https://ria.ru/20221107/sammit-1829638469.html

Путин примет решение об участии в саммите G20 на этой неделе

Путин примет решение об участии в саммите G20 на этой неделе - РИА Новости, 07.11.2022

Путин примет решение об участии в саммите G20 на этой неделе

Президент России Владимир Путин до конца недели примет решение об участии в саммите G20, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:51

2022-11-07T12:51

2022-11-07T15:22

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин до конца недели примет решение об участии в саммите G20, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы сообщим, мы проинформируем вас всех, когда решение будет принято (о поездке на саммит G20. — Прим. ред.)", — сказал представитель Кремля.Путин в конце октября говорил, что не исключает своего участия в мероприятии. При этом глава государства подчеркнул, что Россия точно будет представлена на саммите на высоком уровне.Мероприятие также планирует посетить президент США Джо Байден. При этом официально контактов между лидерами России и Штатов не запланировано. Путин в середине октября отмечал, что не видит необходимости в переговорах со своим американским коллегой. Кроме того, для такого общения сейчас нет платформы. При этом Путин призвал спросить Байдена, готов ли он сам к переговорам с Москвой.В свою очередь, американский лидер заявил, что "не собирается встречаться" с президентом России на G20. При этом глава США дал понять, что не стал бы уклоняться от общения с Путиным, если бы тот предложил обсудить судьбу американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, находящихся в заключении в России.Как уточнял в конце октября Песков, платформой для разговора двух лидеров могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям Москвы, в том числе касающимся безопасности.В Джакарте в конце сентября заявляли, что правительство Индонезии готовится принять российского лидера. По словам главы администрации президента страны Херу Буди Хартоно, сценарий сопровождения Путина во время визита обсуждают на высшем уровне.Саммит "двадцатки" должен состояться на острове Бали 15-16 ноября.

https://ria.ru/20221103/zelenskiy-1829091364.html

https://ria.ru/20221103/prezident-1829134229.html

https://ria.ru/20221031/vstrecha-1828279287.html

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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, большая двадцатка, саммит g20