https://ria.ru/20221107/lenoblast-1829618872.html
В Ленобласти записывают видео со словами поддержки участников СВО
В Ленобласти записывают видео со словами поддержки участников СВО - РИА Новости, 07.11.2022
В Ленобласти записывают видео со словами поддержки участников СВО
Жители Ленинградской области начали записывать видеообращения со словами поддержки военнослужащих-участников специальной военной операции (СВО), сообщила... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-07T12:15
2022-11-07T12:15
2022-11-07T12:15
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Жители Ленинградской области начали записывать видеообращения со словами поддержки военнослужащих-участников специальной военной операции (СВО), сообщила вице-губернатор региона Анна Данилюк.По ее словам, видеоприветствия нагляднее всего показывают, насколько широка сегодня поддержка ленинградцев земляков."Приветствия записывают мамы и бабушки, ветераны, врачи, педагоги, работники социальной сферы, лидеры общественного мнения, волонтеры, ребята – школьники, даже детсадовцы. В каждом таком послании — слова любви и поддержки нашим защитникам, и гордость — за них, за страну, за ту миссию, которую Россия выполняет сегодня. Хочу поблагодарить ленинградцев — участников этой и других акций, объединённых общим лозунгом "#Мы вместе", - сказала Данилюк.В пресс-службе областной администрации уточнили, что в акции может принять участие каждый желающий: для этого необходимо записать на видео поздравление и публиковать пост на своих страницах в социальных сетях, дополнив его хештегом #добропомощь47."Все видеопоздравления участников будут направлены участникам специальной военной операции. Инициатором акции выступил Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области", — добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221102/lenoblast-1828743888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество
Ленинградская область , Общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Жители Ленинградской области начали записывать видеообращения со словами поддержки военнослужащих-участников специальной военной операции (СВО), сообщила вице-губернатор региона Анна Данилюк.
По ее словам, видеоприветствия нагляднее всего показывают, насколько широка сегодня поддержка ленинградцев земляков.
"Приветствия записывают мамы и бабушки, ветераны, врачи, педагоги, работники социальной сферы, лидеры общественного мнения, волонтеры, ребята – школьники, даже детсадовцы. В каждом таком послании — слова любви и поддержки нашим защитникам, и гордость — за них, за страну, за ту миссию, которую Россия
выполняет сегодня. Хочу поблагодарить ленинградцев — участников этой и других акций, объединённых общим лозунгом "#Мы вместе", - сказала Данилюк.
В пресс-службе областной администрации уточнили, что в акции может принять участие каждый желающий: для этого необходимо записать на видео поздравление и публиковать пост на своих страницах в социальных сетях, дополнив его хештегом #добропомощь47.
"Все видеопоздравления участников будут направлены участникам специальной военной операции. Инициатором акции выступил Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области", — добавили в пресс-службе.