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Два проекта Оренбуржья победили в Всероссийской премии "Маршрут года" - РИА Новости, 07.11.2022
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Оренбургская область
https://ria.ru/20221107/premiya-1829615118.html
Два проекта Оренбуржья победили в Всероссийской премии "Маршрут года"
Два проекта Оренбуржья победили в Всероссийской премии "Маршрут года" - РИА Новости, 07.11.2022
Два проекта Оренбуржья победили в Всероссийской премии "Маршрут года"
Два оренбургских проекта стали победителями Всероссийской премии "Маршрут года": национальный маршрут "Горизонты открытий" и межрегиональный железнодорожный... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T11:53
2022-11-07T11:53
оренбургская область
оренбург
саракташский район
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ОРЕНБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Два оренбургских проекта стали победителями Всероссийской премии "Маршрут года": национальный маршрут "Горизонты открытий" и межрегиональный железнодорожный маршрут "Поедем пух накинем", сообщает пресс-служба правительства региона.В 2022 году для участия во Всероссийской премии "Маршрут года" был заявлен 571 проект из 67 регионов России. В финале свои наработки презентовали 296 проектов из 63 регионов страны.Оренбургский проект "Горизонты открытий" получил гран-при в номинации "Лучший культурно-познавательный маршрут". Он разработан министерством экономического развития региона совместно с представителями туриндустрии."Это тур на 3-4 дня, в который включены экскурсия по историческому центру Оренбурга, посещение выставки сарматского золота Оренбургского губернаторского музея, музея В.С. Черномырдина в селе Черный Отрог, Андреевских шишек в Саракташском районе, мест, связанные с пуховязанием и казачьей культурой, курорта "Солёные озера". Приобрести тур можно с мая по сентябрь",- сообщает пресс-служба.Вторым победителем премии стал железнодорожный маршрут "Поедем пух накинем". На Всероссийской премии он занял первое место в номинации "Лучший маршрут, посвящённый Году культурного наследия народов России". Это тур одного дня с выездом из Самары, Ульяновска, Саратова и Пензы, проводится в теплое время года. Включает посещение музея В.С. Черномырдина, исторического центра Оренбурга, галереи пухового платка, участие в мастер-классе по созданию изделий из пуха. Цель тура – познакомить жителей регионов Приволжского федерального округа с традициями и современным искусством пуховязания в Оренбуржье.
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оренбург, саракташский район
Оренбургская область, Оренбург, Саракташский район
11:53 07.11.2022
 

Два проекта Оренбуржья победили в Всероссийской премии "Маршрут года"

© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в медиабанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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ОРЕНБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Два оренбургских проекта стали победителями Всероссийской премии "Маршрут года": национальный маршрут "Горизонты открытий" и межрегиональный железнодорожный маршрут "Поедем пух накинем", сообщает пресс-служба правительства региона.
В 2022 году для участия во Всероссийской премии "Маршрут года" был заявлен 571 проект из 67 регионов России. В финале свои наработки презентовали 296 проектов из 63 регионов страны.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 15:07Оренбургская область
В Оренбуржье разработают программу развития транспорта для запада региона
Оренбургский проект "Горизонты открытий" получил гран-при в номинации "Лучший культурно-познавательный маршрут". Он разработан министерством экономического развития региона совместно с представителями туриндустрии.
"Это тур на 3-4 дня, в который включены экскурсия по историческому центру Оренбурга, посещение выставки сарматского золота Оренбургского губернаторского музея, музея В.С. Черномырдина в селе Черный Отрог, Андреевских шишек в Саракташском районе, мест, связанные с пуховязанием и казачьей культурой, курорта "Солёные озера". Приобрести тур можно с мая по сентябрь",- сообщает пресс-служба.
Вторым победителем премии стал железнодорожный маршрут "Поедем пух накинем". На Всероссийской премии он занял первое место в номинации "Лучший маршрут, посвящённый Году культурного наследия народов России". Это тур одного дня с выездом из Самары, Ульяновска, Саратова и Пензы, проводится в теплое время года. Включает посещение музея В.С. Черномырдина, исторического центра Оренбурга, галереи пухового платка, участие в мастер-классе по созданию изделий из пуха. Цель тура – познакомить жителей регионов Приволжского федерального округа с традициями и современным искусством пуховязания в Оренбуржье.
 
Оренбургская областьОренбургСаракташский район
 
 
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