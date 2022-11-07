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В Кремле подтвердили подготовку переговоров Путина с Токаевым в Оренбурге - РИА Новости, 07.11.2022
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В Кремле подтвердили подготовку переговоров Путина с Токаевым в Оренбурге
В Кремле подтвердили подготовку переговоров Путина с Токаевым в Оренбурге - РИА Новости, 07.11.2022
В Кремле подтвердили подготовку переговоров Путина с Токаевым в Оренбурге
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что планируются переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:46
2022-11-07T12:54
оренбург
политика
владимир путин
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что планируются переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Оренбурге, идёт подготовка."Контакты действительно планируются. Мы будем вас информировать об этом. Идёт подготовка. Мы своевременно сделаем объявление", - сказал Песков журналистам на вопрос, будет ли глава государства проводить встречу с президентом Казахстана в Оренбурге.
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оренбург, политика, владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, дмитрий песков
Оренбург, Политика, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия, Дмитрий Песков
12:46 07.11.2022 (обновлено: 12:54 07.11.2022)
 
В Кремле подтвердили подготовку переговоров Путина с Токаевым в Оренбурге

Песков подтвердил, что идет подготовка к переговорам Путина с Токаевым в Оренбурге

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что планируются переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Оренбурге, идёт подготовка.
"Контакты действительно планируются. Мы будем вас информировать об этом. Идёт подготовка. Мы своевременно сделаем объявление", - сказал Песков журналистам на вопрос, будет ли глава государства проводить встречу с президентом Казахстана в Оренбурге.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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"В пику санкциям". О чем договорились Россия и Китай
 
ОренбургПолитикаВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевКазахстанРоссияДмитрий Песков
 
 
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