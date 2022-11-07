https://ria.ru/20221107/tayvan-1829549345.html

СМИ: на Украине погиб воевавший на стороне ВСУ житель Тайваня

СМИ: на Украине погиб воевавший на стороне ВСУ житель Тайваня - РИА Новости, 07.11.2022

СМИ: на Украине погиб воевавший на стороне ВСУ житель Тайваня

Министерство иностранных дел Тайваня глубоко обеспокоено новостью о гибели добровольца с острова, который принимал участие в украинском конфликте, сообщило... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T02:02

2022-11-07T02:02

2022-11-07T04:04

в мире

тайвань

украина

хуалянь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811510630_0:0:2203:1239_1920x0_80_0_0_2e12880cf6233a7cc1dd2bbacb94f966.jpg

ПЕКИН, 7 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Тайваня глубоко обеспокоено новостью о гибели добровольца с острова, который принимал участие в украинском конфликте, сообщило внешнеполитическое ведомство острова.Ранее Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что 25-летний уроженец уезда Хуалянь острова Тайвань Цэн Шэнгуан, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины в качестве добровольца, был смертельно ранен в боях в ЛНР. По данным агентства, Цэн Шэнгуан погиб от потери крови. Агентство также сообщало, что Цэн Шэнгуан присоединился к украинскому добровольческому батальону "Карпатская Сечь" в начале сентября."Мы очень серьезно относимся к новости о гибели тайваньского добровольца в Луганской области Украины и глубоко обеспокоены. Правительство использует все возможности для уточнения деталей и окажет семье (погибшего) всю необходимую помощь в это трудное время", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МИД в социальной сети Twitter в субботу.

https://radiosputnik.ria.ru/20221104/naemnik-1829253141.html

тайвань

украина

хуалянь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тайвань, украина, хуалянь