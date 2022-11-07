США после выборов в конгресс продолжат поддерживать Украину, считает Пушков
Пушков призвал не ждать изменений в политике США по Украине после выборов в конгресс
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Не стоит ожидать изменений в политике США по поддержке Украины после выборов в конгресс, хотя эта поддержка может быть скорректирована по объемам и интенсивности, считает российский сенатор Алексей Пушков.
В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорк помимо прочего пройдут выборы губернатора.
"Не следует ждать от победы республиканцев на выборах в конгресс, если она состоится, революции во внешней политике. Курс на поддержку Украины продолжится, но может быть скорректирован по объемам и интенсивности", - написал он в своём Telegram-канале. При этом вся практическая деятельность по оказанию военной помощи Украине останется в руках исполнительной власти, то есть администрации Джо Байдена, напомнил парламентарий.
После того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Россия в этой связи ранее направила странам НАТО ноту. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.