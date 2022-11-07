https://ria.ru/20221107/serov-1829646699.html

"Никакой благодарности!": Серов пожаловался на дочь

"Никакой благодарности!": Серов пожаловался на дочь - РИА Новости, 07.11.2022

"Никакой благодарности!": Серов пожаловался на дочь

Александр Серов пожаловался на неблагодарность дочери Мишель и объяснил, почему выгнал ее из дома. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:28

2022-11-07T13:28

2022-11-07T13:28

шоубиз

александр серов

знаменитости

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Александр Серов пожаловался на неблагодарность дочери Мишель и объяснил, почему выгнал ее из дома. Певец сообщил, что более 20 лет поддерживал семью. По словам исполнителя, он вложил большие деньги в образование и желания дочери. После свадьбы Мишель он также продолжил помогать ей. Он предложил молодой семье проживание на его территории.Однако девушка обвинила отца в том, что он выгнал ее из дома и выделил три дня на переезд. Певец опроверг ее слова. Он добавил, что Мишелшь навещала его после переезда и они сохранили теплые отношения. Ранее дочь Серова рассказала об отношениях родителей после развода. По ее словам, они перестали общаться.

https://ria.ru/20221102/tarasov-1828770433.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр серов, знаменитости