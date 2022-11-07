https://ria.ru/20221107/pozhar-1829607536.html

Стабильно тяжелая ситуация: пожар в центре Донецка после обстрела ВСУ

Стабильно тяжелая ситуация: пожар в центре Донецка после обстрела ВСУ - РИА Новости, 07.11.2022

Стабильно тяжелая ситуация: пожар в центре Донецка после обстрела ВСУ

Украинские войска обстреляли здание управления железными дорогами в Донецке из реактивной системы залпового огня HIMARS. Кадры с места происшествия — в... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:34

2022-11-07T12:34

2022-11-07T12:34

фото

специальная военная операция на украине

донецк

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Украинские войска обстреляли здание управления железными дорогами в Донецке из реактивной системы залпового огня HIMARS. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

донецк

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, донецк