17:10 07.11.2022 (обновлено: 19:09 07.11.2022)
В Польше при строительстве виадука нашли братскую могилу советских солдат
В Польше при строительстве виадука нашли останки по меньшей мере 114 советских солдат
© Фото : Rzecznik Prasowy IPNВ Польше при строительстве виадука нашли братскую могилу советских солдат
В Польше при строительстве виадука нашли братскую могилу советских солдат
ВАРШАВА, 7 ноя — РИА Новости. Останки не менее 114 советских солдат обнаружили во время строительства виадука под Варшавой, пишет газета Wyborcza.
"Рабочие наткнулись на человеческие останки на строительной площадке железнодорожного виадука в Велишеве, который строится в связи с расширением дороги № 61 на участке от Легионова до Зегжа", — говорится в сообщении.
Главное управление национальных дорог и автомагистралей сообщило о находке в полицию и прокуратуру. Строительные работы приостановили.
Прокуратура Легионова начала расследование по факту произошедшего. Однако после того как к делу подключился Институт национальной памяти Польши и установил, что найденные останки принадлежат советским солдатам, разбирательство прекратили, сообщил пресс-секретарь Института Рафал Лескевич.
© Фото : Rzecznik Prasowy IPNВ Польше при строительстве виадука нашли братскую могилу советских солдат
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В Польше при строительстве виадука нашли братскую могилу советских солдат
© Фото : Rzecznik Prasowy IPNВ Польше при строительстве виадука нашли братскую могилу советских солдат
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В Польше при строительстве виадука нашли братскую могилу советских солдат
© Фото : Rzecznik Prasowy IPNВ Польше при строительстве виадука нашли братскую могилу советских солдат
3 из 3
В Польше при строительстве виадука нашли братскую могилу советских солдат
1 из 3
В Польше при строительстве виадука нашли братскую могилу советских солдат
2 из 3
В Польше при строительстве виадука нашли братскую могилу советских солдат
3 из 3
В Польше при строительстве виадука нашли братскую могилу советских солдат
"В связи с тем, что останки не были результатом современного преступления, а это повлекло бы за собой следственные действия, председатель IPN вынес решение об их эксгумации. Этот процесс подходит к концу. Мы эксгумировали останки не менее 114 советских солдат из 11 могил", — сказал Лескевич. "Скорее всего, это была полевая братская могила. Как показывает наш исторический анализ, эти солдаты в 1944 году обошли Варшаву, вышли на немецкий плацдарм, который хотели захватить, и там погибли", — пояснил он. Представитель IPN добавил, что после эксгумации останки будут помещены в гробы, а затем захоронены, вероятно, в Белобжегах, где находится кладбище советских солдат.
Во время освобождения Польши от нацизма в 1944-1945 годах Красная армия потеряла более 600 тысяч человек. Советские военные оказали существенную помощь и в послевоенном восстановлении Польши. В одной только Варшаве были разминированы десятки тысяч мин, восстановлены мосты и дороги. Населению безвозмездно передавались продукты, уголь, керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни поляков.
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