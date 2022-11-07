https://ria.ru/20221107/sammit-1829825583.html

Байден не намерен встречаться с Путиным на саммите G20, сообщил Белый дом

Байден не намерен встречаться с Путиным на саммите G20, сообщил Белый дом - РИА Новости, 07.11.2022

Байден не намерен встречаться с Путиным на саммите G20, сообщил Белый дом

Президент США Джо Байден не планирует встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях предстоящего в Индонезии саммита "Группы двадцати",... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T23:48

2022-11-07T23:48

2022-11-07T23:48

в мире

джо байден

владимир путин

карин жан-пьер

сша

индонезия

бали

большая двадцатка

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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден не планирует встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях предстоящего в Индонезии саммита "Группы двадцати", заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.При этом, по ее словам, США выступают за то, чтобы Украина также приняла участие в предстоящей встрече высшего уровня на Бали, если на ней будет представлена Россия.Семнадцатый по счету саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября. Саммит станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, который состоялись в течение года председательства Индонезии в G20.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что платформой для разговора Путина и Байдена могло бы стать желание США прислушаться к озабоченностям России, в том числе касающимся безопасности.

https://ria.ru/20221107/sammit-1829819979.html

сша

индонезия

бали

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в мире, джо байден, владимир путин, карин жан-пьер, сша, индонезия, бали, большая двадцатка, саммит g20