за рубеж, что вдвое выше показателя за второй квартал. Почти 70 процентов поездок пришлось на Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию. При этом число посещений Армении, Монголии, Абхазии, Казахстана и республик Средней Азии стало рекордным за пять лет.