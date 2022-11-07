Рейтинг@Mail.ru
Мэр Сочи рассказал как изменятся пляжи курорта - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221107/sochi-1829575201.html
Мэр Сочи рассказал как изменятся пляжи курорта
Мэр Сочи рассказал как изменятся пляжи курорта - РИА Новости, 07.11.2022
Мэр Сочи рассказал как изменятся пляжи курорта
Пляжи в Сочи ждут большие преобразования, заявил мэр курорта Алексей Копайгородский. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:47
2022-11-07T11:47
туризм
новости - туризм
туризм
сочи
алексей копайгородский
пляжи
курорт
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/06/1735851636_0:230:3078:1961_1920x0_80_0_0_31dd2a92f728410fad3645457befb764.jpg
СОЧИ, 7 ноя — РИА Новости. Пляжи в Сочи ждут большие преобразования, заявил мэр курорта Алексей Копайгородский.По его словам, отныне договоры с арендаторами будут заключаться не на год, а минимум на семь лет, и лишь при наличии проекта развития объекта. Это, по мнению градоначальника, даст им больше времени и возможностей на значительные преобразования территории."К следующему сезону пляжи Сочи ждут большие преобразования. Часть объектов изменятся уже к лету. Инвестиции — от 20 до 350 миллионов рублей. Продолжаем прием заявок от потенциальных арендаторов", — сообщил Копайгородский.Требования к инфраструктуре высокие: на пляжах должно быть максимум пространства для отдыха, новые детские и спортивные площадки, современный инвентарь, а при строительстве необходимо использовать экологичные материалы, написал он в Telegram-канале.Ранее директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилл Ярыш рассказывал РИА Новости, что администрация Сочи готова рассмотреть креативные предложения от арендаторов по созданию тематических пляжей для отдыхающих.
https://ria.ru/20221006/sochi-1821616296.html
https://ria.ru/20221107/zheleznovodsk-1828912523.html
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/06/1735851636_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_484a61b1358f1390076f5ea90797e136.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, сочи, алексей копайгородский, пляжи, курорт, отдых на море, отдых, россия, отдых в россии, куда поехать
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Сочи, Алексей Копайгородский, Пляжи, Курорт, Отдых на море, Отдых, Россия, отдых в России, куда поехать
11:47 07.11.2022
 
Мэр Сочи рассказал как изменятся пляжи курорта

Мэр Сочи обязывает арендаторов построить на пляжах детские и спортивные площадки

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Хостинском районе города Сочи
Отдыхающие на пляже в Хостинском районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 7 ноя — РИА Новости. Пляжи в Сочи ждут большие преобразования, заявил мэр курорта Алексей Копайгородский.
По его словам, отныне договоры с арендаторами будут заключаться не на год, а минимум на семь лет, и лишь при наличии проекта развития объекта. Это, по мнению градоначальника, даст им больше времени и возможностей на значительные преобразования территории.
"К следующему сезону пляжи Сочи ждут большие преобразования. Часть объектов изменятся уже к лету. Инвестиции — от 20 до 350 миллионов рублей. Продолжаем прием заявок от потенциальных арендаторов", — сообщил Копайгородский.
Требования к инфраструктуре высокие: на пляжах должно быть максимум пространства для отдыха, новые детские и спортивные площадки, современный инвентарь, а при строительстве необходимо использовать экологичные материалы, написал он в Telegram-канале.
Женщина с собачкой на пляже Ривьера, Сочи - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 10:15Туризм
Власти Сочи рассказали, чем туристы смогут заниматься на зимних пляжах
Ранее директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилл Ярыш рассказывал РИА Новости, что администрация Сочи готова рассмотреть креативные предложения от арендаторов по созданию тематических пляжей для отдыхающих.
Каскадная лестница (1930-е годы) - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
08:00Туризм
Пей, гуляй, дыши: чем заняться в курортном Железноводске
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмСочиАлексей КопайгородскийПляжиКурортОтдых на мореОтдыхРоссияотдых в Россиикуда поехать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала