https://ria.ru/20221107/trevoga-1829825749.html

В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу

В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.11.2022

В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-07T23:50

2022-11-07T23:50

2022-11-08T00:01

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

владимир зеленский

вооруженные силы рф

киев

полтавская область

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации.Воздушная тревога также была объявлена на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

киев

полтавская область

кировоградская область

черкасская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровская область, украина, владимир зеленский, вооруженные силы рф, киев, полтавская область, кировоградская область, черкасская область