В столице открыли памятник герою битвы за Москву генералу Ефремову
В центре столицы открыли памятник герою битвы за Москву генералу Михаилу Ефремову
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкБюст Героя России, генерала-лейтенанта Михаила Ефремова, открытый в Москве
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Памятник герою битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны генерал-лейтенанту Михаилу Ефремову открыли в центре столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на церемонии открытия назвал символичным то, что она проходит в день 81-й годовщины легендарного парада на Красной площади, после которого бойцы уходили на фронт, чтобы "наносить удар за ударом по мифу о непобедимости вермахта и фашистской Германии".
"33-я армия была сильно истощена, попала в окружение, значительная часть бойцов и сам Михаил Григорьевич погибли геройски... Оставшиеся живыми все-таки вышли из окружения и вынесли знамя армии, все секретные документы... Подвиг 33-й армии символичен не только с точки зрения защиты подступов к Москве, но и верности долгу, выполнению до конца поставленной задачи", - сказал Иванов.
По словам помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского, Ефремов объединяет в себе три периода отечественной истории. Ефремов начинал служить в Русской императорской армии и был участником Брусиловского прорыва, затем стал красным командиром и участвовал во взятии Баку, а после - генералом РККА.
Как отметил Мединский, генерал не стал эвакуироваться на последнем самолёте, который ему прислали, отправив на нем тяжелораненых, часть знамен и документов. Оказавшись в окружении немцев, раненый Ефремов свел счеты с жизнью, "потому что русские не сдаются", рассказал председатель РВИО.
Как подчеркнул председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, армия Ефремова, оказавшись в окружении, на протяжении февраля и марта 1942 года не пряталась по лесам, а вела активные боевые действия, существенно упростившие советским воинам дальнейшие действия.
"Памятник генералу Ефремову - это памятник ему и всем бойцам и командирам, всем москвичам, ушедшим на фронт тогда, до конца выполнившим свой долг", - отметил Картаполов.
В 2021 году РВИО был проведен открытый конкурс, автором памятника стал скульптор Студии военных художников имени Грекова Алексей Чебаненко. Памятник установлен РВИО при поддержке правительства Москвы на пересечении названной в честь Ефремова улицы и 3-й Фрунзенской улицы.
Михаил Ефремов родился 27 февраля 1897 года в Тарусе. В ноябре 1915 года был призван в Русскую императорскую армию, принимал участие в Первой мировой и Гражданской войнах. Под началом Ефремова служили будущие маршалы Советского Союза Василевский, Соколовский, Конев, Голиков.
Ефремов является одним из наиболее известных героев битвы за Москву, в тот момент командовал 33-й армией, защищавшей подступы к столице в районе Наро-Фоминска.
В начале декабря 1941 года была сорвана последняя попытка немецко-фашистских войск прорваться к Москве. В ходе контрнаступления советские бойцы освободили Наро-Фоминск, Боровск и Верею. В 1942 году при попытке освобождения Вязьмы ударная группа генерала Ефремова оказалась отрезана и окружена. Получив тяжелое ранение, Ефремов отказался вылететь в тыл и предпочел прорываться из окружения вместе со своими солдатами.
Указом президента РФ от 31 декабря 1996 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, Ефремову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.