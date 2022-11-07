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Twitter уволила более 90 процентов сотрудников в Индии - РИА Новости, 07.11.2022
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Twitter уволила более 90 процентов сотрудников в Индии
Twitter уволила более 90 процентов сотрудников в Индии - РИА Новости, 07.11.2022
Twitter уволила более 90 процентов сотрудников в Индии
Компания Twitter за выходные уволила более 90% своих сотрудников в Индии, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники, которые пожелали... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:14
2022-11-07T13:14
в мире
илон маск
индия
twitter
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Компания Twitter за выходные уволила более 90% своих сотрудников в Индии, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники, которые пожелали остаться неизвестными.&nbsp;"Компания наняла более 200 человек в Индии, а в результате сокращений осталось около десятка", - говорится в сообщении.Согласно источникам, около 70% сокращений в Индии пришлись на отделы разработчиков и инженеров.В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.&nbsp;Ранее сообщалось, что Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании, что составляет половину общей численности персонала, в попытке снизить расходы после ее покупки.
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в мире, илон маск, индия, twitter
В мире, Илон Маск, Индия, Twitter
13:14 07.11.2022
 
Twitter уволила более 90 процентов сотрудников в Индии

Twitter за выходные уволила более 90 процентов сотрудников в Индии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter . Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Компания Twitter за выходные уволила более 90% своих сотрудников в Индии, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники, которые пожелали остаться неизвестными. 
"Компания наняла более 200 человек в Индии, а в результате сокращений осталось около десятка", - говорится в сообщении.
Согласно источникам, около 70% сокращений в Индии пришлись на отделы разработчиков и инженеров.
В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Ранее сообщалось, что Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании, что составляет половину общей численности персонала, в попытке снизить расходы после ее покупки.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
06:08
СМИ: Twitter отложил запуск платной верификации аккаунтов
 
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