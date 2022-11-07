https://ria.ru/20221107/serov-1829646699.html
"Никакой благодарности!": Серов пожаловался на дочь
"Никакой благодарности!": Серов пожаловался на дочь - РИА Новости, 07.11.2022
"Никакой благодарности!": Серов пожаловался на дочь
Александр Серов пожаловался на неблагодарность дочери Мишель и объяснил, почему выгнал ее из дома. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:28
2022-11-07T13:28
2022-11-07T13:28
шоубиз
александр серов
знаменитости
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Александр Серов пожаловался на неблагодарность дочери Мишель и объяснил, почему выгнал ее из дома. Певец сообщил, что более 20 лет поддерживал семью. По словам исполнителя, он вложил большие деньги в образование и желания дочери. После свадьбы Мишель он также продолжил помогать ей. Он предложил молодой семье проживание на его территории.Однако девушка обвинила отца в том, что он выгнал ее из дома и выделил три дня на переезд. Певец опроверг ее слова. Он добавил, что Мишелшь навещала его после переезда и они сохранили теплые отношения. Ранее дочь Серова рассказала об отношениях родителей после развода. По ее словам, они перестали общаться.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр серов, знаменитости
Шоубиз, Александр Серов, Знаменитости
"Никакой благодарности!": Серов пожаловался на дочь
Серов пожаловался на неблагодарность дочери Мишель и объяснил ее переезд из дома
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Александр Серов пожаловался на неблагодарность дочери Мишель и объяснил, почему выгнал ее из дома.
Певец сообщил, что более 20 лет поддерживал семью. По словам исполнителя, он вложил большие деньги в образование и желания дочери.
"Двадцать лет чистого времени тащил на плечах семью. До ее 17 лет были выброшены сотни тысяч долларов. Только на МГИМО выброшены 60 тысяч евро в год. Думаете, что она мне спасибо сказала? – Нет! Никакой благодарности!" – поделился музыкант в эфире передачи "Звезды сошлись".
После свадьбы Мишель он также продолжил помогать ей. Он предложил молодой семье проживание на его территории.
"Когда они поженились, я предложил им пожить у меня, потому что условия были более благоприятные. У меня более комфортно. Есть персонал. Помогают решить вопросы", – добавил Серов.
Однако девушка обвинила отца в том, что он выгнал ее из дома и выделил три дня на переезд. Певец опроверг ее слова.
"Я не тот человек, чтобы такое сказать. Такого не было. Я был после ужасной короны. Я попросил сделать паузу, потому что панические атаки преследуют тех, кто перенес сильный ковид. Я сказал, что ничего личного. Там шесть человек. Ощущение, что находишься в капкане. Ощущаешь легкий прессинг", – пожаловался артист.
Он добавил, что Мишелшь навещала его после переезда и они сохранили теплые отношения.
Ранее дочь Серова рассказала
об отношениях родителей после развода. По ее словам, они перестали общаться.