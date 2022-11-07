https://ria.ru/20221107/peregovory-1829635970.html

В Кремле подтвердили подготовку переговоров Путина с Токаевым в Оренбурге

В Кремле подтвердили подготовку переговоров Путина с Токаевым в Оренбурге - РИА Новости, 07.11.2022

В Кремле подтвердили подготовку переговоров Путина с Токаевым в Оренбурге

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что планируются переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:46

2022-11-07T12:46

2022-11-07T12:54

оренбург

политика

владимир путин

касым-жомарт токаев

казахстан

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что планируются переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Оренбурге, идёт подготовка."Контакты действительно планируются. Мы будем вас информировать об этом. Идёт подготовка. Мы своевременно сделаем объявление", - сказал Песков журналистам на вопрос, будет ли глава государства проводить встречу с президентом Казахстана в Оренбурге.

https://ria.ru/20221107/eaes-1828135366.html

оренбург

казахстан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оренбург, политика, владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, дмитрий песков