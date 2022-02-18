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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220218/serova-1773579683.html
"Не рад видеть": дочь Серова рассказала о сложных отношениях родителей
"Не рад видеть": дочь Серова рассказала о сложных отношениях родителей - РИА Новости, 18.02.2022
"Не рад видеть": дочь Серова рассказала о сложных отношениях родителей
Мишель Серова рассказала о сложных взаимоотношениях своих родителей. Александр и Елена Стебенева развелись, прожив в браке около 19 лет. По словам Мишель в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:44
2022-02-18T16:44
шоубиз
знаменитости
александр серов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мишель Серова рассказала о сложных взаимоотношениях своих родителей. Александр и Елена Стебенева развелись, прожив в браке около 19 лет. По словам Мишель в Instagram, певец не рад ее матери в своем доме.Недавно Мишель стала матерью во второй раз: у нее есть дочь Мия и сын Макар. Серова отметила, что у детей маленькая разница в возрасте, поэтому ей требуется помощь в уходе за ними.Стебенева ранее вспоминала, что переживала из-за развода."Жалела сначала чуть-чуть. Пару недель. Все-таки 19 лет прожили. Потом все! Но сложно!" – говорила Елена.В свою очередь, певец более резко высказывался о бывшей супруге, отмечая, что у нее "поехала крыша". Также он признался, что изменял ей.
https://ria.ru/20220208/serov-1771752266.html
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знаменитости, александр серов, шоу-бизнес
16:44 18.02.2022
 
"Не рад видеть": дочь Серова рассказала о сложных отношениях родителей

Мишель Серова рассказала, что отец не желает видеть свою экс-супругу у себя дома

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Александр Серов
Певец Александр Серов - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мишель Серова рассказала о сложных взаимоотношениях своих родителей. Александр и Елена Стебенева развелись, прожив в браке около 19 лет. По словам Мишель в Instagram, певец не рад ее матери в своем доме.

"Мама помогала бы, но дедушка (Александр Серов – Прим. ред.) не рад ее видеть в своем доме. Вся проблема упирается в него. Поэтому мы приезжаем в гости к маме. Жалко, что нет цивилизованного общения. Я знаю много примеров, когда люди общаются после развода семьями", – отметила Серова.

Певец Александр Серов - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 18:42Шоубиз
У Александра Серова родился внук
Недавно Мишель стала матерью во второй раз: у нее есть дочь Мия и сын Макар. Серова отметила, что у детей маленькая разница в возрасте, поэтому ей требуется помощь в уходе за ними.

"Одна бы я не справилась. Нужны либо бабушки или родственники в помощь, либо няни. Муж работает, часто не в Москве. В нашем случае няни помогают", – написала Мишель.

Стебенева ранее вспоминала, что переживала из-за развода.
"Жалела сначала чуть-чуть. Пару недель. Все-таки 19 лет прожили. Потом все! Но сложно!" – говорила Елена.
В свою очередь, певец более резко высказывался о бывшей супруге, отмечая, что у нее "поехала крыша". Также он признался, что изменял ей.
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