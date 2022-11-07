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Си Цзиньпин планирует посетить Саудовскую Аравию, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2022
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Си Цзиньпин планирует посетить Саудовскую Аравию, пишут СМИ
Си Цзиньпин планирует посетить Саудовскую Аравию, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2022
Си Цзиньпин планирует посетить Саудовскую Аравию, пишут СМИ
Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить с визитом Саудовскую Аравию до конца 2022 года, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:48
2022-11-07T14:48
в мире
цены на нефть
си цзиньпин
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
саудовская аравия
пекин
китай
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить с визитом Саудовскую Аравию до конца 2022 года, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники."Китайский лидер Си Цзиньпин планирует посетить Саудовскую Аравию до конца года... Пекин и Эр-Рияд стремятся укрепить связи и продвигать видения многополярного мира, в котором США больше не играют доминирующую роль в мировом порядке", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что чиновники прорабатывают детали встречи председателя КНР с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом."Поездка предварительно запланирована на вторую неделю декабря", - пишет газета.
https://ria.ru/20221107/eaes-1828135366.html
саудовская аравия
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в мире, цены на нефть, си цзиньпин, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), саудовская аравия, пекин, китай
В мире, Цены на нефть, Си Цзиньпин, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Саудовская Аравия, Пекин, Китай
14:48 07.11.2022
 
Си Цзиньпин планирует посетить Саудовскую Аравию, пишут СМИ

WSJ: Си Цзиньпин планирует посетить Саудовскую Аравию до конца 2022 года

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанк Си Цзиньпин
 Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить с визитом Саудовскую Аравию до конца 2022 года, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"Китайский лидер Си Цзиньпин планирует посетить Саудовскую Аравию до конца года... Пекин и Эр-Рияд стремятся укрепить связи и продвигать видения многополярного мира, в котором США больше не играют доминирующую роль в мировом порядке", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что чиновники прорабатывают детали встречи председателя КНР с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.
"Поездка предварительно запланирована на вторую неделю декабря", - пишет газета.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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В миреЦены на нефтьСи ЦзиньпинМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Саудовская АравияПекинКитай
 
 
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