https://ria.ru/20221107/twitter-1829645885.html
Twitter уволила более 90 процентов сотрудников в Индии
Twitter уволила более 90 процентов сотрудников в Индии - РИА Новости, 07.11.2022
Twitter уволила более 90 процентов сотрудников в Индии
Компания Twitter за выходные уволила более 90% своих сотрудников в Индии, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники, которые пожелали... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:14
2022-11-07T13:14
2022-11-07T13:14
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илон маск
индия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Компания Twitter за выходные уволила более 90% своих сотрудников в Индии, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники, которые пожелали остаться неизвестными. "Компания наняла более 200 человек в Индии, а в результате сокращений осталось около десятка", - говорится в сообщении.Согласно источникам, около 70% сокращений в Индии пришлись на отделы разработчиков и инженеров.В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Ранее сообщалось, что Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании, что составляет половину общей численности персонала, в попытке снизить расходы после ее покупки.
https://ria.ru/20221107/verifikatsiya-1829554516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск, индия, twitter
В мире, Илон Маск, Индия, Twitter
Twitter уволила более 90 процентов сотрудников в Индии
Twitter за выходные уволила более 90 процентов сотрудников в Индии