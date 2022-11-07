https://ria.ru/20221107/most-1829796545.html

К месту монтажа направили первый готовый пролет Крымского моста

К месту монтажа направили первый готовый пролет Крымского моста - РИА Новости, 07.11.2022

К месту монтажа направили первый готовый пролет Крымского моста

Первый пролет Крымского моста весом более 300 тонн готов и направлен к месту монтажа, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T20:04

2022-11-07T20:04

2022-11-07T20:44

россия

чп на крымском мосту

марат хуснуллин

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Первый пролет Крымского моста весом более 300 тонн готов и направлен к месту монтажа, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Первый готовый пролет Крымского моста направлен к месту монтажа. Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.Он отметил, что конструкцию перевозят на многоколёсном самоходном модуле."На готовом пролете устроили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов", - рассказал вице-премьер.

https://ria.ru/20221107/terakt-1829655947.html

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россия, чп на крымском мосту, марат хуснуллин