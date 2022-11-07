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Песков отреагировал на сообщения о переговорах Салливана с Ушаковым - РИА Новости, 07.11.2022
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Песков отреагировал на сообщения о переговорах Салливана с Ушаковым
Песков отреагировал на сообщения о переговорах Салливана с Ушаковым - РИА Новости, 07.11.2022
Песков отреагировал на сообщения о переговорах Салливана с Ушаковым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию в зарубежных СМИ о якобы имевших место переговорах советника президента США по... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:49
2022-11-07T13:43
политика
джейк салливан
юрий ушаков
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию в зарубежных СМИ о якобы имевших место переговорах советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и помощника президента России Юрия Ушакова, заявил, что в западных газетах публикуют много "уток".Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Салливан последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым."Нам нечего сказать об этой этой публикации. Много "уток" публикуют англосаксонские газеты. Поэтому здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый дом", - сказал Песков журналистам.
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политика, джейк салливан, юрий ушаков, россия, сша
Политика, Джейк Салливан, Юрий Ушаков, Россия, США
12:49 07.11.2022 (обновлено: 13:43 07.11.2022)
 
Песков отреагировал на сообщения о переговорах Салливана с Ушаковым

Песков не стал комментировать статью WSJ о контактах Салливана с Патрушевым и Ушаковым

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию в зарубежных СМИ о якобы имевших место переговорах советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и помощника президента России Юрия Ушакова, заявил, что в западных газетах публикуют много "уток".
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Салливан последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.
"Нам нечего сказать об этой этой публикации. Много "уток" публикуют англосаксонские газеты. Поэтому здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый дом", - сказал Песков журналистам.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
01:14
СМИ: советник Байдена по нацбезопасности ведет переговоры с Кремлем
 
ПолитикаДжейк СалливанЮрий УшаковРоссияСША
 
 
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