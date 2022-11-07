https://ria.ru/20221107/psikhotropy-1829570389.html

Солдаты ВСУ воюют под действием психотропов, считают российские бойцы

Солдаты ВСУ воюют под действием психотропов, считают российские бойцы - РИА Новости, 07.11.2022

Солдаты ВСУ воюют под действием психотропов, считают российские бойцы

Солдаты украинской 92-й бригады идут в атаки на позиции РФ в Харьковской области под действием наркотических или психотропных веществ, такое предположение... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T09:23

2022-11-07T09:23

2022-11-07T09:36

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

россия

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 ноя - РИА Новости. Солдаты украинской 92-й бригады идут в атаки на позиции РФ в Харьковской области под действием наркотических или психотропных веществ, такое предположение высказал РИА Новости российский военный, выполняющий задачи на данном направлении.Ранее арткорректировщик 6-й армии западной группировки войск рассказал, как украинские силовики шли в атаку в Харьковской области в неадекватном состоянии."Наш батальон ведет боевые действия против 92-й бригады Вооруженных сил Украины. Мы неоднократно замечали, что, когда они пытаются атаковать наши позиции, они находятся под воздействием наркотических или психотропных веществ", - сказал боец.Он заявил, что одним из последних примеров, который укрепил такое мнение, стала очередная попытка прорыва российской обороны бойцами указанного украинского подразделения. "Пару дней назад они пытались штурмовать нашу позицию, в полный рост бежали. Всаживаешь очередь (из автомата) полностью магазин, они будто не реагируют. Только спустя минуту человек осознаёт, что находится при смерти и падает", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221107/front-1829003738.html

харьковская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военнослужащий о ВСУ: "Идут в атаки под действием психотропных веществ" Солдаты 92-ой бригады украинских войск идут в атаки на харьковском направлении под действием наркотических или психотропных веществ. "По ним всаживаешь очередь, полностью магазин, они как будто не реагируют. Только лишь спустя минуту человек уже осознает, что он уже находится при смерти, падает в предметной агонии...", - рассказал российский военнослужащий, ставший свидетелем атаки армии Киева. 2022-11-07T09:23 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

харьковская область, вооруженные силы украины, россия