https://ria.ru/20221107/sochi-1829575201.html

Мэр Сочи рассказал как изменятся пляжи курорта

Мэр Сочи рассказал как изменятся пляжи курорта - РИА Новости, 07.11.2022

Мэр Сочи рассказал как изменятся пляжи курорта

Пляжи в Сочи ждут большие преобразования, заявил мэр курорта Алексей Копайгородский. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:47

2022-11-07T11:47

2022-11-07T11:47

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СОЧИ, 7 ноя — РИА Новости. Пляжи в Сочи ждут большие преобразования, заявил мэр курорта Алексей Копайгородский.По его словам, отныне договоры с арендаторами будут заключаться не на год, а минимум на семь лет, и лишь при наличии проекта развития объекта. Это, по мнению градоначальника, даст им больше времени и возможностей на значительные преобразования территории."К следующему сезону пляжи Сочи ждут большие преобразования. Часть объектов изменятся уже к лету. Инвестиции — от 20 до 350 миллионов рублей. Продолжаем прием заявок от потенциальных арендаторов", — сообщил Копайгородский.Требования к инфраструктуре высокие: на пляжах должно быть максимум пространства для отдыха, новые детские и спортивные площадки, современный инвентарь, а при строительстве необходимо использовать экологичные материалы, написал он в Telegram-канале.Ранее директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилл Ярыш рассказывал РИА Новости, что администрация Сочи готова рассмотреть креативные предложения от арендаторов по созданию тематических пляжей для отдыхающих.

https://ria.ru/20221006/sochi-1821616296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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