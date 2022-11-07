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Стабильно тяжелая ситуация: пожар в центре Донецка после обстрела ВСУ - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/pozhar-1829607536.html
Стабильно тяжелая ситуация: пожар в центре Донецка после обстрела ВСУ
Стабильно тяжелая ситуация: пожар в центре Донецка после обстрела ВСУ - РИА Новости, 07.11.2022
Стабильно тяжелая ситуация: пожар в центре Донецка после обстрела ВСУ
Украинские войска обстреляли здание управления железными дорогами в Донецке из реактивной системы залпового огня HIMARS. Кадры с места происшествия — в... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:34
2022-11-07T12:34
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донецк
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Украинские войска обстреляли здание управления железными дорогами в Донецке из реактивной системы залпового огня HIMARS. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, донецк
Фото, Специальная военная операция на Украине, Донецк
12:34 07.11.2022
 

Стабильно тяжелая ситуация: пожар в центре Донецка после обстрела ВСУ

Читать ria.ru в
Украинские войска обстреляли здание управления железными дорогами в Донецке из реактивной системы залпового огня HIMARS. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

В ночь на понедельник ВСУ выпустили шесть "натовских" снарядов по Ворошиловскому району Донецка.

Пожар в здании управления железными дорогами в Донецке, возникший в результате обстрела ВСУ
1 из 10

В ночь на понедельник ВСУ выпустили шесть "натовских" снарядов по Ворошиловскому району Донецка.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Пострадало управление Донецкой железной дороги.

Сотрудники пожарно-спасательного центра у дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ в Донецке
2 из 10

Пострадало управление Донецкой железной дороги.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла, в некоторых помещениях вспыхнул сильный пожар.

Пожар в здании управления железными дорогами в Донецке, возникший в результате обстрела ВСУ
3 из 10

В здании выбило стекла, в некоторых помещениях вспыхнул сильный пожар.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

В момент ЧП в управлении находились люди, но обошлось без пострадавших.

Сотрудники пожарно-спасательного центра работают на месте пожара в здании управления железными дорогами в Донецке, возникшего в результате обстрела ВСУ
4 из 10

В момент ЧП в управлении находились люди, но обошлось без пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Расчеты МЧС своевременно прибыли на место происшествия, был организован подвоз воды.

Сотрудники пожарно-спасательного центра работают на месте пожара в здании управления железными дорогами в Донецке, возникшего в результате обстрела ВСУ
5 из 10

Расчеты МЧС своевременно прибыли на место происшествия, был организован подвоз воды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Пожар локализовали, тушение продолжается.

Сотрудник пожарно-спасательного центра у дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ в Донецке
6 из 10

Пожар локализовали, тушение продолжается.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Здание управления железными дорогами в Донецке, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ.

Пожар в здании управления железными дорогами в Донецке, возникший в результате обстрела ВСУ. По данным спасателей, пострадавших нет
7 из 10

Здание управления железными дорогами в Донецке, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал ситуацию в городе стабильно тяжелой.

Пожар в здании управления железными дорогами в Донецке, возникший в результате обстрела ВСУ. По данным спасателей, пострадавших нет
8 из 10

Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал ситуацию в городе стабильно тяжелой.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Каждый день обстрелам подвергаются четыре — пять районов Донецка.

Пожар в здании управления железными дорогами в Донецке в результате украинского обстрела
9 из 10

Каждый день обстрелам подвергаются четыре — пять районов Донецка.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Сотрудник пожарно-спасательного центра работает на тушении огня в здании Донецкого управления железными дорогами.

Сотрудник пожарно-спасательного центра работает на месте пожара в здании управления железными дорогами в Донецке, возникшего в результате обстрела ВСУ
10 из 10

Сотрудник пожарно-спасательного центра работает на тушении огня в здании Донецкого управления железными дорогами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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Специальная военная операция на УкраинеФотоДонецк
 
 
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