https://ria.ru/20221107/pozhar-1829622182.html

Костромской губернатор поручил помочь девочке, чья мать погибла при пожаре

Костромской губернатор поручил помочь девочке, чья мать погибла при пожаре - РИА Новости, 07.11.2022

Костромской губернатор поручил помочь девочке, чья мать погибла при пожаре

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил помочь трехлетней девочке, чья мать погибла при пожаре в кафе "Полигон", а отец ранее погиб в ходе... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:11

2022-11-07T12:11

2022-11-07T12:11

происшествия

сергей ситников

костромская область

кострома

следственный комитет россии (ск рф)

пожар в кафе в костроме

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил помочь трехлетней девочке, чья мать погибла при пожаре в кафе "Полигон", а отец ранее погиб в ходе специальной военной операции.Ситников опубликовал в своем Telegram-канале видео части своего выступления на заседании областной администрации в понедельник. Там он обратился к уполномоченному по правам ребенка в регионе."В пожаре погибла женщина, у которой ранее в ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб муж. Их трёхлетняя дочь осталась без родителей. Знаю, что есть бабушка, дедушка. Прошу вас вместе с департаментом соцзащиты принять все меры к тому, чтобы и ребёнок, и попечитель были обеспечены всем необходимым", - сказал губернатор.По его словам, помощь должна быть в том числе и материальная. "Ребенок должен быть обеспечен всем необходимым, окружен заботой", - подчеркнул Ситников.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Погибли 13 человек, пятеро пострадали. Предполагаемый виновник пожара, по данным СК, - 23-летний мужчина. Он подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что, предварительно, привело к возгоранию.

https://ria.ru/20221107/vyplata-1829583033.html

https://ria.ru/20221107/arest-1829562408.html

костромская область

кострома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сергей ситников, костромская область, кострома, следственный комитет россии (ск рф), пожар в кафе в костроме