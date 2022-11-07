https://ria.ru/20221107/premiya-1829615118.html

Два проекта Оренбуржья победили в Всероссийской премии "Маршрут года"

Два проекта Оренбуржья победили в Всероссийской премии "Маршрут года" - РИА Новости, 07.11.2022

Два проекта Оренбуржья победили в Всероссийской премии "Маршрут года"

Два оренбургских проекта стали победителями Всероссийской премии "Маршрут года": национальный маршрут "Горизонты открытий" и межрегиональный железнодорожный... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:53

2022-11-07T11:53

2022-11-07T11:53

оренбургская область

оренбург

саракташский район

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ОРЕНБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Два оренбургских проекта стали победителями Всероссийской премии "Маршрут года": национальный маршрут "Горизонты открытий" и межрегиональный железнодорожный маршрут "Поедем пух накинем", сообщает пресс-служба правительства региона.В 2022 году для участия во Всероссийской премии "Маршрут года" был заявлен 571 проект из 67 регионов России. В финале свои наработки презентовали 296 проектов из 63 регионов страны.Оренбургский проект "Горизонты открытий" получил гран-при в номинации "Лучший культурно-познавательный маршрут". Он разработан министерством экономического развития региона совместно с представителями туриндустрии."Это тур на 3-4 дня, в который включены экскурсия по историческому центру Оренбурга, посещение выставки сарматского золота Оренбургского губернаторского музея, музея В.С. Черномырдина в селе Черный Отрог, Андреевских шишек в Саракташском районе, мест, связанные с пуховязанием и казачьей культурой, курорта "Солёные озера". Приобрести тур можно с мая по сентябрь",- сообщает пресс-служба.Вторым победителем премии стал железнодорожный маршрут "Поедем пух накинем". На Всероссийской премии он занял первое место в номинации "Лучший маршрут, посвящённый Году культурного наследия народов России". Это тур одного дня с выездом из Самары, Ульяновска, Саратова и Пензы, проводится в теплое время года. Включает посещение музея В.С. Черномырдина, исторического центра Оренбурга, галереи пухового платка, участие в мастер-классе по созданию изделий из пуха. Цель тура – познакомить жителей регионов Приволжского федерального округа с традициями и современным искусством пуховязания в Оренбуржье.

https://ria.ru/20221007/programma-1822247408.html

оренбург

саракташский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, саракташский район