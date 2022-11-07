https://ria.ru/20221107/spetsoperatsiya-1829737029.html
Путин заявил о 80 тысячах мобилизованных в зоне спецоперации
Путин заявил о 80 тысячах мобилизованных в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.11.2022
Путин заявил о 80 тысячах мобилизованных в зоне спецоперации
Около 80 тысяч мобилизованных граждан сейчас находится в зоне проведения специальной операции, из них около 50 тысяч человек принимают участие в боевых... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T17:30
2022-11-07T17:30
2022-11-07T17:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
игорь руденя
тверская область
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821224329_0:94:3361:1985_1920x0_80_0_0_a8e740da406f64d1384f9508b91b6524.jpg
ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 7 ноя - РИА Новости. Около 80 тысяч мобилизованных граждан сейчас находится в зоне проведения специальной операции, из них около 50 тысяч человек принимают участие в боевых действиях, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион."У нас сейчас тысяч 50 (человек) находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне (проведения СВО). Остальные все - на полигонах", - рассказал он.
https://ria.ru/20221107/mobilizatsiya-1829707344.html
россия
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821224329_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_170f9d60ad9d0085d8ba7c36fd236f2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, игорь руденя, тверская область, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Игорь Руденя, Тверская область, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:30 07.11.2022 (обновлено: 17:31 07.11.2022)
Путин заявил о 80 тысячах мобилизованных в зоне спецоперации
Путин заявил, что в зоне спецоперации находятся около 80 тысяч мобилизованных