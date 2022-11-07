https://ria.ru/20221107/peregovory-1829635970.html
В Кремле подтвердили подготовку переговоров Путина с Токаевым в Оренбурге
В Кремле подтвердили подготовку переговоров Путина с Токаевым в Оренбурге - РИА Новости, 07.11.2022
В Кремле подтвердили подготовку переговоров Путина с Токаевым в Оренбурге
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что планируются переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:46
2022-11-07T12:46
2022-11-07T12:54
оренбург
политика
владимир путин
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что планируются переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Оренбурге, идёт подготовка."Контакты действительно планируются. Мы будем вас информировать об этом. Идёт подготовка. Мы своевременно сделаем объявление", - сказал Песков журналистам на вопрос, будет ли глава государства проводить встречу с президентом Казахстана в Оренбурге.
https://ria.ru/20221107/eaes-1828135366.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, политика, владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, дмитрий песков
Оренбург, Политика, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия, Дмитрий Песков
12:46 07.11.2022 (обновлено: 12:54 07.11.2022)
В Кремле подтвердили подготовку переговоров Путина с Токаевым в Оренбурге
Песков подтвердил, что идет подготовка к переговорам Путина с Токаевым в Оренбурге