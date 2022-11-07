Костромской губернатор поручил помочь девочке, чья мать погибла при пожаре
Костромской губернатор Ситников поручил помочь девочке, чья мать погибла при пожаре в кафе
© РИА Новости / Ольга Евтушкова / Перейти в медиабанкЗдание ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар
Здание ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил помочь трехлетней девочке, чья мать погибла при пожаре в кафе "Полигон", а отец ранее погиб в ходе специальной военной операции.
Ситников опубликовал в своем Telegram-канале видео части своего выступления на заседании областной администрации в понедельник. Там он обратился к уполномоченному по правам ребенка в регионе.
"В пожаре погибла женщина, у которой ранее в ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб муж. Их трёхлетняя дочь осталась без родителей. Знаю, что есть бабушка, дедушка. Прошу вас вместе с департаментом соцзащиты принять все меры к тому, чтобы и ребёнок, и попечитель были обеспечены всем необходимым", - сказал губернатор.
По его словам, помощь должна быть в том числе и материальная. "Ребенок должен быть обеспечен всем необходимым, окружен заботой", - подчеркнул Ситников.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Погибли 13 человек, пятеро пострадали. Предполагаемый виновник пожара, по данным СК, - 23-летний мужчина. Он подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что, предварительно, привело к возгоранию.