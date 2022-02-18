"Не рад видеть": дочь Серова рассказала о сложных отношениях родителей
Мишель Серова рассказала, что отец не желает видеть свою экс-супругу у себя дома
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мишель Серова рассказала о сложных взаимоотношениях своих родителей. Александр и Елена Стебенева развелись, прожив в браке около 19 лет. По словам Мишель в Instagram, певец не рад ее матери в своем доме.
"Мама помогала бы, но дедушка (Александр Серов – Прим. ред.) не рад ее видеть в своем доме. Вся проблема упирается в него. Поэтому мы приезжаем в гости к маме. Жалко, что нет цивилизованного общения. Я знаю много примеров, когда люди общаются после развода семьями", – отметила Серова.
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Недавно Мишель стала матерью во второй раз: у нее есть дочь Мия и сын Макар. Серова отметила, что у детей маленькая разница в возрасте, поэтому ей требуется помощь в уходе за ними.
"Одна бы я не справилась. Нужны либо бабушки или родственники в помощь, либо няни. Муж работает, часто не в Москве. В нашем случае няни помогают", – написала Мишель.
Стебенева ранее вспоминала, что переживала из-за развода.
"Жалела сначала чуть-чуть. Пару недель. Все-таки 19 лет прожили. Потом все! Но сложно!" – говорила Елена.
В свою очередь, певец более резко высказывался о бывшей супруге, отмечая, что у нее "поехала крыша". Также он признался, что изменял ей.
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