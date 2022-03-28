"Свои обиды": дочь Серова рассказала о непростых отношениях родителей
Мишель Серова рассказала о непростых отношениях родителей после развода
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Дочь Александра Серова Мишель рассказала о непростых отношениях своих родителей. По словам девушки, после развода экс-супруги не особенно рады друг друга видеть.
"Все в курсе того, что мои родители в разводе уже более десяти лет, и они не поддерживают дружеские отношения, что очень жаль. Они не видятся, не общаются. Соответственно, мой папа не готов радушно принимать ее у себя дома. У него свои обиды, свои вопросы и переживания", – призналась девушка.
В студии программы "Звезды сошлись!" Мишель добавила, что ничего не может сделать в сложившейся ситуации.
"Мне кажется, эта история всегда будет длиться, я не могу с этим ничего сделать. Никакие разговоры, мне кажется, не помогут, никакие обсуждения", – сказала Серова.
Также девушка прокомментировала возможность повторной женитьбы отца.
"Я не наблюдала никакую женщину в нашем доме. Мне кажется, он говорил даже, что он женился один раз, и это будет единственный брак", – заключила Мишель.
Александр и Елена Стебенева прожили в браке около 19 лет. Певец признавался, что изменял супруге.
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