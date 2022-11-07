https://ria.ru/20221107/twitter-1829645885.html

Twitter уволила более 90 процентов сотрудников в Индии

Twitter уволила более 90 процентов сотрудников в Индии - РИА Новости, 07.11.2022

Twitter уволила более 90 процентов сотрудников в Индии

Компания Twitter за выходные уволила более 90% своих сотрудников в Индии, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники, которые пожелали... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:14

2022-11-07T13:14

2022-11-07T13:14

в мире

илон маск

индия

twitter

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Компания Twitter за выходные уволила более 90% своих сотрудников в Индии, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники, которые пожелали остаться неизвестными. "Компания наняла более 200 человек в Индии, а в результате сокращений осталось около десятка", - говорится в сообщении.Согласно источникам, около 70% сокращений в Индии пришлись на отделы разработчиков и инженеров.В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Ранее сообщалось, что Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании, что составляет половину общей численности персонала, в попытке снизить расходы после ее покупки.

https://ria.ru/20221107/verifikatsiya-1829554516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, илон маск, индия, twitter