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"Свои обиды": дочь Серова рассказала о непростых отношениях родителей - РИА Новости, 28.03.2022
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Шоубиз
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"Свои обиды": дочь Серова рассказала о непростых отношениях родителей
"Свои обиды": дочь Серова рассказала о непростых отношениях родителей - РИА Новости, 28.03.2022
"Свои обиды": дочь Серова рассказала о непростых отношениях родителей
Дочь Александра Серова Мишель рассказала о непростых отношениях своих родителей. По словам девушки, после развода экс-супруги не особенно рады друг друга... РИА Новости, 28.03.2022
2022-03-28T11:29
2022-03-28T11:29
шоубиз
знаменитости
александр серов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Дочь Александра Серова Мишель рассказала о непростых отношениях своих родителей. По словам девушки, после развода экс-супруги не особенно рады друг друга видеть.В студии программы "Звезды сошлись!" Мишель добавила, что ничего не может сделать в сложившейся ситуации.Также девушка прокомментировала возможность повторной женитьбы отца.Александр и Елена Стебенева прожили в браке около 19 лет. Певец признавался, что изменял супруге.
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знаменитости, александр серов, шоу-бизнес
11:29 28.03.2022
 
"Свои обиды": дочь Серова рассказала о непростых отношениях родителей

Мишель Серова рассказала о непростых отношениях родителей после развода

© Звезды сошлись/НТВМишель Серова на передаче "Звезды сошлись"
Мишель Серова на передаче Звезды сошлись
© Звезды сошлись/НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Дочь Александра Серова Мишель рассказала о непростых отношениях своих родителей. По словам девушки, после развода экс-супруги не особенно рады друг друга видеть.

"Все в курсе того, что мои родители в разводе уже более десяти лет, и они не поддерживают дружеские отношения, что очень жаль. Они не видятся, не общаются. Соответственно, мой папа не готов радушно принимать ее у себя дома. У него свои обиды, свои вопросы и переживания", – призналась девушка.

В студии программы "Звезды сошлись!" Мишель добавила, что ничего не может сделать в сложившейся ситуации.

"Мне кажется, эта история всегда будет длиться, я не могу с этим ничего сделать. Никакие разговоры, мне кажется, не помогут, никакие обсуждения", – сказала Серова.

Также девушка прокомментировала возможность повторной женитьбы отца.

"Я не наблюдала никакую женщину в нашем доме. Мне кажется, он говорил даже, что он женился один раз, и это будет единственный брак", – заключила Мишель.

Александр и Елена Стебенева прожили в браке около 19 лет. Певец признавался, что изменял супруге.
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