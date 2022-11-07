https://ria.ru/20221107/obschestvo-1829778647.html

Путин подписал закон, упрощающий управление в общественных движениях

Путин подписал закон, упрощающий управление в общественных движениях - РИА Новости, 07.11.2022

Путин подписал закон, упрощающий управление в общественных движениях

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий общественным движениям управлять своей деятельностью без проведения съездов и... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T19:05

2022-11-07T19:05

2022-11-07T19:12

общество

владимир путин

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий общественным движениям управлять своей деятельностью без проведения съездов и конференций.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.По замыслу авторов документа, такая норма позволит сократить финансовую нагрузку на эти организации и сделать их мобильнее. С этой целью система управления в общественных движениях приравнивается к такой системе в общественных организациях.В 2017 году в российское законодательство были внесены изменения, позволяющие общественным организациям управлять своей деятельностью без проведения съездов, конференций и общих собраний, что существенно сократило финансовую нагрузку на обеспечение деятельности общественных организаций, сделало их систему управления мобильнее и позволило быстрее реагировать на актуальную повестку дня, отмечали в комитете Совфеда по конституционному законодательству.Теперь такие же нормы будут распространяться и на общественные движения."Федеральный закон направлен на расширение практики вовлечения активных граждан в решение актуальных вопросов, стоящих перед государством, через их участие в деятельности общественных движений и уравнивание в правах общественных организаций и общественных движений в части их организационно-управленческой структуры", - говорилось в заключении комитета.

https://ria.ru/20220605/rossiya-1793281508.html

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общество, владимир путин, россия, совет федерации рф