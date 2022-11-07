https://ria.ru/20221107/moldaviya-1829705326.html
Фон дер Ляйен обсудит с Санду поддержку Молдавии со стороны Европы
Фон дер Ляйен обсудит с Санду поддержку Молдавии со стороны Европы - РИА Новости, 07.11.2022
Фон дер Ляйен обсудит с Санду поддержку Молдавии со стороны Европы
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направится в ближайший четверг 10 ноября в Молдавию, чтобы обсудить с президентом Майей Санду европейскую поддержку,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:14
2022-11-07T16:14
2022-11-07T16:14
в мире
урсула фон дер ляйен
майя санду
молдавия
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792133530_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f5d002442658c404b15ab6a4913a2bd.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направится в ближайший четверг 10 ноября в Молдавию, чтобы обсудить с президентом Майей Санду европейскую поддержку, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Комиссии Дана Спинант."Президент Фон дер Ляйен направится в Молдавию в четверг, она проведет встречу с президентом Майей Санду. Визит нацелен на то, чтобы подчеркнуть и усилить нашу поддержку Молдавии", - сообщила она.
https://ria.ru/20221106/zaderzhanie-1829530700.html
молдавия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792133530_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_fd2bb2357d1fcc49f275dac8967b54bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, урсула фон дер ляйен, майя санду, молдавия, брюссель, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Майя Санду, Молдавия, Брюссель, Еврокомиссия, Евросоюз
Фон дер Ляйен обсудит с Санду поддержку Молдавии со стороны Европы
Глава ЕК Фон дер Ляйен 10 ноября обсудит с Санду поддержку Молдавии со стороны Европы