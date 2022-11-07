https://ria.ru/20221107/nastuplenie-1829644714.html
ВС России отразили наступление украинских войск в Херсонской области
ВС России отразили наступление украинских войск в Херсонской области - РИА Новости, 07.11.2022
ВС России отразили наступление украинских войск в Херсонской области
Российские военные отразили наступление украинской батальонной тактической группы в Херсонской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:11
2022-11-07T13:11
2022-11-07T15:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829654414_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f5e928884b24c18eedbd8eebb84455b6.jpg
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские военные отразили наступление украинской батальонной тактической группы в Херсонской области, сообщили в Минобороны."На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области", — говорится в сводке ведомства.Отмечается, что противник отброшен на исходные позиции. При этом убиты более 110 украинских военнослужащих, уничтожены 11 бронемашин и 13 автомобилей.Кроме того, российские средства ПВО сбили 14 снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" вблизи Новой Каховки, Отрадокаменки, Корсунки под Херсоном и Старогнатовки, Грузско-Ломовки в ДНР. Также в Херсонской области сбит вертолет Ми-8 украинских ВВС.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221107/front-1829003738.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829654414_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8f7f6cb876696757ecc101ceab24d7d0.jpg
Минобороны об отражении наступления украинского батальона в Херсонской области
Российские военные отразили наступление украинской батальонной тактической группы в Херсонской области, сообщили в Минобороны. "На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области", — говорится в сводке ведомства.
2022-11-07T13:11
true
PT4M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсонская область
13:11 07.11.2022 (обновлено: 15:26 07.11.2022)
ВС России отразили наступление украинских войск в Херсонской области
Минобороны: ВС России отразили наступление украинских войск в Херсонской области