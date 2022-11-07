https://ria.ru/20221107/trevoga-1829825749.html
В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу
В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.11.2022
В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-07T23:50
2022-11-07T23:50
2022-11-08T00:01
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
владимир зеленский
вооруженные силы рф
киев
полтавская область
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации.Воздушная тревога также была объявлена на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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23:50 07.11.2022 (обновлено: 00:01 08.11.2022)
В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу
Власти четырех регионов Украины объявили воздушную тревогу