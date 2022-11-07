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Более 350 мероприятий по раздельному сбору отходов провела Мосприрода
Более 350 мероприятий по раздельному сбору отходов провела Мосприрода - РИА Новости, 08.11.2022
Более 350 мероприятий по раздельному сбору отходов провела Мосприрода
Более 350 мероприятий по раздельному сбору отходов провели специалисты ГПБУ "Мосприрода" с начала года, их посетили около 23 тысяч человек, сообщили в... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-07T16:45
2022-11-07T16:45
2022-11-08T13:46
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мосприрода
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экология в россии
раздельный сбор мусора
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Более 350 мероприятий по раздельному сбору отходов провели специалисты ГПБУ "Мосприрода" с начала года, их посетили около 23 тысяч человек, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 350 мероприятий по раздельному сбору отходов провели специалисты ГПБУ "Мосприрода" с начала года. Лекции, мастер-классы, экоакции, квесты, выставки, викторины посетили около 23 тысяч человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что Мосприрода проводит различные виды мероприятий. Так, в столице проходят акции по обмену ненужными вещами – "Дармарка" и "Фримаркет", а также различные тематические лекции. Помимо этого, Мосприрода приглашает участвовать в просветительских экоконкурсах, играх, квестах и выставках.Программа раздельного сбора отходов в Москве действует c 1 января 2020 года. Для удобства выбрана простая двухконтейнерная система. Во дворах и около объектов социальной сферы оборудовано более 22 тысяч контейнерных площадок, установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров. Контейнеры с синей индикацией предназначены для вторсырья, с серой – для смешанных и загрязненных отходов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосприрода, москва, городское хозяйство москвы, общество, экология, экология в россии, раздельный сбор мусора
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосприрода, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Экология, Экология в России, раздельный сбор мусора
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Более 350 мероприятий по раздельному сбору отходов провели специалисты ГПБУ "Мосприрода" с начала года, их посетили около 23 тысяч человек, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 350 мероприятий по раздельному сбору отходов провели специалисты ГПБУ "Мосприрода" с начала года. Лекции, мастер-классы, экоакции, квесты, выставки, викторины посетили около 23 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мосприрода проводит различные виды мероприятий. Так, в столице проходят акции по обмену ненужными вещами – "Дармарка" и "Фримаркет", а также различные тематические лекции. Помимо этого, Мосприрода приглашает участвовать в просветительских экоконкурсах, играх, квестах и выставках.
Программа раздельного сбора отходов в Москве
действует c 1 января 2020 года. Для удобства выбрана простая двухконтейнерная система. Во дворах и около объектов социальной сферы оборудовано более 22 тысяч контейнерных площадок, установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров. Контейнеры с синей индикацией предназначены для вторсырья, с серой – для смешанных и загрязненных отходов.