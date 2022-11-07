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В столице открыли памятник герою битвы за Москву генералу Ефремову - РИА Новости, 07.11.2022
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В столице открыли памятник герою битвы за Москву генералу Ефремову
В столице открыли памятник герою битвы за Москву генералу Ефремову - РИА Новости, 07.11.2022
В столице открыли памятник герою битвы за Москву генералу Ефремову
Памятник герою битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны генерал-лейтенанту Михаилу Ефремову открыли в центре столицы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T14:09
2022-11-07T14:09
общество
михаил ефремов
владимир мединский
андрей картаполов
москва
россия
наро-фоминск
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Памятник герою битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны генерал-лейтенанту Михаилу Ефремову открыли в центре столицы, передает корреспондент РИА Новости.Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на церемонии открытия назвал символичным то, что она проходит в день 81-й годовщины легендарного парада на Красной площади, после которого бойцы уходили на фронт, чтобы "наносить удар за ударом по мифу о непобедимости вермахта и фашистской Германии"."33-я армия была сильно истощена, попала в окружение, значительная часть бойцов и сам Михаил Григорьевич погибли геройски... Оставшиеся живыми все-таки вышли из окружения и вынесли знамя армии, все секретные документы... Подвиг 33-й армии символичен не только с точки зрения защиты подступов к Москве, но и верности долгу, выполнению до конца поставленной задачи", - сказал Иванов.По словам помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского, Ефремов объединяет в себе три периода отечественной истории. Ефремов начинал служить в Русской императорской армии и был участником Брусиловского прорыва, затем стал красным командиром и участвовал во взятии Баку, а после - генералом РККА.Как отметил Мединский, генерал не стал эвакуироваться на последнем самолёте, который ему прислали, отправив на нем тяжелораненых, часть знамен и документов. Оказавшись в окружении немцев, раненый Ефремов свел счеты с жизнью, "потому что русские не сдаются", рассказал председатель РВИО."Вглядываясь в это волевое лицо молодого генерала, мы сквозь него вглядываемся и в лица наших героев военной операции, которая идёт сейчас на Украине, на Донбассе. Мы понимаем, что традиции доблести, чести офицерской, они живы", - добавил Мединский.Как подчеркнул председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, армия Ефремова, оказавшись в окружении, на протяжении февраля и марта 1942 года не пряталась по лесам, а вела активные боевые действия, существенно упростившие советским воинам дальнейшие действия.В 2021 году РВИО был проведен открытый конкурс, автором памятника стал скульптор Студии военных художников имени Грекова Алексей Чебаненко. Памятник установлен РВИО при поддержке правительства Москвы на пересечении названной в честь Ефремова улицы и 3-й Фрунзенской улицы.Михаил Ефремов родился 27 февраля 1897 года в Тарусе. В ноябре 1915 года был призван в Русскую императорскую армию, принимал участие в Первой мировой и Гражданской войнах. Под началом Ефремова служили будущие маршалы Советского Союза Василевский, Соколовский, Конев, Голиков.Ефремов является одним из наиболее известных героев битвы за Москву, в тот момент командовал 33-й армией, защищавшей подступы к столице в районе Наро-Фоминска.В начале декабря 1941 года была сорвана последняя попытка немецко-фашистских войск прорваться к Москве. В ходе контрнаступления советские бойцы освободили Наро-Фоминск, Боровск и Верею. В 1942 году при попытке освобождения Вязьмы ударная группа генерала Ефремова оказалась отрезана и окружена. Получив тяжелое ранение, Ефремов отказался вылететь в тыл и предпочел прорываться из окружения вместе со своими солдатами.Указом президента РФ от 31 декабря 1996 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, Ефремову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
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общество, михаил ефремов, владимир мединский, андрей картаполов, москва, россия, наро-фоминск, российское военно-историческое общество (рвио), госдума рф, ркк "энергия"
Общество, Михаил Ефремов, Владимир Мединский, Андрей Картаполов, Москва, Россия, Наро-Фоминск, Российское военно-историческое общество (РВИО), Госдума РФ, РКК "Энергия"
14:09 07.11.2022
 
В столице открыли памятник герою битвы за Москву генералу Ефремову

В центре столицы открыли памятник герою битвы за Москву генералу Михаилу Ефремову

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкБюст Героя России, генерала-лейтенанта Михаила Ефремова, открытый в Москве
Бюст Героя России, генерала-лейтенанта Михаила Ефремова, открытый в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Памятник герою битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны генерал-лейтенанту Михаилу Ефремову открыли в центре столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на церемонии открытия назвал символичным то, что она проходит в день 81-й годовщины легендарного парада на Красной площади, после которого бойцы уходили на фронт, чтобы "наносить удар за ударом по мифу о непобедимости вермахта и фашистской Германии".
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"33-я армия была сильно истощена, попала в окружение, значительная часть бойцов и сам Михаил Григорьевич погибли геройски... Оставшиеся живыми все-таки вышли из окружения и вынесли знамя армии, все секретные документы... Подвиг 33-й армии символичен не только с точки зрения защиты подступов к Москве, но и верности долгу, выполнению до конца поставленной задачи", - сказал Иванов.
По словам помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского, Ефремов объединяет в себе три периода отечественной истории. Ефремов начинал служить в Русской императорской армии и был участником Брусиловского прорыва, затем стал красным командиром и участвовал во взятии Баку, а после - генералом РККА.
Как отметил Мединский, генерал не стал эвакуироваться на последнем самолёте, который ему прислали, отправив на нем тяжелораненых, часть знамен и документов. Оказавшись в окружении немцев, раненый Ефремов свел счеты с жизнью, "потому что русские не сдаются", рассказал председатель РВИО.
"Вглядываясь в это волевое лицо молодого генерала, мы сквозь него вглядываемся и в лица наших героев военной операции, которая идёт сейчас на Украине, на Донбассе. Мы понимаем, что традиции доблести, чести офицерской, они живы", - добавил Мединский.
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Как подчеркнул председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, армия Ефремова, оказавшись в окружении, на протяжении февраля и марта 1942 года не пряталась по лесам, а вела активные боевые действия, существенно упростившие советским воинам дальнейшие действия.
"Памятник генералу Ефремову - это памятник ему и всем бойцам и командирам, всем москвичам, ушедшим на фронт тогда, до конца выполнившим свой долг", - отметил Картаполов.
В 2021 году РВИО был проведен открытый конкурс, автором памятника стал скульптор Студии военных художников имени Грекова Алексей Чебаненко. Памятник установлен РВИО при поддержке правительства Москвы на пересечении названной в честь Ефремова улицы и 3-й Фрунзенской улицы.
Михаил Ефремов родился 27 февраля 1897 года в Тарусе. В ноябре 1915 года был призван в Русскую императорскую армию, принимал участие в Первой мировой и Гражданской войнах. Под началом Ефремова служили будущие маршалы Советского Союза Василевский, Соколовский, Конев, Голиков.
Ефремов является одним из наиболее известных героев битвы за Москву, в тот момент командовал 33-й армией, защищавшей подступы к столице в районе Наро-Фоминска.
В начале декабря 1941 года была сорвана последняя попытка немецко-фашистских войск прорваться к Москве. В ходе контрнаступления советские бойцы освободили Наро-Фоминск, Боровск и Верею. В 1942 году при попытке освобождения Вязьмы ударная группа генерала Ефремова оказалась отрезана и окружена. Получив тяжелое ранение, Ефремов отказался вылететь в тыл и предпочел прорываться из окружения вместе со своими солдатами.
Указом президента РФ от 31 декабря 1996 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, Ефремову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
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