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Запорожские власти заявили о переброске обученных на Западе частей ВСУ - РИА Новости, 07.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/ukraina-1829635631.html
Запорожские власти заявили о переброске обученных на Западе частей ВСУ
Запорожские власти заявили о переброске обученных на Западе частей ВСУ - РИА Новости, 07.11.2022
Запорожские власти заявили о переброске обученных на Западе частей ВСУ
Порядка 13 тысяч украинских военных, прошедших обучение на западных полигонах, переброшены на запорожское направление, сообщил председатель движения "Мы вместе... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:45
2022-11-07T12:46
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Порядка 13 тысяч украинских военных, прошедших обучение на западных полигонах, переброшены на запорожское направление, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Накануне Рогов сообщил, что на севере Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление создаются укрепленные районы."Порядка 13 тысяч человек, которые вернулись после тренировок и обучения на западных полигонах, прежде всего в Британии и Польше, они были сразу переброшены на запорожское направление", - сказал Рогов в понедельник в эфире радио "Комсомольская правда". По его мнению, это говорит о том, что Владимир Зеленский "пытается как можно активнее бросить все силы, даже не оставляя нормального запаса в живой силе".Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная.Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника. На запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.
https://ria.ru/20221103/protest-1829001549.html
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в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:45 07.11.2022 (обновлено: 12:46 07.11.2022)
 
Запорожские власти заявили о переброске обученных на Западе частей ВСУ

Рогов: около 13 тысяч обученных на Западе украинских военных перебросили под Запорожье

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Порядка 13 тысяч украинских военных, прошедших обучение на западных полигонах, переброшены на запорожское направление, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Накануне Рогов сообщил, что на севере Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление создаются укрепленные районы.
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"Порядка 13 тысяч человек, которые вернулись после тренировок и обучения на западных полигонах, прежде всего в Британии и Польше, они были сразу переброшены на запорожское направление", - сказал Рогов в понедельник в эфире радио "Комсомольская правда". По его мнению, это говорит о том, что Владимир Зеленский "пытается как можно активнее бросить все силы, даже не оставляя нормального запаса в живой силе".
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня ситуация стабильная.
Как сообщала администрация этого нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника. На запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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