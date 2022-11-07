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Байден не намерен встречаться с Путиным на саммите G20, сообщил Белый дом - РИА Новости, 07.11.2022
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Байден не намерен встречаться с Путиным на саммите G20, сообщил Белый дом
Байден не намерен встречаться с Путиным на саммите G20, сообщил Белый дом - РИА Новости, 07.11.2022
Байден не намерен встречаться с Путиным на саммите G20, сообщил Белый дом
Президент США Джо Байден не планирует встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях предстоящего в Индонезии саммита "Группы двадцати",... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T23:48
2022-11-07T23:48
в мире
джо байден
владимир путин
карин жан-пьер
сша
индонезия
бали
большая двадцатка
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ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден не планирует встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях предстоящего в Индонезии саммита "Группы двадцати", заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.При этом, по ее словам, США выступают за то, чтобы Украина также приняла участие в предстоящей встрече высшего уровня на Бали, если на ней будет представлена Россия.Семнадцатый по счету саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября. Саммит станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, который состоялись в течение года председательства Индонезии в G20.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что платформой для разговора Путина и Байдена могло бы стать желание США прислушаться к озабоченностям России, в том числе касающимся безопасности.
https://ria.ru/20221107/sammit-1829819979.html
сша
индонезия
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в мире, джо байден, владимир путин, карин жан-пьер, сша, индонезия, бали, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Карин Жан-Пьер, США, Индонезия, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20
23:48 07.11.2022
 
Байден не намерен встречаться с Путиным на саммите G20, сообщил Белый дом

В Белом доме подтвердили, что Байден не планирует встречаться с Путиным на саммите G20

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден не планирует встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях предстоящего в Индонезии саммита "Группы двадцати", заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Президент дал четко понять, что не имеет такого намерения", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.
При этом, по ее словам, США выступают за то, чтобы Украина также приняла участие в предстоящей встрече высшего уровня на Бали, если на ней будет представлена Россия.
Семнадцатый по счету саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября. Саммит станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, который состоялись в течение года председательства Индонезии в G20.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что платформой для разговора Путина и Байдена могло бы стать желание США прислушаться к озабоченностям России, в том числе касающимся безопасности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
22:31
Президент Индонезии допустил, что Путин пропустит саммит G20 на Бали
 
В миреДжо БайденВладимир ПутинКарин Жан-ПьерСШАИндонезияБалиБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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