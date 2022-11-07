https://ria.ru/20221107/ukraina-1829635631.html

Запорожские власти заявили о переброске обученных на Западе частей ВСУ

Запорожские власти заявили о переброске обученных на Западе частей ВСУ - РИА Новости, 07.11.2022

Запорожские власти заявили о переброске обученных на Западе частей ВСУ

Порядка 13 тысяч украинских военных, прошедших обучение на западных полигонах, переброшены на запорожское направление, сообщил председатель движения "Мы вместе... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:45

2022-11-07T12:45

2022-11-07T12:46

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожская область

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Порядка 13 тысяч украинских военных, прошедших обучение на западных полигонах, переброшены на запорожское направление, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Накануне Рогов сообщил, что на севере Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление создаются укрепленные районы."Порядка 13 тысяч человек, которые вернулись после тренировок и обучения на западных полигонах, прежде всего в Британии и Польше, они были сразу переброшены на запорожское направление", - сказал Рогов в понедельник в эфире радио "Комсомольская правда". По его мнению, это говорит о том, что Владимир Зеленский "пытается как можно активнее бросить все силы, даже не оставляя нормального запаса в живой силе".Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная.Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника. На запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.

https://ria.ru/20221103/protest-1829001549.html

https://ria.ru/20221107/front-1829003738.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр