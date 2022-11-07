Стабильно тяжелая ситуация: пожар в центре Донецка после обстрела ВСУ
В ночь на понедельник ВСУ выпустили шесть "натовских" снарядов по Ворошиловскому району Донецка.
В ночь на понедельник ВСУ выпустили шесть "натовских" снарядов по Ворошиловскому району Донецка.
Пострадало управление Донецкой железной дороги.
В здании выбило стекла, в некоторых помещениях вспыхнул сильный пожар.
В здании выбило стекла, в некоторых помещениях вспыхнул сильный пожар.
В момент ЧП в управлении находились люди, но обошлось без пострадавших.
В момент ЧП в управлении находились люди, но обошлось без пострадавших.
Расчеты МЧС своевременно прибыли на место происшествия, был организован подвоз воды.
Расчеты МЧС своевременно прибыли на место происшествия, был организован подвоз воды.
Пожар локализовали, тушение продолжается.
Здание управления железными дорогами в Донецке, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ.
Здание управления железными дорогами в Донецке, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал ситуацию в городе стабильно тяжелой.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал ситуацию в городе стабильно тяжелой.
Каждый день обстрелам подвергаются четыре — пять районов Донецка.
Каждый день обстрелам подвергаются четыре — пять районов Донецка.
Сотрудник пожарно-спасательного центра работает на тушении огня в здании Донецкого управления железными дорогами.
Сотрудник пожарно-спасательного центра работает на тушении огня в здании Донецкого управления железными дорогами.