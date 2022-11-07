https://ria.ru/20221107/spetsoperatsiya-1829737029.html

Путин заявил о 80 тысячах мобилизованных в зоне спецоперации

Путин заявил о 80 тысячах мобилизованных в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.11.2022

Путин заявил о 80 тысячах мобилизованных в зоне спецоперации

Около 80 тысяч мобилизованных граждан сейчас находится в зоне проведения специальной операции, из них около 50 тысяч человек принимают участие в боевых... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T17:30

2022-11-07T17:30

2022-11-07T17:31

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

игорь руденя

тверская область

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 7 ноя - РИА Новости. Около 80 тысяч мобилизованных граждан сейчас находится в зоне проведения специальной операции, из них около 50 тысяч человек принимают участие в боевых действиях, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион."У нас сейчас тысяч 50 (человек) находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне (проведения СВО). Остальные все - на полигонах", - рассказал он.

https://ria.ru/20221107/mobilizatsiya-1829707344.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, игорь руденя, тверская область, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр