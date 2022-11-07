https://ria.ru/20221107/pozhar-1829569291.html

Пожар в здании Донецкой железной дороги локализовали

Пожар в здании Донецкой железной дороги локализовали - РИА Новости, 07.11.2022

Пожар в здании Донецкой железной дороги локализовали

Пожар в здании Донецкой железной дороги, начавшийся в результате обстрела украинскими войсками центра города, локализован, сообщило МЧС ДНР. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T09:17

2022-11-07T09:17

2022-11-07T09:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецкая железная дорога

донецк

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Пожар в здании Донецкой железной дороги, начавшийся в результате обстрела украинскими войсками центра города, локализован, сообщило МЧС ДНР."В 9.01 пожар локализован", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 3.13 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району в центре Донецка.Корреспондент РИА Новости ранее сообщал, что здание управления железными дорогами пострадало в результате украинского обстрела по центру Донецка. Часть здания охватил сильный пожар. По данным спасателей, пострадавших нет.спе

https://ria.ru/20221107/front-1829003738.html

донецкая народная республика

донецк

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Кадры пожара в здании управления железными дорогами в Донецке Центр Донецка подвергся обстрелу, корреспондент РИА Новости передает первые кадры от пострадавшего здания управления железными дорогами. В центре Донецка тушат пожар в здании управления ж/д, возникший из-за украинского обстрела. По данным экстренных служб, погибших нет. 2022-11-07T09:17 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецкая железная дорога, донецк