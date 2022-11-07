https://ria.ru/20221107/meropriyatiya-1829942940.html

Более 350 мероприятий по раздельному сбору отходов провела Мосприрода

Более 350 мероприятий по раздельному сбору отходов провела Мосприрода - РИА Новости, 08.11.2022

Более 350 мероприятий по раздельному сбору отходов провела Мосприрода

Более 350 мероприятий по раздельному сбору отходов провели специалисты ГПБУ "Мосприрода" с начала года, их посетили около 23 тысяч человек, сообщили в... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-07T16:45

2022-11-07T16:45

2022-11-08T13:46

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раздельный сбор мусора

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Более 350 мероприятий по раздельному сбору отходов провели специалисты ГПБУ "Мосприрода" с начала года, их посетили около 23 тысяч человек, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 350 мероприятий по раздельному сбору отходов провели специалисты ГПБУ "Мосприрода" с начала года. Лекции, мастер-классы, экоакции, квесты, выставки, викторины посетили около 23 тысяч человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что Мосприрода проводит различные виды мероприятий. Так, в столице проходят акции по обмену ненужными вещами – "Дармарка" и "Фримаркет", а также различные тематические лекции. Помимо этого, Мосприрода приглашает участвовать в просветительских экоконкурсах, играх, квестах и выставках.Программа раздельного сбора отходов в Москве действует c 1 января 2020 года. Для удобства выбрана простая двухконтейнерная система. Во дворах и около объектов социальной сферы оборудовано более 22 тысяч контейнерных площадок, установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров. Контейнеры с синей индикацией предназначены для вторсырья, с серой – для смешанных и загрязненных отходов.

https://realty.ria.ru/20221004/musor-1821198070.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, москва, городское хозяйство москвы, общество, экология, экология в россии, раздельный сбор мусора