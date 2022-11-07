https://ria.ru/20221107/puchkov-1829716968.html

"Выглядит отвратительно": Пучков раскритиковал уехавших за границу звезд

"Выглядит отвратительно": Пучков раскритиковал уехавших за границу звезд - РИА Новости, 07.11.2022

"Выглядит отвратительно": Пучков раскритиковал уехавших за границу звезд

Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) раскритиковал уехавших за границу знаменитостей и назвал причины их побега из России. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:53

2022-11-07T16:53

2022-11-07T16:53

шоубиз

дмитрий пучков ("гоблин")

россия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) раскритиковал уехавших за границу знаменитостей и назвал причины их побега из России. Также он раскритиковал Пугачеву за ее слова в адрес российских слушателей. Кроме того, он сообщил, как относится к высказыванию певицы о "холопах и рабах". Ранее Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах. Она заявила, что у них "другие ценности".

https://ria.ru/20221102/inoagenty-1828636836.html

россия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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Александра Липатова

дмитрий пучков ("гоблин"), россия