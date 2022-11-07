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"Выглядит отвратительно": Пучков раскритиковал уехавших за границу звезд - РИА Новости, 07.11.2022
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Шоубиз
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"Выглядит отвратительно": Пучков раскритиковал уехавших за границу звезд
"Выглядит отвратительно": Пучков раскритиковал уехавших за границу звезд - РИА Новости, 07.11.2022
"Выглядит отвратительно": Пучков раскритиковал уехавших за границу звезд
Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) раскритиковал уехавших за границу знаменитостей и назвал причины их побега из России. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:53
2022-11-07T16:53
шоубиз
дмитрий пучков ("гоблин")
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) раскритиковал уехавших за границу знаменитостей и назвал причины их побега из России. Также он раскритиковал Пугачеву за ее слова в адрес российских слушателей. Кроме того, он сообщил, как относится к высказыванию певицы о "холопах и рабах". Ранее Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах. Она заявила, что у них "другие ценности".
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дмитрий пучков ("гоблин"), россия
Шоубиз, Дмитрий Пучков ("Гоблин"), Россия
16:53 07.11.2022
 
"Выглядит отвратительно": Пучков раскритиковал уехавших за границу звезд

Блогер Пучков раскритиковал уехавших за границу знаменитостей и раскрыл причины их побега

© Фото : из личного архива Дмитрия ПучковаДмитрий Пучков
Дмитрий Пучков - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : из личного архива Дмитрия Пучкова
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) раскритиковал уехавших за границу знаменитостей и назвал причины их побега из России.

"Мегазвезды, такие как Алла Борисовна, бегут за деньгами. Деньги лежат на Западе давным-давно. Заработанное бабло туда выведено. Они, защищая свои деньги и убежав на Запад, из кожи вон лезут, демонстрируя, что они хорошие и свои. И деньги у них отнимать не надо. Выглядит безобразно. Отвратительно", – поделился публицист в эфире передачи "Эмпатия Мануччи".

Также он раскритиковал Пугачеву за ее слова в адрес российских слушателей.
"Заявлять, как Алла Борисовна, что всю жизнь нас ненавидела. Зачем ты это говоришь? Это какой плевок в душу тем, кто тебя слушал!" – добавил Пучков.
Кроме того, он сообщил, как относится к высказыванию певицы о "холопах и рабах".

"Я себя таковым не ощущал никогда. Желание молчать и терпеть – твое личное. Такие далеко не все. Это неправда. Как говорится в известной поговорке: "С возрастом приходит мудрость, но иногда возраст приходит один". К Алле Борисовне возраст пришел один", – рассказал блогер.

Ранее Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах. Она заявила, что у них "другие ценности".
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