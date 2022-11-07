https://ria.ru/20221107/sochi-1829575201.html
Мэр Сочи рассказал как изменятся пляжи курорта
Мэр Сочи рассказал как изменятся пляжи курорта - РИА Новости, 07.11.2022
Мэр Сочи рассказал как изменятся пляжи курорта
Пляжи в Сочи ждут большие преобразования, заявил мэр курорта Алексей Копайгородский. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:47
2022-11-07T11:47
2022-11-07T11:47
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отдых на море
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СОЧИ, 7 ноя — РИА Новости. Пляжи в Сочи ждут большие преобразования, заявил мэр курорта Алексей Копайгородский.По его словам, отныне договоры с арендаторами будут заключаться не на год, а минимум на семь лет, и лишь при наличии проекта развития объекта. Это, по мнению градоначальника, даст им больше времени и возможностей на значительные преобразования территории."К следующему сезону пляжи Сочи ждут большие преобразования. Часть объектов изменятся уже к лету. Инвестиции — от 20 до 350 миллионов рублей. Продолжаем прием заявок от потенциальных арендаторов", — сообщил Копайгородский.Требования к инфраструктуре высокие: на пляжах должно быть максимум пространства для отдыха, новые детские и спортивные площадки, современный инвентарь, а при строительстве необходимо использовать экологичные материалы, написал он в Telegram-канале.Ранее директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилл Ярыш рассказывал РИА Новости, что администрация Сочи готова рассмотреть креативные предложения от арендаторов по созданию тематических пляжей для отдыхающих.
https://ria.ru/20221006/sochi-1821616296.html
https://ria.ru/20221107/zheleznovodsk-1828912523.html
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Мэр Сочи рассказал как изменятся пляжи курорта
Мэр Сочи обязывает арендаторов построить на пляжах детские и спортивные площадки