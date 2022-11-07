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При обстреле центра Донецка пострадало здание управления железными дорогами - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/obstrel-1829551902.html
При обстреле центра Донецка пострадало здание управления железными дорогами
При обстреле центра Донецка пострадало здание управления железными дорогами - РИА Новости, 07.11.2022
При обстреле центра Донецка пострадало здание управления железными дорогами
Здание управления железными дорогами пострадало в результате украинского обстрела по центру Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T04:34
2022-11-07T08:53
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 7 ноя – РИА Новости. Здание управления железными дорогами пострадало в результате украинского обстрела по центру Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Украинские войска, как сообщили ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, в 3.13 мск выпустили шесть "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району в центре Донецка.Как передает корреспондент РИА Новости, повреждения получило здание управления железными дорогами по адресу улица Артема, 68. В здании выбило стекла и горят помещения. Часть здания охватил сильный пожар. По данным спасателей, пострадавших нет.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, киевским войскам поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт на Украине, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221106/pogibshaya-1829499970.html
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Кадры пожара в здании управления железными дорогами в Донецке
Центр Донецка подвергся обстрелу, корреспондент РИА Новости передает первые кадры от пострадавшего здания управления железными дорогами. В центре Донецка тушат пожар в здании управления ж/д, возникший из-за украинского обстрела. По данным экстренных служб, погибших нет.
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донецк, артем
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Артем
04:34 07.11.2022 (обновлено: 08:53 07.11.2022)
 
При обстреле центра Донецка пострадало здание управления железными дорогами

При обстреле центра Донецка со стороны ВСУ пострадало здание управления железными дорогами

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 ноя – РИА Новости. Здание управления железными дорогами пострадало в результате украинского обстрела по центру Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Украинские войска, как сообщили ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, в 3.13 мск выпустили шесть "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району в центре Донецка.
Как передает корреспондент РИА Новости, повреждения получило здание управления железными дорогами по адресу улица Артема, 68. В здании выбило стекла и горят помещения. Часть здания охватил сильный пожар. По данным спасателей, пострадавших нет.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, киевским войскам поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт на Украине, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкАртем
 
 
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