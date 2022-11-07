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Солдаты ВСУ воюют под действием психотропов, считают российские бойцы - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/psikhotropy-1829570389.html
Солдаты ВСУ воюют под действием психотропов, считают российские бойцы
Солдаты ВСУ воюют под действием психотропов, считают российские бойцы - РИА Новости, 07.11.2022
Солдаты ВСУ воюют под действием психотропов, считают российские бойцы
Солдаты украинской 92-й бригады идут в атаки на позиции РФ в Харьковской области под действием наркотических или психотропных веществ, такое предположение... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T09:23
2022-11-07T09:36
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 ноя - РИА Новости. Солдаты украинской 92-й бригады идут в атаки на позиции РФ в Харьковской области под действием наркотических или психотропных веществ, такое предположение высказал РИА Новости российский военный, выполняющий задачи на данном направлении.Ранее арткорректировщик 6-й армии западной группировки войск рассказал, как украинские силовики шли в атаку в Харьковской области в неадекватном состоянии."Наш батальон ведет боевые действия против 92-й бригады Вооруженных сил Украины. Мы неоднократно замечали, что, когда они пытаются атаковать наши позиции, они находятся под воздействием наркотических или психотропных веществ", - сказал боец.Он заявил, что одним из последних примеров, который укрепил такое мнение, стала очередная попытка прорыва российской обороны бойцами указанного украинского подразделения. "Пару дней назад они пытались штурмовать нашу позицию, в полный рост бежали. Всаживаешь очередь (из автомата) полностью магазин, они будто не реагируют. Только спустя минуту человек осознаёт, что находится при смерти и падает", - пояснил собеседник агентства.
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харьковская область
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Военнослужащий о ВСУ: "Идут в атаки под действием психотропных веществ"
Солдаты 92-ой бригады украинских войск идут в атаки на харьковском направлении под действием наркотических или психотропных веществ. "По ним всаживаешь очередь, полностью магазин, они как будто не реагируют. Только лишь спустя минуту человек уже осознает, что он уже находится при смерти, падает в предметной агонии...", - рассказал российский военнослужащий, ставший свидетелем атаки армии Киева.
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харьковская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия
09:23 07.11.2022 (обновлено: 09:36 07.11.2022)
 
Солдаты ВСУ воюют под действием психотропов, считают российские бойцы

Российский военный считает, что солдаты 92-й бригады ВСУ идут в атаку под психотропами

Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 ноя - РИА Новости. Солдаты украинской 92-й бригады идут в атаки на позиции РФ в Харьковской области под действием наркотических или психотропных веществ, такое предположение высказал РИА Новости российский военный, выполняющий задачи на данном направлении.
Ранее арткорректировщик 6-й армии западной группировки войск рассказал, как украинские силовики шли в атаку в Харьковской области в неадекватном состоянии.
"Наш батальон ведет боевые действия против 92-й бригады Вооруженных сил Украины. Мы неоднократно замечали, что, когда они пытаются атаковать наши позиции, они находятся под воздействием наркотических или психотропных веществ", - сказал боец.
Он заявил, что одним из последних примеров, который укрепил такое мнение, стала очередная попытка прорыва российской обороны бойцами указанного украинского подразделения. "Пару дней назад они пытались штурмовать нашу позицию, в полный рост бежали. Всаживаешь очередь (из автомата) полностью магазин, они будто не реагируют. Только спустя минуту человек осознаёт, что находится при смерти и падает", - пояснил собеседник агентства.
Военнослужащий РФ возле пункта пропуска Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
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