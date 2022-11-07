Рейтинг@Mail.ru
"Никакой благодарности!": Серов пожаловался на дочь - РИА Новости, 07.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221107/serov-1829646699.html
"Никакой благодарности!": Серов пожаловался на дочь
"Никакой благодарности!": Серов пожаловался на дочь - РИА Новости, 07.11.2022
"Никакой благодарности!": Серов пожаловался на дочь
Александр Серов пожаловался на неблагодарность дочери Мишель и объяснил, почему выгнал ее из дома. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:28
2022-11-07T13:28
шоубиз
александр серов
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/12/1557431267_0:134:3077:1865_1920x0_80_0_0_6debfade2cf777d7196b360c6ba01db6.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Александр Серов пожаловался на неблагодарность дочери Мишель и объяснил, почему выгнал ее из дома. Певец сообщил, что более 20 лет поддерживал семью. По словам исполнителя, он вложил большие деньги в образование и желания дочери. После свадьбы Мишель он также продолжил помогать ей. Он предложил молодой семье проживание на его территории.Однако девушка обвинила отца в том, что он выгнал ее из дома и выделил три дня на переезд. Певец опроверг ее слова. Он добавил, что Мишелшь навещала его после переезда и они сохранили теплые отношения. Ранее дочь Серова рассказала об отношениях родителей после развода. По ее словам, они перестали общаться.
https://ria.ru/20221102/tarasov-1828770433.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/12/1557431267_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_9c6bd98db4ab8932671b22368e96eb8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр серов, знаменитости
Шоубиз, Александр Серов, Знаменитости
13:28 07.11.2022
 
"Никакой благодарности!": Серов пожаловался на дочь

Серов пожаловался на неблагодарность дочери Мишель и объяснил ее переезд из дома

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПевец Александр Серов
Певец Александр Серов - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Александр Серов пожаловался на неблагодарность дочери Мишель и объяснил, почему выгнал ее из дома.
Певец сообщил, что более 20 лет поддерживал семью. По словам исполнителя, он вложил большие деньги в образование и желания дочери.

"Двадцать лет чистого времени тащил на плечах семью. До ее 17 лет были выброшены сотни тысяч долларов. Только на МГИМО выброшены 60 тысяч евро в год. Думаете, что она мне спасибо сказала? – Нет! Никакой благодарности!" – поделился музыкант в эфире передачи "Звезды сошлись".

После свадьбы Мишель он также продолжил помогать ей. Он предложил молодой семье проживание на его территории.

"Когда они поженились, я предложил им пожить у меня, потому что условия были более благоприятные. У меня более комфортно. Есть персонал. Помогают решить вопросы", – добавил Серов.

Однако девушка обвинила отца в том, что он выгнал ее из дома и выделил три дня на переезд. Певец опроверг ее слова.
"Я не тот человек, чтобы такое сказать. Такого не было. Я был после ужасной короны. Я попросил сделать паузу, потому что панические атаки преследуют тех, кто перенес сильный ковид. Я сказал, что ничего личного. Там шесть человек. Ощущение, что находишься в капкане. Ощущаешь легкий прессинг", – пожаловался артист.
Он добавил, что Мишелшь навещала его после переезда и они сохранили теплые отношения.
Ранее дочь Серова рассказала об отношениях родителей после развода. По ее словам, они перестали общаться.
Полузащитник ФК Локомотив Дмитрий Тарасов и его супруга телеведущая Ольга Бузова во время фотосессии. 2013 год - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 19:07Шоубиз
"Контактировать больше не хочу": Тарасов обиделся на Бузову
 
ШоубизАлександр СеровЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала