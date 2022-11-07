https://ria.ru/20221107/peskov-1829638135.html

Песков отреагировал на сообщения о переговорах Салливана с Ушаковым

Песков отреагировал на сообщения о переговорах Салливана с Ушаковым - РИА Новости, 07.11.2022

Песков отреагировал на сообщения о переговорах Салливана с Ушаковым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию в зарубежных СМИ о якобы имевших место переговорах советника президента США по... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:49

2022-11-07T12:49

2022-11-07T13:43

политика

джейк салливан

юрий ушаков

россия

сша

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию в зарубежных СМИ о якобы имевших место переговорах советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и помощника президента России Юрия Ушакова, заявил, что в западных газетах публикуют много "уток".Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Салливан последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым."Нам нечего сказать об этой этой публикации. Много "уток" публикуют англосаксонские газеты. Поэтому здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый дом", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221107/peregovory-1829547956.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, джейк салливан, юрий ушаков, россия, сша