https://ria.ru/20221107/trevoga-1829558046.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.11.2022
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T07:29
2022-11-07T07:29
2022-11-07T07:43
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Карта отмечена красным в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. В сообщении говорится, что "тревога озвучена в 07.13".Российские войска с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по оборонным предприятиям, системам военного управления и связи по всей Украине, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Владимир Путин назвал это ответом на теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России, устроенные киевскими властями. Президент отметил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить диверсии на территории страны.Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Уже 1 ноября на сайте Владимира Зеленского появилась информация о повреждении 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20221107/trevoga-1829557365.html
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владимир зеленский, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
07:29 07.11.2022 (обновлено: 07:43 07.11.2022)
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях