https://ria.ru/20221107/parad-1829641070.html

Собянин поздравил москвичей с 81-й годовщиной парада 7 ноября 1941 года

Собянин поздравил москвичей с 81-й годовщиной парада 7 ноября 1941 года - РИА Новости, 07.11.2022

Собянин поздравил москвичей с 81-й годовщиной парада 7 ноября 1941 года

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с 81-й годовщиной парада 7 ноября 1941 года на традиционной встрече ветеранов в Большом театре. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:01

2022-11-07T13:01

2022-11-07T13:01

великая отечественная война (1941-1945)

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с 81-й годовщиной парада 7 ноября 1941 года на традиционной встрече ветеранов в Большом театре.Седьмого ноября, в День воинской славы России, мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в традиционной встрече ветеранов в Большом театре, посвященной 81-й годовщине парада на Красной площади. В 2022 году традиционная встреча ветеранов в Большом театре проходит уже в 50-й раз."С праздником вас, с годовщиной парада на Красной площади 1941 года, важнейшей вехой, событием в нашей истории. Ноябрь 1941 года - время, когда многим казалось, что Советский Союз доживает последние месяцы, а может и недели. Кто-то злорадно ждал краха нашей Великой страны, а кто-то со страхом и надеждой ждал чуда. Были потеряны огромные территории, заводы, шахты, поля, и самое страшное - это безвозвратные потери, миллионы жизни солдат, мирного населения, женщин, стариков, детей. И, конечно это были месяцы самых тяжёлых испытаний, и как ни раз случалось уже в истории, последним рубежом обороны стала наша столица - Москва", - сказал Собянин.Он отметил, что вместе с армией ополчения, жители города, москвичи вынесли на себе тяжелейшую часть, тяжелейшую роль в обороне Москвы, сражались и трудились на самых опасных участках."Во многом благодаря их мужеству и массовому героизму страна выстояла в 1941-м и сумела собрать силы для победы в 1945-м году. Наша сегодня традиционная встреча в Большом театре - это дань благодарности тем, кто защищал Москву и защищал родину", - отметил Собянин.По словам мэра, в параде 1941 года на Красной площади шли 28 тысяч бойцов, командиров Красной Армии. Среди них был и молодой артиллерист Борис Уткин, который тоже пришёл на встречу ветеранов."Спасибо вам за подвиг, спасибо вашим однополчанам, спасибо всем бойцам, всем ветеранам, которые стояли плечом к плечу на защите Москвы", - подчеркнул Собянин."Сегодня Россия вновь столкнулась с вызовами, которых не было уже много десятилетий. И на плечи уже нынешнего поколения легла огромная ответственность за родные города, за нашу страну, за её независимость, за её суверенитет, за её право решать свою судьбу. Я уверен, дорогие мои, что мы сделаем всё, чтобы достойно пройти эти испытания. Спасибо вам, дорогие ветераны. Здоровья вам, счастья и долгих лет жизни", - заключил мэр.Как сообщается в материалах мэрии, 99-летний ветеран Борис Павлович Уткин участвовал в обороне Москвы. Воевал на Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах. Сражался с врагом в излучине Дона, в Сталинградской битве, на Курской дуге и на Днепре. Освобождал Венгрию и Австрию. После войны Борис Павлович Уткин служил в частях и соединениях Вооруженных Сил на различных командных и политических должностях. Более полувека воинской службы генерал-полковника Б.П. Уткина отмечены орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечественной войны I степени, Красной Звезды (трижды), "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, медалями "За боевые заслуги", "За оборону Москвы", "За оборону Сталинграда", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены".Помимо встречи в Большом театре, программа празднования 81-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года в Москве включает организацию интерактивного Музея под открытым небом на Красной площади и многочисленные культурно-исторические мероприятия. В частности, на Рождественском бульваре и в ПКиО "Лианозово. Этнографическая деревня Бибирево" развернуты фотовыставки, посвященные легендарному параду. В Московском Доме ветеранов войны и Вооруженных Сил состоится торжественная встреча ветеранов и молодежи столицы.

https://ria.ru/20221107/sobyanin-1829601234.html

https://ria.ru/20221104/lukashenko-1829217888.html

https://ria.ru/20211107/parad-1757530733.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

великая отечественная война (1941-1945), сергей собянин, москва, общество