01:14 07.11.2022 (обновлено: 01:24 07.11.2022)
СМИ: советник Байдена по нацбезопасности ведет переговоры с Кремлем
WSJ: советник Байдена по нацбезопасности Салливан ведет переговоры с Ушаковым и Патрушевым
© AP Photo / Susan WalshПомощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
© AP Photo / Susan Walsh
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, утверждает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан находится в контакте с помощником (Владимира) Путина по международным делам Юрием Ушаковым. Салливан также общался со своим прямым контрпартнером в России Николаем Патрушевым", - говорится в публикации.
Целью переговоров издание называет предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия, а также поддержание открытыми каналов коммуникаций двух стран. При этом урегулирование конфликта в цели переговоров не входит.
По данным собеседников газеты, стремление Салливана поддерживать контакты с Россией не находит поддержки у других высокопоставленных американских политиков, которые не считают такое взаимодействие в текущих условиях продуктивным.
Также сообщиатеся, что Салливан призывал Киев послать открытый сигнал о готовности к урегулированию конфликта с Россией.
В воскресенье Wall Street Journal писала, что западные страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной, а администрация Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Москвой.
Владимир Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил в конце октября российский лидер, Москва много раз говорила, что готова к диалогу с Киевом, но режим Зеленского решил его не продолжать.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.