https://ria.ru/20221107/obstrel-1829551902.html

При обстреле центра Донецка пострадало здание управления железными дорогами

При обстреле центра Донецка пострадало здание управления железными дорогами - РИА Новости, 07.11.2022

При обстреле центра Донецка пострадало здание управления железными дорогами

Здание управления железными дорогами пострадало в результате украинского обстрела по центру Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T04:34

2022-11-07T04:34

2022-11-07T08:53

специальная военная операция на украине

донецк

артем

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ДОНЕЦК, 7 ноя – РИА Новости. Здание управления железными дорогами пострадало в результате украинского обстрела по центру Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Украинские войска, как сообщили ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, в 3.13 мск выпустили шесть "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району в центре Донецка.Как передает корреспондент РИА Новости, повреждения получило здание управления железными дорогами по адресу улица Артема, 68. В здании выбило стекла и горят помещения. Часть здания охватил сильный пожар. По данным спасателей, пострадавших нет.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, киевским войскам поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт на Украине, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221106/pogibshaya-1829499970.html

донецк

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Кадры пожара в здании управления железными дорогами в Донецке Центр Донецка подвергся обстрелу, корреспондент РИА Новости передает первые кадры от пострадавшего здания управления железными дорогами. В центре Донецка тушат пожар в здании управления ж/д, возникший из-за украинского обстрела. По данным экстренных служб, погибших нет. 2022-11-07T04:34 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецк, артем