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Пожар в здании Донецкой железной дороги локализовали - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/pozhar-1829569291.html
Пожар в здании Донецкой железной дороги локализовали
Пожар в здании Донецкой железной дороги локализовали - РИА Новости, 07.11.2022
Пожар в здании Донецкой железной дороги локализовали
Пожар в здании Донецкой железной дороги, начавшийся в результате обстрела украинскими войсками центра города, локализован, сообщило МЧС ДНР. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T09:17
2022-11-07T09:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецкая железная дорога
донецк
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Пожар в здании Донецкой железной дороги, начавшийся в результате обстрела украинскими войсками центра города, локализован, сообщило МЧС ДНР."В 9.01 пожар локализован", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 3.13 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району в центре Донецка.Корреспондент РИА Новости ранее сообщал, что здание управления железными дорогами пострадало в результате украинского обстрела по центру Донецка. Часть здания охватил сильный пожар. По данным спасателей, пострадавших нет.спе
https://ria.ru/20221107/front-1829003738.html
донецкая народная республика
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Кадры пожара в здании управления железными дорогами в Донецке
Центр Донецка подвергся обстрелу, корреспондент РИА Новости передает первые кадры от пострадавшего здания управления железными дорогами. В центре Донецка тушат пожар в здании управления ж/д, возникший из-за украинского обстрела. По данным экстренных служб, погибших нет.
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донецкая народная республика, донецкая железная дорога, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецкая железная дорога, Донецк
09:17 07.11.2022
 
Пожар в здании Донецкой железной дороги локализовали

Пожар в здании Донецкой железной дороги, начавшийся из-за обстрелов ВСУ, локализовали

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Пожар в здании Донецкой железной дороги, начавшийся в результате обстрела украинскими войсками центра города, локализован, сообщило МЧС ДНР.
"В 9.01 пожар локализован", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска в 3.13 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району в центре Донецка.
Корреспондент РИА Новости ранее сообщал, что здание управления железными дорогами пострадало в результате украинского обстрела по центру Донецка. Часть здания охватил сильный пожар. По данным спасателей, пострадавших нет.спе
Военнослужащий РФ возле пункта пропуска Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Нет обороны". Что происходит возле позиций ВСУ в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкая железная дорогаДонецк
 
 
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