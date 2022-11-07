https://ria.ru/20221107/sammit-1829636885.html

Путин не планирует поездку на Восточноазиатский саммит, заявили в Кремле

Путин не планирует поездку на Восточноазиатский саммит, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.11.2022

Путин не планирует поездку на Восточноазиатский саммит, заявили в Кремле

Президент РФ Владимир Путин не планирует поездку на ноябрьский Восточноазиатский саммит, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:47

2022-11-07T12:47

2022-11-07T13:02

владимир путин

россия

политика

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

юрий ушаков

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует поездку на ноябрьский Восточноазиатский саммит, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что президент РФ Владимир Путин может принять участие в Восточноазиатском саммите, который состоится в ноябре."Нет, эта поездка не планируется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, остается ли в планах Путина такая поездка.

https://ria.ru/20221107/sammit-1829638469.html

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владимир путин, россия, политика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), юрий ушаков