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СМИ: на Украине погиб воевавший на стороне ВСУ житель Тайваня - РИА Новости, 07.11.2022
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СМИ: на Украине погиб воевавший на стороне ВСУ житель Тайваня
СМИ: на Украине погиб воевавший на стороне ВСУ житель Тайваня - РИА Новости, 07.11.2022
СМИ: на Украине погиб воевавший на стороне ВСУ житель Тайваня
Министерство иностранных дел Тайваня глубоко обеспокоено новостью о гибели добровольца с острова, который принимал участие в украинском конфликте, сообщило... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T02:02
2022-11-07T04:04
в мире
тайвань
украина
хуалянь
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ПЕКИН, 7 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Тайваня глубоко обеспокоено новостью о гибели добровольца с острова, который принимал участие в украинском конфликте, сообщило внешнеполитическое ведомство острова.Ранее Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что 25-летний уроженец уезда Хуалянь острова Тайвань Цэн Шэнгуан, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины в качестве добровольца, был смертельно ранен в боях в ЛНР. По данным агентства, Цэн Шэнгуан погиб от потери крови. Агентство также сообщало, что Цэн Шэнгуан присоединился к украинскому добровольческому батальону "Карпатская Сечь" в начале сентября."Мы очень серьезно относимся к новости о гибели тайваньского добровольца в Луганской области Украины и глубоко обеспокоены. Правительство использует все возможности для уточнения деталей и окажет семье (погибшего) всю необходимую помощь в это трудное время", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МИД в социальной сети Twitter в субботу.
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в мире, тайвань, украина, хуалянь
В мире, Тайвань, Украина, Хуалянь
02:02 07.11.2022 (обновлено: 04:04 07.11.2022)
 
СМИ: на Украине погиб воевавший на стороне ВСУ житель Тайваня

МИД Тайваня глубоко обеспокоен новостью о гибели добровольца с острова на Украине

© AP Photo / Vincent ThianМужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Vincent Thian
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Тайваня глубоко обеспокоено новостью о гибели добровольца с острова, который принимал участие в украинском конфликте, сообщило внешнеполитическое ведомство острова.
Ранее Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что 25-летний уроженец уезда Хуалянь острова Тайвань Цэн Шэнгуан, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины в качестве добровольца, был смертельно ранен в боях в ЛНР. По данным агентства, Цэн Шэнгуан погиб от потери крови. Агентство также сообщало, что Цэн Шэнгуан присоединился к украинскому добровольческому батальону "Карпатская Сечь" в начале сентября.
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"Мы очень серьезно относимся к новости о гибели тайваньского добровольца в Луганской области Украины и глубоко обеспокоены. Правительство использует все возможности для уточнения деталей и окажет семье (погибшего) всю необходимую помощь в это трудное время", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МИД в социальной сети Twitter в субботу.
 
В миреТайваньУкраинаХуалянь
 
 
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