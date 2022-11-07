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США после выборов в конгресс продолжат поддерживать Украину, считает Пушков - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/ukraina-1829585605.html
США после выборов в конгресс продолжат поддерживать Украину, считает Пушков
США после выборов в конгресс продолжат поддерживать Украину, считает Пушков - РИА Новости, 07.11.2022
США после выборов в конгресс продолжат поддерживать Украину, считает Пушков
Не стоит ожидать изменений в политике США по поддержке Украины после выборов в конгресс, хотя эта поддержка может быть скорректирована по объемам и... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T10:39
2022-11-07T10:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
алексей пушков
совет федерации рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Не стоит ожидать изменений в политике США по поддержке Украины после выборов в конгресс, хотя эта поддержка может быть скорректирована по объемам и интенсивности, считает российский сенатор Алексей Пушков.В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорк помимо прочего пройдут выборы губернатора."Не следует ждать от победы республиканцев на выборах в конгресс, если она состоится, революции во внешней политике. Курс на поддержку Украины продолжится, но может быть скорректирован по объемам и интенсивности", - написал он в своём Telegram-канале. При этом вся практическая деятельность по оказанию военной помощи Украине останется в руках исполнительной власти, то есть администрации Джо Байдена, напомнил парламентарий.После того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Россия в этой связи ранее направила странам НАТО ноту. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, сша, алексей пушков, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:39 07.11.2022
 
США после выборов в конгресс продолжат поддерживать Украину, считает Пушков

Пушков призвал не ждать изменений в политике США по Украине после выборов в конгресс

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Не стоит ожидать изменений в политике США по поддержке Украины после выборов в конгресс, хотя эта поддержка может быть скорректирована по объемам и интенсивности, считает российский сенатор Алексей Пушков.
В США 8 ноября пройдет основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них будут избираться все 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. В штате Нью-Йорк помимо прочего пройдут выборы губернатора.
"Не следует ждать от победы республиканцев на выборах в конгресс, если она состоится, революции во внешней политике. Курс на поддержку Украины продолжится, но может быть скорректирован по объемам и интенсивности", - написал он в своём Telegram-канале. При этом вся практическая деятельность по оказанию военной помощи Украине останется в руках исполнительной власти, то есть администрации Джо Байдена, напомнил парламентарий.
После того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Россия в этой связи ранее направила странам НАТО ноту. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент США Джо Байден во время предвыборной кампании в Филадельфии, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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Сезон охоты на "хромую утку": после выборов Байдену грозит импичмент
 
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