"Свои обиды": дочь Серова рассказала о непростых отношениях родителей

"Все в курсе того, что мои родители в разводе уже более десяти лет, и они не поддерживают дружеские отношения, что очень жаль. Они не видятся, не общаются. Соответственно, мой папа не готов радушно принимать ее у себя дома. У него свои обиды, свои вопросы и переживания", – призналась девушка.