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ВС России отразили наступление украинских войск в Херсонской области

ВС России отразили наступление украинских войск в Херсонской области - РИА Новости, 07.11.2022

ВС России отразили наступление украинских войск в Херсонской области

Российские военные отразили наступление украинской батальонной тактической группы в Херсонской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T13:11

2022-11-07T13:11

2022-11-07T15:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

херсонская область

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские военные отразили наступление украинской батальонной тактической группы в Херсонской области, сообщили в Минобороны."На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области", — говорится в сводке ведомства.Отмечается, что противник отброшен на исходные позиции. При этом убиты более 110 украинских военнослужащих, уничтожены 11 бронемашин и 13 автомобилей.Кроме того, российские средства ПВО сбили 14 снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" вблизи Новой Каховки, Отрадокаменки, Корсунки под Херсоном и Старогнатовки, Грузско-Ломовки в ДНР. Также в Херсонской области сбит вертолет Ми-8 украинских ВВС.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221107/front-1829003738.html

херсонская область

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Минобороны об отражении наступления украинского батальона в Херсонской области Российские военные отразили наступление украинской батальонной тактической группы в Херсонской области, сообщили в Минобороны. "На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области", — говорится в сводке ведомства. 2022-11-07T13:11 true PT4M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область