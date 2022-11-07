https://ria.ru/20221107/most-1829796545.html
К месту монтажа направили первый готовый пролет Крымского моста
К месту монтажа направили первый готовый пролет Крымского моста - РИА Новости, 07.11.2022
К месту монтажа направили первый готовый пролет Крымского моста
Первый пролет Крымского моста весом более 300 тонн готов и направлен к месту монтажа, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T20:04
2022-11-07T20:04
2022-11-07T20:44
россия
чп на крымском мосту
марат хуснуллин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829804189_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_cd92c4a1fa62c37975a69be4a0190de8.jpg
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Первый пролет Крымского моста весом более 300 тонн готов и направлен к месту монтажа, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Первый готовый пролет Крымского моста направлен к месту монтажа. Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.Он отметил, что конструкцию перевозят на многоколёсном самоходном модуле."На готовом пролете устроили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов", - рассказал вице-премьер.
https://ria.ru/20221107/terakt-1829655947.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829804189_41:0:1178:853_1920x0_80_0_0_ffa6cc7971109bb4d5225f992b95366c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чп на крымском мосту, марат хуснуллин
Россия, ЧП на Крымском мосту, Марат Хуснуллин
20:04 07.11.2022 (обновлено: 20:44 07.11.2022)
К месту монтажа направили первый готовый пролет Крымского моста
Хуснуллин сообщил, что первый готовый пролет Крымского моста направили к месту монтажа