12:49 07.11.2022 (обновлено: 13:43 07.11.2022)
Песков отреагировал на сообщения о переговорах Салливана с Ушаковым
Песков не стал комментировать статью WSJ о контактах Салливана с Патрушевым и Ушаковым
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию в зарубежных СМИ о якобы имевших место переговорах советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и помощника президента России Юрия Ушакова, заявил, что в западных газетах публикуют много "уток".
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Салливан последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
"Нам нечего сказать об этой этой публикации. Много "уток" публикуют англосаксонские газеты. Поэтому здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый дом", - сказал Песков журналистам.