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В Самаре прошел Парад Памяти - РИА Новости, 07.11.2022
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В Самаре прошел Парад Памяти
В Самаре прошел Парад Памяти - РИА Новости, 07.11.2022
В Самаре прошел Парад Памяти
Парад Памяти прошел в понедельник на площади Куйбышева в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T15:07
2022-11-07T16:06
самарская область
общество
великая отечественная война (1941-1945)
дмитрий азаров
самара
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САМАРА, 7 ноя – РИА Новости. Парад Памяти прошел в понедельник на площади Куйбышева в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона."В понедельник, 7 ноября, на площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти – самый масштабный всероссийский патриотический проект. Он посвящен военному параду 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, парад прошел в 12-й раз, участие в нем приняли все регионы Приволжского федерального округа, а также впервые – гости из Дагестана, Донецкой Народной Республики – юнармейцы города Снежное, с которым Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи. В этом году тема парада – "Дорога Победы".Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров назвал парад историческим и знаковым для страны событием, которое символизирует связь поколений. "В такой же ноябрьский день 1941 года на этом месте стояли наши деды и прадеды – те, кто уходил после парада на фронт, защищать нашу страну от страшной угрозы – фашизма. Сегодня мы отдаем дань памяти и благодарим каждого, кто своим подвигом защитил и прославил нашу страну", – цитирует Комарова пресс-служба.Полпред обратился к участникам спецоперации на Украине и бойцам, направляющимся в зону боевых действий. "И как много лет назад сегодня наш многонациональный народ мужественно встал плечом к плечу на борьбу во благо будущего нашей Отчизны. Дорогие воины! Будьте достойны подвига наших предков!" - приводит слова Комарова пресс-служба.Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что 7 ноября – особый день в истории региона и страны. "Наш Парад Памяти – действительно народный, он объединяет людей всех поколений. Сегодня крайне важно, чтобы мы помнили, за что сражались и погибали наши отцы, деды и прадеды, какой долгой и трудной была дорога к Великой Победе. Для бойцов 3-й Ударной армии, водрузивших победное Знамя над рейхстагом, для трудящихся Куйбышева, совершивших трудовой подвиг, она началась именно с этой площади", – цитирует Азарова пресс-служба."И снова, как и восемь десятилетий назад, на этой площади – бойцы, которым предстоит уйти на передовую. Наши земляки, внуки и правнуки солдат Победы унаследовали их лучшие качества – мужество, отвагу, безграничную любовь к Родине. И главное – готовность по первому зову встать на защиту Отечества. Уверен, предстоящая дорога, какой бы трудной и опасной она ни была, обязательно приведет нас к победе", - приводит слова Азарова пресс-служба.Парад Памяти начался с исторической части. В форме времен Великой Отечественной войны по площади первыми прошли студенты военно-учебного центра Самарского государственного технического университета. Вслед за ними по площади Куйбышева проехала восстановленная техника: мотоциклы ТИЗ АМ 600 и М 72, машины ГАЗ, бронеавтомобили, танки Т-60 и Т-70. Всего в Параде Памяти приняли участие 106 расчетов – более 8 тысяч человек. Еще более 10 тысяч человек прошли по площади в колонне представителей предприятий, образовательных учреждений, городов и районов Самарской области.
https://ria.ru/20221107/pamyatnik-1829662152.html
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самарская область, общество, великая отечественная война (1941-1945), дмитрий азаров, самара
Самарская область, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945), Дмитрий Азаров, Самара
15:07 07.11.2022 (обновлено: 16:06 07.11.2022)
 
В Самаре прошел Парад Памяти

В Самаре прошли мероприятия, посвященные историческому военному параду 7 ноября 1941 года

© Фото предоставлено правительством Самарской областиВ Самаре прошел Парад Памяти
В Самаре прошел Парад Памяти
© Фото предоставлено правительством Самарской области
В Самаре прошел Парад Памяти
Читать ria.ru в
САМАРА, 7 ноя – РИА Новости. Парад Памяти прошел в понедельник на площади Куйбышева в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В понедельник, 7 ноября, на площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти – самый масштабный всероссийский патриотический проект. Он посвящен военному параду 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
© Фото предоставлено правительством Самарской областиВ Самаре прошел Парад Памяти
В Самаре прошел Парад Памяти
© Фото предоставлено правительством Самарской области
В Самаре прошел Парад Памяти
По данным пресс-службы, парад прошел в 12-й раз, участие в нем приняли все регионы Приволжского федерального округа, а также впервые – гости из Дагестана, Донецкой Народной Республики – юнармейцы города Снежное, с которым Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи. В этом году тема парада – "Дорога Победы".
Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров назвал парад историческим и знаковым для страны событием, которое символизирует связь поколений. "В такой же ноябрьский день 1941 года на этом месте стояли наши деды и прадеды – те, кто уходил после парада на фронт, защищать нашу страну от страшной угрозы – фашизма. Сегодня мы отдаем дань памяти и благодарим каждого, кто своим подвигом защитил и прославил нашу страну", – цитирует Комарова пресс-служба.
Полпред обратился к участникам спецоперации на Украине и бойцам, направляющимся в зону боевых действий. "И как много лет назад сегодня наш многонациональный народ мужественно встал плечом к плечу на борьбу во благо будущего нашей Отчизны. Дорогие воины! Будьте достойны подвига наших предков!" - приводит слова Комарова пресс-служба.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что 7 ноября – особый день в истории региона и страны. "Наш Парад Памяти – действительно народный, он объединяет людей всех поколений. Сегодня крайне важно, чтобы мы помнили, за что сражались и погибали наши отцы, деды и прадеды, какой долгой и трудной была дорога к Великой Победе. Для бойцов 3-й Ударной армии, водрузивших победное Знамя над рейхстагом, для трудящихся Куйбышева, совершивших трудовой подвиг, она началась именно с этой площади", – цитирует Азарова пресс-служба.
"И снова, как и восемь десятилетий назад, на этой площади – бойцы, которым предстоит уйти на передовую. Наши земляки, внуки и правнуки солдат Победы унаследовали их лучшие качества – мужество, отвагу, безграничную любовь к Родине. И главное – готовность по первому зову встать на защиту Отечества. Уверен, предстоящая дорога, какой бы трудной и опасной она ни была, обязательно приведет нас к победе", - приводит слова Азарова пресс-служба.
Парад Памяти начался с исторической части. В форме времен Великой Отечественной войны по площади первыми прошли студенты военно-учебного центра Самарского государственного технического университета. Вслед за ними по площади Куйбышева проехала восстановленная техника: мотоциклы ТИЗ АМ 600 и М 72, машины ГАЗ, бронеавтомобили, танки Т-60 и Т-70. Всего в Параде Памяти приняли участие 106 расчетов – более 8 тысяч человек. Еще более 10 тысяч человек прошли по площади в колонне представителей предприятий, образовательных учреждений, городов и районов Самарской области.
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Самарская областьОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)Дмитрий АзаровСамара
 
 
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