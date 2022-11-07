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Проезд по московскому скоростному диаметру в январе станет платным

Проезд по московскому скоростному диаметру в январе станет платным - РИА Новости, 07.11.2022

Проезд по московскому скоростному диаметру в январе станет платным

Московский скоростной диаметр для транзитных автомобилей станет платным со 2 января, проезд будет стоить 950 рублей, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T15:13

2022-11-07T15:13

2022-11-07T20:57

авто

общество

максим ликсутов

москва

владимир

сергей собянин

солнечногорск

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Московский скоростной диаметр для транзитных автомобилей станет платным со 2 января, проезд будет стоить 950 рублей, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу — сделать так, чтобы МСД работал, прежде всего, как внутригородская магистраль для жителей Москвы и области. По нашим прогнозам, после запуска всего Московского скоростного диаметра — число машин вырастет до 400 тысяч. Поэтому мы на основе предложений экспертов и москвичей сформировали механику работы платного проезда по МСД таким образом, чтобы жителям столицы и области не мешал транзитный трафик. Со 2 января МСД станет платной для транзитных автомобилей,", - сказал Ликсутов.Он уточнил, что тариф на платный проезд будет составлять 950 рублей. Оплатить можно будет с помощью сайта, приложения "Парковки России", а также транспондеров. Тестирование системы оплаты начнется в декабре. Платно проехать по МСД смогут транзитные автомобили с номерами других регионов, которые воспользуются любым въездом на МСД и съездом с него в течение 2 часов и пересекут границы ЦКАД в течение 24 часов. Контроль проезда будет осуществляться с помощью действующей системы фотовидеофиксации."Например, вы едете из Владимира до Солнечногорска на автомобиле с номерами Владимирской области через Москву. Если вы воспользуетесь МСД, и время в пути по нему будет менее 2 часов, а также в течение 24 часов вы пересечете ЦКАД, проезд нужно будет оплатить. Бесплатным он будет, если на проезд по МСД вы потратите больше 2 часов, либо в течение суток не покинете пределов ЦКАД. Допустим, решите остановиться в Долгопрудном", - привел пример Ликсутов.Заммэра отметил, что бесплатный проезд сохранится для всех легковых автомобилей с номерами Москвы и области, наземного городского транспорта с номерами Москвы и области, такси, имеющих лицензии на работу в Москве и области, а также по инициативе Общественной палаты Москвы - для междугородних автобусов. Транзит грузового транспорта без пропуска будет запрещен."Московский скоростной диаметр уже в десятке самых популярных магистралей столицы. Ежедневно по основному участку проезжает в среднем 250 тысяч машин. Чтобы защитить дорогу от дополнительного трафика транзитных машин, вместе с жителями было принято решение о вводе платности. Мы получили от горожан и экспертов больше 100 предложений по организации платного проезда по МСД, на основе которых была сформирована лояльная система оплаты", - добавил он.

https://realty.ria.ru/20221013/msd-1823799582.html

https://ria.ru/20221027/moskva-1827335504.html

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владимир

солнечногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, общество, максим ликсутов , москва, владимир, сергей собянин, солнечногорск