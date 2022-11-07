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Власти ДНР надеются на восстановление пострадавшего исторического здания

Власти ДНР надеются на восстановление пострадавшего исторического здания - РИА Новости, 07.11.2022

Власти ДНР надеются на восстановление пострадавшего исторического здания

Здание управления железными дорогами Донецка, пострадавшее в результате обстрела украинских войск, представляет культурную ценность, решение о его... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T15:00

2022-11-07T15:00

2022-11-07T15:00

специальная военная операция на украине

происшествия

алексей кострубицкий

донецк

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

украина

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Здание управления железными дорогами Донецка, пострадавшее в результате обстрела украинских войск, представляет культурную ценность, решение о его восстановлении примут специалисты после обследования, сообщил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР Алексей Кострубицкий.Здание получило повреждения и загорелось в результате украинского обстрела по центру Донецка в ночь на понедельник. Пострадавших нет."Здание старой постройки, 20-х годов прошлого века. В основном, все перекрытия были деревянными. Были прямые прилеты, в одном корпусе разрушены межэтажные перекрытия с четвертого по второй этаж. По восстановлению - об этом скажут специалисты после обследования. Самое важное, что это здание представляет собой историческую ценность. Надеюсь, его, конечно же, восстановят", - сказал Кострубицкий в эфире телеканала "Россия 24". Министр добавил, что это здание уже горело в 1943 году, после чего было восстановлено.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, алексей кострубицкий, донецк, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, украина, вооруженные силы украины