https://ria.ru/20221107/mogila-1829728182.html

В Польше при строительстве виадука нашли братскую могилу советских солдат

В Польше при строительстве виадука нашли братскую могилу советских солдат - РИА Новости, 07.11.2022

В Польше при строительстве виадука нашли братскую могилу советских солдат

Останки не менее 114 советских солдат обнаружили во время строительства виадука под Варшавой, пишет газета Wyborcza. РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T17:10

2022-11-07T17:10

2022-11-07T19:09

в мире

польша

великая отечественная война (1941-1945)

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829778534_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e5b4df77934faedcde0c4cb20c1ba6a6.jpg

ВАРШАВА, 7 ноя — РИА Новости. Останки не менее 114 советских солдат обнаружили во время строительства виадука под Варшавой, пишет газета Wyborcza.Главное управление национальных дорог и автомагистралей сообщило о находке в полицию и прокуратуру. Строительные работы приостановили.Прокуратура Легионова начала расследование по факту произошедшего. Однако после того как к делу подключился Институт национальной памяти Польши и установил, что найденные останки принадлежат советским солдатам, разбирательство прекратили, сообщил пресс-секретарь Института Рафал Лескевич."В связи с тем, что останки не были результатом современного преступления, а это повлекло бы за собой следственные действия, председатель IPN вынес решение об их эксгумации. Этот процесс подходит к концу. Мы эксгумировали останки не менее 114 советских солдат из 11 могил", — сказал Лескевич. "Скорее всего, это была полевая братская могила. Как показывает наш исторический анализ, эти солдаты в 1944 году обошли Варшаву, вышли на немецкий плацдарм, который хотели захватить, и там погибли", — пояснил он. Представитель IPN добавил, что после эксгумации останки будут помещены в гробы, а затем захоронены, вероятно, в Белобжегах, где находится кладбище советских солдат.Во время освобождения Польши от нацизма в 1944-1945 годах Красная армия потеряла более 600 тысяч человек. Советские военные оказали существенную помощь и в послевоенном восстановлении Польши. В одной только Варшаве были разминированы десятки тысяч мин, восстановлены мосты и дороги. Населению безвозмездно передавались продукты, уголь, керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни поляков.

https://ria.ru/20221103/pamyatnik-1828958163.html

https://ria.ru/20221028/reparatsii-1827670197.html

польша

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, великая отечественная война (1941-1945), ссср