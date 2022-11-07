https://ria.ru/20221107/mintsifry-1829594614.html

Минцифры до конца года выделит 28 миллиардов рублей на импортозамещение ПО

Минцифры до конца года выделит 28 миллиардов рублей на импортозамещение ПО - РИА Новости, 07.11.2022

Минцифры до конца года выделит 28 миллиардов рублей на импортозамещение ПО

Минцифры РФ до конца года выделит более 28 миллиардов рублей на реализацию проектов по импортозамещению программного обеспечения в рамках индустриальных центров РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T11:07

2022-11-07T11:07

2022-11-07T11:27

россия

экономика

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

дмитрий чернышенко

технологии

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ до конца года выделит более 28 миллиардов рублей на реализацию проектов по импортозамещению программного обеспечения в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК), заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании в правительстве."До конца года на все решения, которые мы поддержали, будет выделено также и бюджетное финансирование. На реализацию проектов у Минцифры предусмотрено более 28 миллиардов рублей", - заявил он в ходе доклада о реализации проектов по импортозамещению программного обеспечения в рамках ИЦК.Чернышенко также отметил, что Минцифры ежемесячно будет докладывать в правительство о ходе реализации этих проектов. "Мы уже первые результаты ожидаем в следующем году", - добавил вице-премьер.В России по поручению премьер-министра Михаила Мишустина созданы ИЦК для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики, которые объединяют заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов. В рамках программы разработчики получают гранты от государства, которые компенсируют до 80% стоимости разработки программного обеспечения. Оставшиеся средства вкладывает сам заказчик. При этом права на продукт остаются у разработчика решения.

https://ria.ru/20221102/federatsiya-1828745240.html

https://ria.ru/20221101/mintsifry-1828342049.html

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россия, экономика, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дмитрий чернышенко, технологии, михаил мишустин