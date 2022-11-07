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Власти ДНР надеются на восстановление пострадавшего исторического здания - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Власти ДНР надеются на восстановление пострадавшего исторического здания
Власти ДНР надеются на восстановление пострадавшего исторического здания - РИА Новости, 07.11.2022
Власти ДНР надеются на восстановление пострадавшего исторического здания
Здание управления железными дорогами Донецка, пострадавшее в результате обстрела украинских войск, представляет культурную ценность, решение о его... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T15:00
2022-11-07T15:00
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кострубицкий
донецк
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Здание управления железными дорогами Донецка, пострадавшее в результате обстрела украинских войск, представляет культурную ценность, решение о его восстановлении примут специалисты после обследования, сообщил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР Алексей Кострубицкий.Здание получило повреждения и загорелось в результате украинского обстрела по центру Донецка в ночь на понедельник. Пострадавших нет."Здание старой постройки, 20-х годов прошлого века. В основном, все перекрытия были деревянными. Были прямые прилеты, в одном корпусе разрушены межэтажные перекрытия с четвертого по второй этаж. По восстановлению - об этом скажут специалисты после обследования. Самое важное, что это здание представляет собой историческую ценность. Надеюсь, его, конечно же, восстановят", - сказал Кострубицкий в эфире телеканала "Россия 24". Министр добавил, что это здание уже горело в 1943 году, после чего было восстановлено.
донецк
донецкая народная республика
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происшествия, алексей кострубицкий, донецк, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кострубицкий, Донецк, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
15:00 07.11.2022
 
Власти ДНР надеются на восстановление пострадавшего исторического здания

Власти ДНР надеются на восстановление пострадавшего при обстреле здания управления ж/д

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПожар в здании управления железными дорогами в Донецке, возникший в результате обстрела ВСУ
Пожар в здании управления железными дорогами в Донецке, возникший в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пожар в здании управления железными дорогами в Донецке, возникший в результате обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Здание управления железными дорогами Донецка, пострадавшее в результате обстрела украинских войск, представляет культурную ценность, решение о его восстановлении примут специалисты после обследования, сообщил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР Алексей Кострубицкий.
Здание получило повреждения и загорелось в результате украинского обстрела по центру Донецка в ночь на понедельник. Пострадавших нет.
"Здание старой постройки, 20-х годов прошлого века. В основном, все перекрытия были деревянными. Были прямые прилеты, в одном корпусе разрушены межэтажные перекрытия с четвертого по второй этаж. По восстановлению - об этом скажут специалисты после обследования. Самое важное, что это здание представляет собой историческую ценность. Надеюсь, его, конечно же, восстановят", - сказал Кострубицкий в эфире телеканала "Россия 24". Министр добавил, что это здание уже горело в 1943 году, после чего было восстановлено.
Стабильно тяжелая ситуация: пожар в центре Донецка после обстрела ВСУ
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

В ночь на понедельник ВСУ выпустили шесть "натовских" снарядов по Ворошиловскому району Донецка.

Пожар в здании управления железными дорогами в Донецке, возникший в результате обстрела ВСУ
1 из 10

В ночь на понедельник ВСУ выпустили шесть "натовских" снарядов по Ворошиловскому району Донецка.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Пострадало управление Донецкой железной дороги.

Сотрудники пожарно-спасательного центра у дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ в Донецке
2 из 10

Пострадало управление Донецкой железной дороги.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла, в некоторых помещениях вспыхнул сильный пожар.

Пожар в здании управления железными дорогами в Донецке, возникший в результате обстрела ВСУ
3 из 10

В здании выбило стекла, в некоторых помещениях вспыхнул сильный пожар.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

В момент ЧП в управлении находились люди, но обошлось без пострадавших.

Сотрудники пожарно-спасательного центра работают на месте пожара в здании управления железными дорогами в Донецке, возникшего в результате обстрела ВСУ
4 из 10

В момент ЧП в управлении находились люди, но обошлось без пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Расчеты МЧС своевременно прибыли на место происшествия, был организован подвоз воды.

Сотрудники пожарно-спасательного центра работают на месте пожара в здании управления железными дорогами в Донецке, возникшего в результате обстрела ВСУ
5 из 10

Расчеты МЧС своевременно прибыли на место происшествия, был организован подвоз воды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Пожар локализовали, тушение продолжается.

Сотрудник пожарно-спасательного центра у дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ в Донецке
6 из 10

Пожар локализовали, тушение продолжается.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Здание управления железными дорогами в Донецке, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ.

Пожар в здании управления железными дорогами в Донецке, возникший в результате обстрела ВСУ. По данным спасателей, пострадавших нет
7 из 10

Здание управления железными дорогами в Донецке, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал ситуацию в городе стабильно тяжелой.

Пожар в здании управления железными дорогами в Донецке, возникший в результате обстрела ВСУ. По данным спасателей, пострадавших нет
8 из 10

Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал ситуацию в городе стабильно тяжелой.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Каждый день обстрелам подвергаются четыре — пять районов Донецка.

Пожар в здании управления железными дорогами в Донецке в результате украинского обстрела
9 из 10

Каждый день обстрелам подвергаются четыре — пять районов Донецка.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Сотрудник пожарно-спасательного центра работает на тушении огня в здании Донецкого управления железными дорогами.

Сотрудник пожарно-спасательного центра работает на месте пожара в здании управления железными дорогами в Донецке, возникшего в результате обстрела ВСУ
10 из 10

Сотрудник пожарно-спасательного центра работает на тушении огня в здании Донецкого управления железными дорогами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 10

В ночь на понедельник ВСУ выпустили шесть "натовских" снарядов по Ворошиловскому району Донецка.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 10

Пострадало управление Донецкой железной дороги.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 10

В здании выбило стекла, в некоторых помещениях вспыхнул сильный пожар.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 10

В момент ЧП в управлении находились люди, но обошлось без пострадавших.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 10

Расчеты МЧС своевременно прибыли на место происшествия, был организован подвоз воды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Пожар локализовали, тушение продолжается.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Здание управления железными дорогами в Донецке, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 10

Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал ситуацию в городе стабильно тяжелой.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 10

Каждый день обстрелам подвергаются четыре — пять районов Донецка.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Сотрудник пожарно-спасательного центра работает на тушении огня в здании Донецкого управления железными дорогами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлексей КострубицкийДонецкДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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