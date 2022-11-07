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РБК: более ста тысяч россиян пересекли границу с Украиной в III квартале - РИА Новости, 07.11.2022
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РБК: более ста тысяч россиян пересекли границу с Украиной в III квартале
РБК: более ста тысяч россиян пересекли границу с Украиной в III квартале - РИА Новости, 07.11.2022
РБК: более ста тысяч россиян пересекли границу с Украиной в III квартале
Граждане России совершили более 100 тысяч выездов на Украину в период с июля по сентябрь текущего года, сообщает РБК со ссылкой на данные ФСБ. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:48
2022-11-07T22:58
общество
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Граждане России совершили более 100 тысяч выездов на Украину в период с июля по сентябрь текущего года, сообщает РБК со ссылкой на данные ФСБ.В третьем квартале количество выездов на Украину в 2,5 раза превысило показатели апреля — июня. Тогда границу пересекли 42 тысяч россиян.Чаще всего целью поездок называли частную (более 66 тысяч раз). Деловые визиты совершили 1,7 тысячи россиян, еще 32 тысячи указаны в статистике ведомства как обслуживающий персонал транспортных средств.Большая часть посещавших Украину россиян сделала это на автомобиле (84 тысячи человек), 15 тысяч пересекли границу пешком, по железной дороге в республику въехали 707 человек, водным транспортом воспользовались 49 человек.В ДНР и ЛНР в третьем квартале въехали более 700 тысяч человек: 367 тысяч — в ДНР, 350 тысяч — в ЛНР. Обе республики попали в десятку самых посещаемых россиянами направлений. По сравнению со вторым кварталом число пересечений границ с ДНР и ЛНР выросло на 70 процентов (тогда показатели были 211 и 200 тысяч человек соответственно).Всего же с июля по сентябрь россияне совершили 9,7 миллиона выездов за рубеж, что вдвое выше показателя за второй квартал. Почти 70 процентов поездок пришлось на Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию. При этом число посещений Армении, Монголии, Абхазии, Казахстана и республик Средней Азии стало рекордным за пять лет.
https://ria.ru/20221107/kazakhstan-1829724781.html
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украина
луганская народная республика
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общество, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
17:48 07.11.2022 (обновлено: 22:58 07.11.2022)
 
РБК: более ста тысяч россиян пересекли границу с Украиной в III квартале

РБК: ФСБ зафиксировала более 100 тысяч выездов россиян на Украину в третьем квартале

© РИА Новости / Валерий Морев / Перейти в медиабанкОфицер таможенной службы контролирует работу нового пункта пропуска "Шебекино" на российско-украинской границе
Офицер таможенной службы контролирует работу нового пункта пропуска Шебекино на российско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Валерий Морев
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Офицер таможенной службы контролирует работу нового пункта пропуска "Шебекино" на российско-украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Граждане России совершили более 100 тысяч выездов на Украину в период с июля по сентябрь текущего года, сообщает РБК со ссылкой на данные ФСБ.
В третьем квартале количество выездов на Украину в 2,5 раза превысило показатели апреля — июня. Тогда границу пересекли 42 тысяч россиян.
Чаще всего целью поездок называли частную (более 66 тысяч раз). Деловые визиты совершили 1,7 тысячи россиян, еще 32 тысячи указаны в статистике ведомства как обслуживающий персонал транспортных средств.
Большая часть посещавших Украину россиян сделала это на автомобиле (84 тысячи человек), 15 тысяч пересекли границу пешком, по железной дороге в республику въехали 707 человек, водным транспортом воспользовались 49 человек.
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В ДНР и ЛНР в третьем квартале въехали более 700 тысяч человек: 367 тысяч — в ДНР, 350 тысяч — в ЛНР. Обе республики попали в десятку самых посещаемых россиянами направлений. По сравнению со вторым кварталом число пересечений границ с ДНР и ЛНР выросло на 70 процентов (тогда показатели были 211 и 200 тысяч человек соответственно).
Всего же с июля по сентябрь россияне совершили 9,7 миллиона выездов за рубеж, что вдвое выше показателя за второй квартал. Почти 70 процентов поездок пришлось на Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию. При этом число посещений Армении, Монголии, Абхазии, Казахстана и республик Средней Азии стало рекордным за пять лет.
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