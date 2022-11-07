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ВС России отразили наступление украинских войск в Херсонской области - РИА Новости, 07.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221107/nastuplenie-1829644714.html
ВС России отразили наступление украинских войск в Херсонской области
ВС России отразили наступление украинских войск в Херсонской области - РИА Новости, 07.11.2022
ВС России отразили наступление украинских войск в Херсонской области
Российские военные отразили наступление украинской батальонной тактической группы в Херсонской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T13:11
2022-11-07T15:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
херсонская область
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские военные отразили наступление украинской батальонной тактической группы в Херсонской области, сообщили в Минобороны."На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области", — говорится в сводке ведомства.Отмечается, что противник отброшен на исходные позиции. При этом убиты более 110 украинских военнослужащих, уничтожены 11 бронемашин и 13 автомобилей.Кроме того, российские средства ПВО сбили 14 снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" вблизи Новой Каховки, Отрадокаменки, Корсунки под Херсоном и Старогнатовки, Грузско-Ломовки в ДНР. Также в Херсонской области сбит вертолет Ми-8 украинских ВВС.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221107/front-1829003738.html
херсонская область
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96
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60
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Минобороны об отражении наступления украинского батальона в Херсонской области
Российские военные отразили наступление украинской батальонной тактической группы в Херсонской области, сообщили в Минобороны. "На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области", — говорится в сводке ведомства.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсонская область
13:11 07.11.2022 (обновлено: 15:26 07.11.2022)
 
ВС России отразили наступление украинских войск в Херсонской области

Минобороны: ВС России отразили наступление украинских войск в Херсонской области

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские военные отразили наступление украинской батальонной тактической группы в Херсонской области, сообщили в Минобороны.
"На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области", — говорится в сводке ведомства.
Военнослужащий РФ возле пункта пропуска Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Нет обороны". Что происходит возле позиций ВСУ в Запорожской области
Отмечается, что противник отброшен на исходные позиции. При этом убиты более 110 украинских военнослужащих, уничтожены 11 бронемашин и 13 автомобилей.
Кроме того, российские средства ПВО сбили 14 снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" вблизи Новой Каховки, Отрадокаменки, Корсунки под Херсоном и Старогнатовки, Грузско-Ломовки в ДНР.
Также в Херсонской области сбит вертолет Ми-8 украинских ВВС.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
6 ноября, 15:54Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХерсонская область
 
 
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