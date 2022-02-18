https://ria.ru/20220218/serova-1773579683.html

"Не рад видеть": дочь Серова рассказала о сложных отношениях родителей

"Не рад видеть": дочь Серова рассказала о сложных отношениях родителей - РИА Новости, 18.02.2022

"Не рад видеть": дочь Серова рассказала о сложных отношениях родителей

Мишель Серова рассказала о сложных взаимоотношениях своих родителей. Александр и Елена Стебенева развелись, прожив в браке около 19 лет. По словам Мишель в... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:44

2022-02-18T16:44

2022-02-18T16:44

шоубиз

знаменитости

александр серов

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754318150_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_8b5c8bf1c5bdb04dfed02c37bc4e2f2a.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мишель Серова рассказала о сложных взаимоотношениях своих родителей. Александр и Елена Стебенева развелись, прожив в браке около 19 лет. По словам Мишель в Instagram, певец не рад ее матери в своем доме.Недавно Мишель стала матерью во второй раз: у нее есть дочь Мия и сын Макар. Серова отметила, что у детей маленькая разница в возрасте, поэтому ей требуется помощь в уходе за ними.Стебенева ранее вспоминала, что переживала из-за развода."Жалела сначала чуть-чуть. Пару недель. Все-таки 19 лет прожили. Потом все! Но сложно!" – говорила Елена.В свою очередь, певец более резко высказывался о бывшей супруге, отмечая, что у нее "поехала крыша". Также он признался, что изменял ей.

https://ria.ru/20220208/serov-1771752266.html

https://ria.ru/20220128/aleksandrova-1770012916.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, александр серов, шоу-бизнес