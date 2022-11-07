"Выглядит отвратительно": Пучков раскритиковал уехавших за границу звезд
Блогер Пучков раскритиковал уехавших за границу знаменитостей и раскрыл причины их побега
© Фото : из личного архива Дмитрия ПучковаДмитрий Пучков
© Фото : из личного архива Дмитрия Пучкова
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) раскритиковал уехавших за границу знаменитостей и назвал причины их побега из России.
"Мегазвезды, такие как Алла Борисовна, бегут за деньгами. Деньги лежат на Западе давным-давно. Заработанное бабло туда выведено. Они, защищая свои деньги и убежав на Запад, из кожи вон лезут, демонстрируя, что они хорошие и свои. И деньги у них отнимать не надо. Выглядит безобразно. Отвратительно", – поделился публицист в эфире передачи "Эмпатия Мануччи".
Также он раскритиковал Пугачеву за ее слова в адрес российских слушателей.
"Заявлять, как Алла Борисовна, что всю жизнь нас ненавидела. Зачем ты это говоришь? Это какой плевок в душу тем, кто тебя слушал!" – добавил Пучков.
Кроме того, он сообщил, как относится к высказыванию певицы о "холопах и рабах".
"Я себя таковым не ощущал никогда. Желание молчать и терпеть – твое личное. Такие далеко не все. Это неправда. Как говорится в известной поговорке: "С возрастом приходит мудрость, но иногда возраст приходит один". К Алле Борисовне возраст пришел один", – рассказал блогер.
Ранее Кормухина высказалась о не поддержавших СВО коллегах. Она заявила, что у них "другие ценности".