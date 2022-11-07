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Костромской губернатор поручил помочь девочке, чья мать погибла при пожаре - РИА Новости, 07.11.2022
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Костромской губернатор поручил помочь девочке, чья мать погибла при пожаре
Костромской губернатор поручил помочь девочке, чья мать погибла при пожаре - РИА Новости, 07.11.2022
Костромской губернатор поручил помочь девочке, чья мать погибла при пожаре
Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил помочь трехлетней девочке, чья мать погибла при пожаре в кафе "Полигон", а отец ранее погиб в ходе... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:11
2022-11-07T12:11
происшествия
сергей ситников
костромская область
кострома
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в кафе в костроме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил помочь трехлетней девочке, чья мать погибла при пожаре в кафе "Полигон", а отец ранее погиб в ходе специальной военной операции.Ситников опубликовал в своем Telegram-канале видео части своего выступления на заседании областной администрации в понедельник. Там он обратился к уполномоченному по правам ребенка в регионе."В пожаре погибла женщина, у которой ранее в ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб муж. Их трёхлетняя дочь осталась без родителей. Знаю, что есть бабушка, дедушка. Прошу вас вместе с департаментом соцзащиты принять все меры к тому, чтобы и ребёнок, и попечитель были обеспечены всем необходимым", - сказал губернатор.По его словам, помощь должна быть в том числе и материальная. "Ребенок должен быть обеспечен всем необходимым, окружен заботой", - подчеркнул Ситников.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Погибли 13 человек, пятеро пострадали. Предполагаемый виновник пожара, по данным СК, - 23-летний мужчина. Он подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что, предварительно, привело к возгоранию.
https://ria.ru/20221107/vyplata-1829583033.html
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происшествия, сергей ситников, костромская область, кострома, следственный комитет россии (ск рф), пожар в кафе в костроме
Происшествия, Сергей Ситников, Костромская область, Кострома, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар в кафе в Костроме
12:11 07.11.2022
 
Костромской губернатор поручил помочь девочке, чья мать погибла при пожаре

Костромской губернатор Ситников поручил помочь девочке, чья мать погибла при пожаре в кафе

© РИА Новости / Ольга Евтушкова / Перейти в медиабанкЗдание ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар
Здание ночного клуба Полигон на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Ольга Евтушкова
Перейти в медиабанк
Здание ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил помочь трехлетней девочке, чья мать погибла при пожаре в кафе "Полигон", а отец ранее погиб в ходе специальной военной операции.
Ситников опубликовал в своем Telegram-канале видео части своего выступления на заседании областной администрации в понедельник. Там он обратился к уполномоченному по правам ребенка в регионе.
Сотрудники противопожарной службы МЧС России работают на месте пожара в ночном клубе Полигон на Никитской улице в Костроме - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
10:25
Семьям погибших при пожаре в кафе в Костроме выплатят по сто тысяч рублей
"В пожаре погибла женщина, у которой ранее в ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб муж. Их трёхлетняя дочь осталась без родителей. Знаю, что есть бабушка, дедушка. Прошу вас вместе с департаментом соцзащиты принять все меры к тому, чтобы и ребёнок, и попечитель были обеспечены всем необходимым", - сказал губернатор.
По его словам, помощь должна быть в том числе и материальная. "Ребенок должен быть обеспечен всем необходимым, окружен заботой", - подчеркнул Ситников.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Погибли 13 человек, пятеро пострадали. Предполагаемый виновник пожара, по данным СК, - 23-летний мужчина. Он подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что, предварительно, привело к возгоранию.
Здание ночного клуба Полигон на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
08:41
В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в кафе "Полигон"
 
ПроисшествияСергей СитниковКостромская областьКостромаСледственный комитет России (СК РФ)Пожар в кафе в Костроме
 
 
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