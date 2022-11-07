https://ria.ru/20221107/lenoblast-1829618872.html

В Ленобласти записывают видео со словами поддержки участников СВО

В Ленобласти записывают видео со словами поддержки участников СВО - РИА Новости, 07.11.2022

В Ленобласти записывают видео со словами поддержки участников СВО

Жители Ленинградской области начали записывать видеообращения со словами поддержки военнослужащих-участников специальной военной операции (СВО), сообщила... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-07T12:15

2022-11-07T12:15

2022-11-07T12:15

ленинградская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Жители Ленинградской области начали записывать видеообращения со словами поддержки военнослужащих-участников специальной военной операции (СВО), сообщила вице-губернатор региона Анна Данилюк.По ее словам, видеоприветствия нагляднее всего показывают, насколько широка сегодня поддержка ленинградцев земляков."Приветствия записывают мамы и бабушки, ветераны, врачи, педагоги, работники социальной сферы, лидеры общественного мнения, волонтеры, ребята – школьники, даже детсадовцы. В каждом таком послании — слова любви и поддержки нашим защитникам, и гордость — за них, за страну, за ту миссию, которую Россия выполняет сегодня. Хочу поблагодарить ленинградцев — участников этой и других акций, объединённых общим лозунгом "#Мы вместе", - сказала Данилюк.В пресс-службе областной администрации уточнили, что в акции может принять участие каждый желающий: для этого необходимо записать на видео поздравление и публиковать пост на своих страницах в социальных сетях, дополнив его хештегом #добропомощь47."Все видеопоздравления участников будут направлены участникам специальной военной операции. Инициатором акции выступил Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221102/lenoblast-1828743888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество