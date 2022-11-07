https://ria.ru/20221107/moldaviya-1829705326.html

Фон дер Ляйен обсудит с Санду поддержку Молдавии со стороны Европы

Фон дер Ляйен обсудит с Санду поддержку Молдавии со стороны Европы - РИА Новости, 07.11.2022

Фон дер Ляйен обсудит с Санду поддержку Молдавии со стороны Европы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направится в ближайший четверг 10 ноября в Молдавию, чтобы обсудить с президентом Майей Санду европейскую поддержку,... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T16:14

2022-11-07T16:14

2022-11-07T16:14

в мире

урсула фон дер ляйен

майя санду

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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направится в ближайший четверг 10 ноября в Молдавию, чтобы обсудить с президентом Майей Санду европейскую поддержку, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Комиссии Дана Спинант."Президент Фон дер Ляйен направится в Молдавию в четверг, она проведет встречу с президентом Майей Санду. Визит нацелен на то, чтобы подчеркнуть и усилить нашу поддержку Молдавии", - сообщила она.

https://ria.ru/20221106/zaderzhanie-1829530700.html

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в мире, урсула фон дер ляйен, майя санду, молдавия, брюссель, еврокомиссия, евросоюз