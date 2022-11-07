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К месту монтажа направили первый готовый пролет Крымского моста - РИА Новости, 07.11.2022
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К месту монтажа направили первый готовый пролет Крымского моста
К месту монтажа направили первый готовый пролет Крымского моста - РИА Новости, 07.11.2022
К месту монтажа направили первый готовый пролет Крымского моста
Первый пролет Крымского моста весом более 300 тонн готов и направлен к месту монтажа, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T20:04
2022-11-07T20:44
россия
чп на крымском мосту
марат хуснуллин
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Первый пролет Крымского моста весом более 300 тонн готов и направлен к месту монтажа, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Первый готовый пролет Крымского моста направлен к месту монтажа. Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.Он отметил, что конструкцию перевозят на многоколёсном самоходном модуле."На готовом пролете устроили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов", - рассказал вице-премьер.
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россия, чп на крымском мосту, марат хуснуллин
Россия, ЧП на Крымском мосту, Марат Хуснуллин
20:04 07.11.2022 (обновлено: 20:44 07.11.2022)
 
К месту монтажа направили первый готовый пролет Крымского моста

Хуснуллин сообщил, что первый готовый пролет Крымского моста направили к месту монтажа

© Фото : Марат Хуснуллин/TelegramТранспортировка первого готового пролета Крымского моста к месту монтажа
Транспортировка первого готового пролета Крымского моста к месту монтажа - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Фото : Марат Хуснуллин/Telegram
Транспортировка первого готового пролета Крымского моста к месту монтажа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Первый пролет Крымского моста весом более 300 тонн готов и направлен к месту монтажа, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Первый готовый пролет Крымского моста направлен к месту монтажа. Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что конструкцию перевозят на многоколёсном самоходном модуле.
"На готовом пролете устроили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов", - рассказал вице-премьер.
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РоссияЧП на Крымском мостуМарат Хуснуллин
 
 
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