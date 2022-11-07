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Фон дер Ляйен обсудит с Санду поддержку Молдавии со стороны Европы - РИА Новости, 07.11.2022
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Фон дер Ляйен обсудит с Санду поддержку Молдавии со стороны Европы
Фон дер Ляйен обсудит с Санду поддержку Молдавии со стороны Европы - РИА Новости, 07.11.2022
Фон дер Ляйен обсудит с Санду поддержку Молдавии со стороны Европы
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направится в ближайший четверг 10 ноября в Молдавию, чтобы обсудить с президентом Майей Санду европейскую поддержку,... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T16:14
2022-11-07T16:14
в мире
урсула фон дер ляйен
майя санду
молдавия
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направится в ближайший четверг 10 ноября в Молдавию, чтобы обсудить с президентом Майей Санду европейскую поддержку, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Комиссии Дана Спинант."Президент Фон дер Ляйен направится в Молдавию в четверг, она проведет встречу с президентом Майей Санду. Визит нацелен на то, чтобы подчеркнуть и усилить нашу поддержку Молдавии", - сообщила она.
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в мире, урсула фон дер ляйен, майя санду, молдавия, брюссель, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Майя Санду, Молдавия, Брюссель, Еврокомиссия, Евросоюз
16:14 07.11.2022
 
Фон дер Ляйен обсудит с Санду поддержку Молдавии со стороны Европы

Глава ЕК Фон дер Ляйен 10 ноября обсудит с Санду поддержку Молдавии со стороны Европы

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направится в ближайший четверг 10 ноября в Молдавию, чтобы обсудить с президентом Майей Санду европейскую поддержку, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Комиссии Дана Спинант.
"Президент Фон дер Ляйен направится в Молдавию в четверг, она проведет встречу с президентом Майей Санду. Визит нацелен на то, чтобы подчеркнуть и усилить нашу поддержку Молдавии", - сообщила она.
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В миреУрсула фон дер ЛяйенМайя СандуМолдавияБрюссельЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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